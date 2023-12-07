😼Во всем виноваты хвостатые. Наличие дома котика увеличивает риск развития шизофрении

Страшная новость, коллеги. Сотрудники университета Квинсленда собрали данные из 11 стран и провели 17 исследований, которые показали, что за последние 44 года страдающие этим психическим расстройством жили или просто контактировали с кошками.

Dailymail: ученые нашли связь между кошачьим паразитом и развитием шизофрении. К такому выводу они пришли, проанализировав 17 различных исследований из 11 стран, опубликованных на протяжении последних 44 лет.

От шизофрении страдает примерно 1 процент человечества. Симптомы расстройства обычно проявляются в возрасте от 16 до 30 лет и включают в себя галлюцинации, бред, нестандартное мышление, изменения в личности.

Мета-анализ научных работ показал, что у людей, которые до 25 лет жили с кошками, вероятность развития шизофрении была примерно в два раза выше, чем у людей, которые не имели никакого контакта с кошками в детстве.

А все из-за паразита Toxoplasma gondii, который живет в питомцах. Он попадает в организм человека через укусы во время игры. После зараза воздействует на нейромедиаторы в мозге. Нарушения в работе нейромедиаторов приводят к изменениями личности и психическими расстройствами, в том числе шизофренией. Привет кукухи, одним словом!

Американские врачи попытались реабилитировать кошаков и опровергнуть данные австралийских коллег — они заявили, что провели свое исследование с 345 подопытными и не выявили подобной связи между психическим заболеванием и содержанием котика дома. Но потом выяснили, что не учли фактор укусов, и забрали свои слова обратно. А потом посоветовали всем проверить хвостатых на наличие паразитов у ветеринаров.

Но, многие ученые все равно не согласны с австралийцами, которые уверяют, что во всем виноваты котики! По их мнению, в исследованиях не учитывали разные потенциально способствующие факторы. Например, как социальный и экономический статус участников эксперимента и их семейные истории.

Мы же рекомендуем сходить с котейкой к ветеринару и сделать анализ😼 Лишнем не будет! Как думаете есть связь между котей и поехавший крышей?