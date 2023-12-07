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nlukina
Общество

😼Во всем виноваты хвостатые. Наличие дома котика увеличивает риск развития шизофрении

Страшная новость, коллеги. Сотрудники университета Квинсленда собрали данные из 11 стран и провели 17 исследований, которые показали, что за последние 44 года страдающие этим психическим расстройством жили или просто контактировали с кошками.
😼Во всем виноваты хвостатые. Наличие дома котика увеличивает риск развития шизофрении

Dailymail: ученые нашли связь между кошачьим паразитом и развитием шизофрении. К такому выводу они пришли, проанализировав 17 различных исследований из 11 стран, опубликованных на протяжении последних 44 лет.

От шизофрении страдает примерно 1 процент человечества. Симптомы расстройства обычно проявляются в возрасте от 16 до 30 лет и включают в себя галлюцинации, бред, нестандартное мышление, изменения в личности.

Мета-анализ научных работ показал, что у людей, которые до 25 лет жили с кошками, вероятность развития шизофрении была примерно в два раза выше, чем у людей, которые не имели никакого контакта с кошками в детстве.

А все из-за паразита Toxoplasma gondii, который живет в питомцах. Он попадает в организм человека через укусы во время игры. После зараза воздействует на нейромедиаторы в мозге. Нарушения в работе нейромедиаторов приводят к изменениями личности и психическими расстройствами, в том числе шизофренией. Привет кукухи, одним словом!

Американские врачи попытались реабилитировать кошаков и опровергнуть данные австралийских коллег — они заявили, что провели свое исследование с 345 подопытными и не выявили подобной связи между психическим заболеванием и содержанием котика дома. Но потом выяснили, что не учли фактор укусов, и забрали свои слова обратно. А потом посоветовали всем проверить хвостатых на наличие паразитов у ветеринаров.

Но, многие ученые все равно не согласны с австралийцами, которые уверяют, что во всем виноваты котики! По их мнению, в исследованиях не учитывали разные потенциально способствующие факторы. Например, как социальный и экономический статус участников эксперимента и их семейные истории.

Мы же рекомендуем сходить с котейкой к ветеринару и сделать анализ😼 Лишнем не будет! Как думаете есть связь между котей и поехавший крышей?

Комментарии

26
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час назад

    а у меня рыбки, бред и нестандартное мышление. Скажите, доктор, я - нормальный?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 34 минуты назад

      Главный бухгалтер

      а у меня рыбки, бред и нестандартное мышление. Скажите, доктор, я - нормальный?

      Да Вы что???? Рыбы же ещё страшнее котиков будут!!

      Срочно произведите над ними термическую обработку и ... съешьте их!

      И тогда Вам будет щщасте

      • Логотип IriEro
        IriEro
        31 минуту назад

        Ирина

        Ладно бы там карась плавал! В этих аквариумных рыбках жрать же нечего!

        • Логотип nlukina
          nlukina
          30 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          может там аквариум во всю стену! И рыбки ого-го 

          • Логотип Arhimed0
            Arhimed0 26 минут назад

            Главный бухгалтер

            может там аквариум во всю стену! И рыбки ого-го 

            Ага... купил мужик матрац водоналивной, смотрит, а там кто-то плавает... Ну и спрашивает

            - Ты кто?

            А оттуда:

            - Кто-кто.... Кусто!

            • Логотип Мирам
              Мирам 23 минуты назад

              Ага... купил мужик матрац водоналивной

              ага, купила я надувной матрац. через день уже, каждое утро, начала просыпаться на полу....  😂

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 27 минут назад

          Главный бухгалтер

          В этих аквариумных рыбках жрать же нечего!

          Всё зависит от количества!

          Киты, вон, вообще одним только планктоном питаются! А его практически и глазом не видно. Так и то нормально хватает на такую тушу тонн этак под несколько!

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B 6 минут назад

        жалко же, они бездомные!

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 3 минуты назад

          Главный бухгалтер

          жалко же, они бездомные!

          требуйте приюта!

  • Логотип IriEro
    IriEro
    1 час назад

    Ирина

    - Скажите, вы страдаете от галлюцинаций?

    - Нет, что вы! Я ими наслаждаюсь!

  • Логотип nlukina
    nlukina
    48 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    у меня кота нет, но есть собака,  иногда мне кажется, что со мной не все ок😂

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 47 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    посмотрела ссылку , у меня почему-то открывается Раскрывается весь ужас резни на фестивале Хамас: выжившие описывают...

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 45 минут назад

      это контекстная реклама, очевидно Вы - из ХАМАС

    • Логотип nlukina
      nlukina
      45 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      так,  убила ссылку,  сейчас поставлю новую,  там что-то дейли перекрутил(( У вас просто главная страница издания открылась,  а не статья

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 32 минуты назад

      Главный бухгалтер

      посмотрела ссылку , у меня почему-то открывается Раскрывается весь ужас резни на фестивале Хамас: выжившие описывают...

      Видимо и там котики виноваты!!!

      А тут всё Путин-Путин..... Вот оно - найдено настоящее зло! Не абы кто, а всё-таки учёные подтвердили!!

      • Логотип IriEro
        IriEro
        26 минут назад

        Ирина

        Британские учёные подтвердили, болгары привычно восхитились.

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 44 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Zyklon Bага, я отовсюду

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 35 минут назад

      странно, я думал в Ленобласти терроризма нет

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