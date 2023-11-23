Президент с бензопилой. Новый глава Аргентины Хавьер Милей и его эксцентричные взгляды

Хавьер Милей стал президентом абсолютно измученной и обескровленной страны: высокий уровень безработицы — 11%, инфляция — 100%. Национальная валюта уже давно находится в состоянии свободного падения. За последние годы в стране было 9 (!) объявлявшей о дефолте.
Новый президент Хавьер Милей называет себя либералом-либертарианцем. Коллеги, даже не спрашивайте, что это😆. Его герои и примеры для подражания — Карлос Менема (бывший президентом Аргентины 1989-1999) и министр экономики при Менеме же — Доминго Кавалло. Если коротко, то эти люди, которые развали и без того шаткую экономику страны. В полную труху!
Их «достижения»:
Сокращение расходов на медицину и образование;
Отмена налога для иностранных компаний до 25 лет;
Либерализация финансовых рынков и
внешней торговли — отменили пошлины на импорт;
Отмена ограничений для прямых иностранных инвестиций;
Отмена всех барьеров для входа и выхода с рынка;
Короче, мо-лод-цы! И вот их новый президент считает достойными примерами для подражания.
Теперь интересные факты Хавьере Милей
Общается с умершей собакой через медиума и хочет отрезать лишнее бензопилой, считает себя гуру тантрического секса.
Милею 52 года, он экономист по образованию, не женат, детей нет, много лет не общался с родителями — потому что они были жестоки с ним в детстве.
Друзьями называет своих собак, все они носят имена знаменитых экономистов, благодарил псов за победу на праймериз.
Автор книги о Милее утверждает, что новый президент общается со своим умершим 6 лет назад псом через ветеринара-медиума. И что все нынешние собаки избранного президента — клоны этого пса.
В политике Милей недавно, до этого часто выступал на телевидении и различных мероприятиях как экономист, устраивая шоу.
Главная идея его экономического плана — заменить местную валюту песо на доллар США.
На одном из предвыборных мероприятий появился стоя в автомобиле и размахивая бензопилой — символ того, как он покончит с «политической кастой» в стране и поборет инфляцию.
Папу Римского Франциска (аргентинца по национальности) называл «представителем всего самого вредного на Земле».
Милей не против продажи органов, но выступает против абортов и готов вынести этот вопрос на общественное обсуждение.
Интересно, куда эмигрирует мой знакомый из Аргентины.
Государство стало главным предметом критики Милея, а сравнение его с мафией — одной из самых расхожих цитат из речей политика.
Если бы мне пришлось выбирать между государством и мафией, я бы выбрал мафию. Поскольку у мафии есть правила, мафия адаптируется, мафия не лжет. И прежде всего мафия конкурирует, — Хавьер Милей.
Программу Милей предложил не менее шокирующую, в его списке:
отмена аргентинского песо, полная долларизация,
ликвидация всех министерств,
закрытие центробанка страны,
разрыв отношений «с коммунистами и социалистами, включая Россию и Китай»,
отказ от вступления в БРИКС,
сближение с США и Израилем,
активная помощь Украине,
запрет абортов, но легализация продажи органов.
Несмотря на столь экзотические взгляды, несмотря на прозвище «Эль Локо» (Безумный), 53-летний бывший рок-музыкант и экономист не просто победил, а выиграл по всем статьям. Своего соперника, министра экономики Серхио Массу, он опередил на 12%, выиграв в 21 из 24 провинций.
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Как вам такой президент, коллеги? Что думаете, восстановит он экономику страны?
Комментарии19
Александр
НетЪ.
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
согласна
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
спасибо! но все равно муть и заумь страшная
Программа либертарианской партии.
Третья партия в США, между прочим, после демократов и республиканцев.
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
мне нравится👍 спасибо за ликбез!
хотим такого как Миллей! Хотим - как в Аргентине!!!
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
ну вы мазохист, однако))
мазохисты - это россияне, которые не хотят эмигрировать. А которые хотят, но не могут - это жертвы режима
Главный бухгалтер
я бы по другому сказал: казачок-то засланый (с)
цензура запрещена Конституцией.
и
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Виктор
Кстати, лозунги на стенах "Трампа в президенты" не вы писали? :)
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
я вот думаю, насколько надо быть в отчаяние, чтобы выбрать такого человека. То есть страна исчерпала все другие варианты и выбрала клоуна и шоумена
Дмитрия Анатольича выбрали от безысходности, а не от отчаяния. А потом этот недоюрист вспомнил про "не более двух сроков ПОДРЯД"...
Главный бухгалтер
про два срока подряд написал Е Б Н. Естественно под диктовку его друга
Главный бухгалтер
Так это теперь такая... практически общемировая тенденция! На кого ни глянь - пипец. Сидишь и думаешь: а как это такое вообще возможно??
в марте проверим )
Главный бухгалтер
да нечего там проверять!! Уже всё давно решено: такая маразма у нас не пройдёт. По крайней мере на среднесрочную перспективу
Виктор
Есть такой древний мем:
Аргентина – Четвёртый Рейх.
В общем, думайте сами)