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Общество

Президент с бензопилой. Новый глава Аргентины Хавьер Милей и его эксцентричные взгляды

Победивший на президентских выборах в Аргентине Хавьер Милей, персона крайне интересная и необычная, но сделает ли он жизнь граждан страны лучше — большой вопрос. Давайте сделаем себе чашечку кофе и почитаем, что прямо сейчас происходит в стране, где экономика находится в полном упадке.
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Президент с бензопилой. Новый глава Аргентины Хавьер Милей и его эксцентричные взгляды
Иллюстрация Борис Мальцев, Клерк

Хавьер Милей стал президентом абсолютно измученной и обескровленной страны: высокий уровень безработицы — 11%, инфляция — 100%. Национальная валюта уже давно находится в состоянии свободного падения. За последние годы в стране было 9 (!) объявлявшей о дефолте.

Новый президент Хавьер Милей называет себя либералом-либертарианцем. Коллеги, даже не спрашивайте, что это😆. Его герои и примеры для подражания — Карлос Менема (бывший президентом Аргентины 1989-1999) и министр экономики при Менеме же — Доминго Кавалло. Если коротко, то эти люди, которые развали и без того шаткую экономику страны. В полную труху!

Их «достижения»:

  1. Сокращение расходов на медицину и образование;

  2. Отмена налога для иностранных компаний до 25 лет;

  3. Либерализация финансовых рынков и

    внешней торговли — отменили пошлины на импорт;

  4. Отмена ограничений для прямых иностранных инвестиций;

  5. Отмена всех барьеров для входа и выхода с рынка;

Короче, мо-лод-цы! И вот их новый президент считает достойными примерами для подражания.

Теперь интересные факты Хавьере Милей

Общается с умершей собакой через медиума и хочет отрезать лишнее бензопилой, считает себя гуру тантрического секса.

Президент с бензопилой Фото: Cristina Sille / Reuters

  • Милею 52 года, он экономист по образованию, не женат, детей нет, много лет не общался с родителями — потому что они были жестоки с ним в детстве.

  • Друзьями называет своих собак, все они носят имена знаменитых экономистов, благодарил псов за победу на праймериз.

Кадр: видео América TV / YouTube

  • Автор книги о Милее утверждает, что новый президент общается со своим умершим 6 лет назад псом через ветеринара-медиума. И что все нынешние собаки избранного президента — клоны этого пса.

  • В политике Милей недавно, до этого часто выступал на телевидении и различных мероприятиях как экономист, устраивая шоу.

  • Главная идея его экономического плана — заменить местную валюту песо на доллар США.

  • На одном из предвыборных мероприятий появился стоя в автомобиле и размахивая бензопилой — символ того, как он покончит с «политической кастой» в стране и поборет инфляцию.

  • Папу Римского Франциска (аргентинца по национальности) называл «представителем всего самого вредного на Земле».

  • Милей не против продажи органов, но выступает против абортов и готов вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

Интересно, куда эмигрирует мой знакомый из Аргентины.

Государство стало главным предметом критики Милея, а сравнение его с мафией — одной из самых расхожих цитат из речей политика.

Если бы мне пришлось выбирать между государством и мафией, я бы выбрал мафию. Поскольку у мафии есть правила, мафия адаптируется, мафия не лжет. И прежде всего мафия конкурирует, — Хавьер Милей.

Программу Милей предложил не менее шокирующую, в его списке:

  • отмена аргентинского песо, полная долларизация,

  • ликвидация всех министерств,

  • закрытие центробанка страны,

  • разрыв отношений «с коммунистами и социалистами, включая Россию и Китай»,

  • отказ от вступления в БРИКС,

  • сближение с США и Израилем,

  • активная помощь Украине,

  • запрет абортов, но легализация продажи органов.

Несмотря на столь экзотические взгляды, несмотря на прозвище «Эль Локо» (Безумный), 53-летний бывший рок-музыкант и экономист не просто победил, а выиграл по всем статьям. Своего соперника, министра экономики Серхио Массу, он опередил на 12%, выиграв в 21 из 24 провинций.

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Как вам такой президент, коллеги? Что думаете, восстановит он экономику страны?

Комментарии

19
  • Логотип Александр42
    Александр42
    1 час назад

    Александр

    НетЪ.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      19 минут назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      согласна

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час назад

    Коллеги, даже не спрашивайте, что это😆.

    72355_original.jpg

    • Логотип nlukina
      nlukina
      24 минуты назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      спасибо! но все равно муть и заумь страшная

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B 17 минут назад

        Программа либертарианской партии.

        Третья партия в США, между прочим, после демократов и республиканцев.

        Либертарианство — политическая и правовая философия, согласно которой человек принадлежит только самому себе и свободен распоряжаться собой и своим имуществом любыми способами, не наносящими прямого ущерба другим людям и их имуществу. Ни другие индивиды, ни коллективы (включая государство) не вправе препятствовать человеку в его свободной ненасильственной деятельности. Отказаться от самопринадлежности невозможно.

        • Логотип nlukina
          nlukina
          13 минут назад

          Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

          мне нравится👍 спасибо за ликбез!

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час назад

    хотим такого как Миллей! Хотим - как в Аргентине!!!

    • Логотип nlukina
      nlukina
      24 минуты назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      ну вы мазохист, однако))

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B 21 минуту назад

        мазохисты - это россияне, которые не хотят эмигрировать. А которые хотят, но не могут - это жертвы режима

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 5 минут назад

        Главный бухгалтер

        ну вы мазохист,

        я бы по другому сказал: казачок-то засланый (с)

        • Логотип Zyklon B
          Zyklon B 3 минуты назад

          цензура запрещена Конституцией.

          и

          Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

    • Логотип victor96
      victor96 1 минуту назад

      Виктор

      Кстати, лозунги на стенах "Трампа в президенты" не вы писали? :)

  • Логотип nlukina
    nlukina
    11 минут назад

    Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

    я вот думаю,  насколько надо быть в отчаяние, чтобы выбрать такого человека. То есть страна исчерпала все другие варианты и выбрала клоуна и шоумена 

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 7 минут назад

      насколько надо быть в отчаяние, чтобы выбрать такого человека. То есть страна исчерпала все другие варианты и выбрала клоуна и шоумена 

      Дмитрия Анатольича выбрали от безысходности, а не от отчаяния. А потом этот недоюрист вспомнил про "не более двух сроков ПОДРЯД"...

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 2 минуты назад

        Главный бухгалтер

        про два срока подряд написал Е Б Н. Естественно под диктовку его друга

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 3 минуты назад

      Главный бухгалтер

      я вот думаю,  насколько надо быть в отчаяние, чтобы выбрать такого человека. То есть страна исчерпала все другие варианты и выбрала клоуна и шоумена 

      Так это теперь такая... практически общемировая тенденция! На кого ни глянь - пипец. Сидишь и думаешь: а как это такое вообще возможно??

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B 2 минуты назад

        в марте проверим )

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 34 секунды назад

          Главный бухгалтер

          в марте проверим )

          да нечего там проверять!! Уже всё давно решено: такая маразма у нас не пройдёт. По крайней мере на среднесрочную перспективу

  • Логотип victor96
    victor96 3 минуты назад

    Виктор

    Есть такой древний мем:

    Аргентина – Четвёртый Рейх.

    В общем, думайте сами)

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