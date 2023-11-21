Веселые расходы. Как ИИ ищет в чеках от работников расходы на стрип-клуб и алкогольные коктейли

Сегодня узнала про интересный стартап AppZen. Сервис помогает бухгалтерам проверять чеки от сотрудников на предмет расходов, которые компания не обязана компенсировать. Искусственный интеллект ищет расходы на стриптизерш, сверяет цены с сайтом ресторана и блокирует прочие попытки работников оптимизировать свои расходы.

Натолкнулась на пост про забавный стартап AppZen. Сервис разгружает бухгалтеров от проверки чеки от сотрудников на предмет фрода. Знакома ситуация, когда сотрудник возвращается из командировки и отдает в бухгалтерию кучу чеков для возмещения расходов? Теперь расшифровкой и анализом занимается искусственный интеллект (Саре Коннор надо быть наготове, не доверяю я этому ИИ).

Например, в 2022 году был скандал в крупнейшем немецком концерне Deutsche Bank. Высокопоставленные работники банка посетили стриптиз-клуб и внесли счет оттуда в список деловых расходов. Предполагалось, видимо, что работодатель эти затраты возместит. Вместо этого погулявших сотрудников уволили.

Подобные веселые расходы с легкостью бы нашел ИИ от американского стартапа AppZen.

AppZen — компания, которая обеспечивает автоматизированный аудит расходов с использованием искусственного интеллекта. Их платформа анализирует отчеты о расходах, списания по кредитным картам и счета-фактуры для выявления проблем с соблюдением требований, мошенничества или утечки денег.

Что еще может найти искусственный интеллект? Софт AppZen ищет потенциальные нестыковки с дотошностью сыщика. Допустим, менеджер по работе с клиентами или продажам принес в бухгалтерию чек из ресторана с делового ужина на 18 тыс руб. Умный, но беспощадный ИИ заходит на сайт ресторана, где проходил ужин и сверяет стоимость среднего чека, а также может посмотреть, а действительно ли коктейль «Малиновый закат в пампасах» не содержит алкоголь. Прибухнуть за счет компании не выйдет.

Кроме этого ИИ взял под контроль договоры и счета от подрядчиков. Софт отслеживает, учитывается ли в расчетах обещанная скидка, не просит ли контрагент повторную оплату старой поставки, и даже проверяет контрагента.

Несмотря на такую актуалочку в компании разработчика с 2019 года ничего заметного не произошло — ни банкротства, ни каких-то новых сногсшибательных прорывов.

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Видимо не все еще доверяют ИИ проверку расходов. А вы бы хотели себе такого помощника?