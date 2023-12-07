😼Во всем виноваты хвостатые. Наличие дома котика увеличивает риск развития шизофрении

Dailymail: ученые нашли связь между кошачьим паразитом и развитием шизофрении. К такому выводу они пришли, проанализировав 17 различных исследований из 11 стран, опубликованных на протяжении последних 44 лет.
От шизофрении страдает примерно 1 процент человечества. Симптомы расстройства обычно проявляются в возрасте от 16 до 30 лет и включают в себя галлюцинации, бред, нестандартное мышление, изменения в личности.
Мета-анализ научных работ показал, что у людей, которые до 25 лет жили с кошками, вероятность развития шизофрении была примерно в два раза выше, чем у людей, которые не имели никакого контакта с кошками в детстве.
А все из-за паразита Toxoplasma gondii, который живет в питомцах. Он попадает в организм человека через укусы во время игры. После зараза воздействует на нейромедиаторы в мозге. Нарушения в работе нейромедиаторов приводят к изменениями личности и психическими расстройствами, в том числе шизофренией. Привет кукухи, одним словом!
Американские врачи попытались реабилитировать кошаков и опровергнуть данные австралийских коллег — они заявили, что провели свое исследование с 345 подопытными и не выявили подобной связи между психическим заболеванием и содержанием котика дома. Но потом выяснили, что не учли фактор укусов, и забрали свои слова обратно. А потом посоветовали всем проверить хвостатых на наличие паразитов у ветеринаров.
Но, многие ученые все равно не согласны с австралийцами, которые уверяют, что во всем виноваты котики! По их мнению, в исследованиях не учитывали разные потенциально способствующие факторы. Например, как социальный и экономический статус участников эксперимента и их семейные истории.
Мы же рекомендуем сходить с котейкой к ветеринару и сделать анализ😼 Лишнем не будет! Как думаете есть связь между котей и поехавший крышей?
Комментарии26
а у меня рыбки, бред и нестандартное мышление. Скажите, доктор, я - нормальный?
Главный бухгалтер
Да Вы что???? Рыбы же ещё страшнее котиков будут!!
Срочно произведите над ними термическую обработку и ... съешьте их!
И тогда Вам будет щщасте
Ирина
Ладно бы там карась плавал! В этих аквариумных рыбках жрать же нечего!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
может там аквариум во всю стену! И рыбки ого-го
Главный бухгалтер
Ага... купил мужик матрац водоналивной, смотрит, а там кто-то плавает... Ну и спрашивает
- Ты кто?
А оттуда:
- Кто-кто.... Кусто!
ага, купила я надувной матрац. через день уже, каждое утро, начала просыпаться на полу.... 😂
Главный бухгалтер
Всё зависит от количества!
Киты, вон, вообще одним только планктоном питаются! А его практически и глазом не видно. Так и то нормально хватает на такую тушу тонн этак под несколько!
жалко же, они бездомные!
Главный бухгалтер
требуйте приюта!
Ирина
- Скажите, вы страдаете от галлюцинаций?
- Нет, что вы! Я ими наслаждаюсь!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
у меня кота нет, но есть собака, иногда мне кажется, что со мной не все ок😂
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
посмотрела ссылку , у меня почему-то открывается Раскрывается весь ужас резни на фестивале Хамас: выжившие описывают...
это контекстная реклама, очевидно Вы - из ХАМАС
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
так, убила ссылку, сейчас поставлю новую, там что-то дейли перекрутил(( У вас просто главная страница издания открылась, а не статья
Главный бухгалтер
Видимо и там котики виноваты!!!
А тут всё Путин-Путин..... Вот оно - найдено настоящее зло! Не абы кто, а всё-таки учёные подтвердили!!
Ирина
Британские учёные подтвердили, болгары привычно восхитились.
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Zyklon B, ага, я отовсюду
странно, я думал в Ленобласти терроризма нет