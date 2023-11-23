Президент с бензопилой. Новый глава Аргентины Хавьер Милей и его эксцентричные взгляды

Победивший на президентских выборах в Аргентине Хавьер Милей, персона крайне интересная и необычная, но сделает ли он жизнь граждан страны лучше — большой вопрос. Давайте сделаем себе чашечку кофе и почитаем, что прямо сейчас происходит в стране, где экономика находится в полном упадке.

Хавьер Милей стал президентом абсолютно измученной и обескровленной страны: высокий уровень безработицы — 11%, инфляция — 100%. Национальная валюта уже давно находится в состоянии свободного падения. За последние годы в стране было 9 (!) объявлявшей о дефолте.

Новый президент Хавьер Милей называет себя либералом-либертарианцем. Коллеги, даже не спрашивайте, что это😆. Его герои и примеры для подражания — Карлос Менема (бывший президентом Аргентины 1989-1999) и министр экономики при Менеме же — Доминго Кавалло. Если коротко, то эти люди, которые развали и без того шаткую экономику страны. В полную труху!

Их «достижения»:

Сокращение расходов на медицину и образование; Отмена налога для иностранных компаний до 25 лет; Либерализация финансовых рынков и внешней торговли — отменили пошлины на импорт; Отмена ограничений для прямых иностранных инвестиций; Отмена всех барьеров для входа и выхода с рынка;

Короче, мо-лод-цы! И вот их новый президент считает достойными примерами для подражания.

Теперь интересные факты Хавьере Милей

Общается с умершей собакой через медиума и хочет отрезать лишнее бензопилой, считает себя гуру тантрического секса.

Президент с бензопилой Фото: Cristina Sille / Reuters

Милею 52 года, он экономист по образованию, не женат, детей нет, много лет не общался с родителями — потому что они были жестоки с ним в детстве.

Друзьями называет своих собак, все они носят имена знаменитых экономистов, благодарил псов за победу на праймериз.

Кадр: видео América TV / YouTube

Автор книги о Милее утверждает, что новый президент общается со своим умершим 6 лет назад псом через ветеринара-медиума. И что все нынешние собаки избранного президента — клоны этого пса.

В политике Милей недавно, до этого часто выступал на телевидении и различных мероприятиях как экономист, устраивая шоу.

Главная идея его экономического плана — заменить местную валюту песо на доллар США.

На одном из предвыборных мероприятий появился стоя в автомобиле и размахивая бензопилой — символ того, как он покончит с «политической кастой» в стране и поборет инфляцию.

Папу Римского Франциска (аргентинца по национальности) называл «представителем всего самого вредного на Земле».

Милей не против продажи органов, но выступает против абортов и готов вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

Интересно, куда эмигрирует мой знакомый из Аргентины.

Государство стало главным предметом критики Милея, а сравнение его с мафией — одной из самых расхожих цитат из речей политика.

Если бы мне пришлось выбирать между государством и мафией, я бы выбрал мафию. Поскольку у мафии есть правила, мафия адаптируется, мафия не лжет. И прежде всего мафия конкурирует, — Хавьер Милей.

Программу Милей предложил не менее шокирующую, в его списке:

отмена аргентинского песо, полная долларизация,

ликвидация всех министерств,

закрытие центробанка страны,

разрыв отношений «с коммунистами и социалистами, включая Россию и Китай»,

отказ от вступления в БРИКС,

сближение с США и Израилем,

активная помощь Украине,

запрет абортов, но легализация продажи органов.

Несмотря на столь экзотические взгляды, несмотря на прозвище «Эль Локо» (Безумный), 53-летний бывший рок-музыкант и экономист не просто победил, а выиграл по всем статьям. Своего соперника, министра экономики Серхио Массу, он опередил на 12%, выиграв в 21 из 24 провинций.

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Как вам такой президент, коллеги? Что думаете, восстановит он экономику страны?