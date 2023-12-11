⚡️Поправки в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов. Самые актуальные бесплатные вебинары

Подготовиться к изменениям в законодательстве и налоговым требованиям помогут вебинары от «Клерка».
Приглашаем вас на бесплатный вебинар «ЕНП и ЕНС. Поправки в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов». Вебинар состоится 14 декабря в 10:00.
Спикер вебинара Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor. Дмитрий имеет более чем 15-летний опыт защиты крупнейших компаний из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес разберет:
✅ Донастройка правил ЕНС, как это повлияет на налогоплательщиков.
✅ Новый порядок обложения НДФЛ по уехавших сотрудникам и фрилансерам.
✅ Изменения по налоговому администрированию.
✅ Последствия приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения.
✅ Новые правила возбуждения дела по налоговым преступлениям.
✅Изменения по налогу на прибыль: безналоговый перевод иностранных активов, правила определения налоговой стоимости и пр.
Приходите на бесплатный вебинар «ТОП-претензий ФНС в 2023—2024. Принципы законного дробления». Разберитесь, кому ждать налоговые проверки в 2024 году и какие есть последние тенденции. Защитите себя и свой бизнес от давления налоговиков. Вебинар состоится 14 декабря в 14:30.
Спикер вебинара Мария Ильяшенко, управляющий партнер и руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив», практикующий налоговый юрист с опытом более 12 лет, рекомендованный ведущими правовыми рейтингами Право.Ru-300 и Chambers юрист России рассмотрит:
✅ Налоговый контроль: к каким компаниям придут с проверкой в 2024 году?
✅ Как понять, что вас уже выбрали для налоговой проверки и что с этим делать?
✅ ТОП-5 налоговых рисков российского бизнеса.
✅Можно ли отличить «черные» и «белые» способы оптимизации налогов?
На бесплатном вебинаре «Штрафы за ошибки в воинском учете: как избежать. Кадровые изменения-2024. ЕФС-1» разберитесь, что надо учесть в кадрах, чтобы подготовиться к новому году. Вебинар пройдет 14 декабря в 16:30.
Спикер вебинара Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разберет:
✅ Изменения в ТК РФ:
дистанционщики;
переработки;
премии и др.
✅ Воинский учет в организации от постановки до извещения военкоматов.
✅ Новые документы для работодателя
✅ Призывной возраст в 2024 году
✅ Новые штрафы за воинский учет
✅ Новое в заполнении ЕФС-1 .
С 1 июня 2024 года при перевозке этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции необходимо использовать электронные документы. На бесплатном вебинаре «ЭПД для опта и розницы. Как работать бухгалтерам в ритейле, у перевозчиков и производителей спиртосодержащей продукции»узнаете все подробности. Вебинар состоится 13 декабря в 11:00.
Спикер вебинара Дмитрий Аникин, эксперт сервиса "Платформа ЭПД", компания «Платформа ОФД» разберет:
✅ Как перейти на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и электронные путевые листы (ЭПЛ).
✅ Какие требования к оформлению ЭТрН и ЭПЛ, риски и возможности, как избежать ошибок.
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