Веселые расходы. Как ИИ ищет в чеках от работников расходы на стрип-клуб и алкогольные коктейли

Натолкнулась на пост про забавный стартап AppZen. Сервис разгружает бухгалтеров от проверки чеки от сотрудников на предмет фрода. Знакома ситуация, когда сотрудник возвращается из командировки и отдает в бухгалтерию кучу чеков для возмещения расходов? Теперь расшифровкой и анализом занимается искусственный интеллект (Саре Коннор надо быть наготове, не доверяю я этому ИИ).
Например, в 2022 году был скандал в крупнейшем немецком концерне Deutsche Bank. Высокопоставленные работники банка посетили стриптиз-клуб и внесли счет оттуда в список деловых расходов. Предполагалось, видимо, что работодатель эти затраты возместит. Вместо этого погулявших сотрудников уволили.
Подобные веселые расходы с легкостью бы нашел ИИ от американского стартапа AppZen.
AppZen — компания, которая обеспечивает автоматизированный аудит расходов с использованием искусственного интеллекта. Их платформа анализирует отчеты о расходах, списания по кредитным картам и счета-фактуры для выявления проблем с соблюдением требований, мошенничества или утечки денег.
Что еще может найти искусственный интеллект? Софт AppZen ищет потенциальные нестыковки с дотошностью сыщика. Допустим, менеджер по работе с клиентами или продажам принес в бухгалтерию чек из ресторана с делового ужина на 18 тыс руб. Умный, но беспощадный ИИ заходит на сайт ресторана, где проходил ужин и сверяет стоимость среднего чека, а также может посмотреть, а действительно ли коктейль «Малиновый закат в пампасах» не содержит алкоголь. Прибухнуть за счет компании не выйдет.
Кроме этого ИИ взял под контроль договоры и счета от подрядчиков. Софт отслеживает, учитывается ли в расчетах обещанная скидка, не просит ли контрагент повторную оплату старой поставки, и даже проверяет контрагента.
Несмотря на такую актуалочку в компании разработчика с 2019 года ничего заметного не произошло — ни банкротства, ни каких-то новых сногсшибательных прорывов.
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Видимо не все еще доверяют ИИ проверку расходов. А вы бы хотели себе такого помощника?
Комментарии3
я сразу предупреждаю официантов - алкоголь и проституток пробивайте отдельным чеком!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
знаю, что многие рестораны в центер дают "позицию 1" или "комбо-ужины" там есть алкашка, но ее не выводят в чеке
Главный бухгалтер
Что морочиться: пусть в чеке будет "комплексный ужин"