⚡️Поправки в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов. Самые актуальные бесплатные вебинары

Вебинары от «Клерка» дают возможность за 1 час погрузиться в сложную тему, получить новые работающие инструкции, которые после эфира вы сможете сразу внедрить в работу. Весь контент без воды, все только нужное и полезно! Заносите в свой календарь!

Подготовиться к изменениям в законодательстве и налоговым требованиям помогут вебинары от «Клерка».

Приглашаем вас на бесплатный вебинар «ЕНП и ЕНС. Поправки в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов». Вебинар состоится 14 декабря в 10:00.

Спикер вебинара Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor. Дмитрий имеет более чем 15-летний опыт защиты крупнейших компаний из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес разберет:

✅ Донастройка правил ЕНС, как это повлияет на налогоплательщиков.

✅ Новый порядок обложения НДФЛ по уехавших сотрудникам и фрилансерам.

✅ Изменения по налоговому администрированию.

✅ Последствия приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения.

✅ Новые правила возбуждения дела по налоговым преступлениям.

✅Изменения по налогу на прибыль: безналоговый перевод иностранных активов, правила определения налоговой стоимости и пр.

Записаться

Приходите на бесплатный вебинар «ТОП-претензий ФНС в 2023—2024. Принципы законного дробления». Разберитесь, кому ждать налоговые проверки в 2024 году и какие есть последние тенденции. Защитите себя и свой бизнес от давления налоговиков. Вебинар состоится 14 декабря в 14:30.

Спикер вебинара Мария Ильяшенко, управляющий партнер и руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив», практикующий налоговый юрист с опытом более 12 лет, рекомендованный ведущими правовыми рейтингами Право.Ru-300 и Chambers юрист России рассмотрит:

✅ Налоговый контроль: к каким компаниям придут с проверкой в 2024 году?

✅ Как понять, что вас уже выбрали для налоговой проверки и что с этим делать?

✅ ТОП-5 налоговых рисков российского бизнеса.

✅Можно ли отличить «черные» и «белые» способы оптимизации налогов?

Записаться

На бесплатном вебинаре «Штрафы за ошибки в воинском учете: как избежать. Кадровые изменения-2024. ЕФС-1» разберитесь, что надо учесть в кадрах, чтобы подготовиться к новому году. Вебинар пройдет 14 декабря в 16:30.

Спикер вебинара Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разберет:

✅ Изменения в ТК РФ:

дистанционщики;

переработки;

премии и др.

✅ Воинский учет в организации от постановки до извещения военкоматов.

✅ Новые документы для работодателя

✅ Призывной возраст в 2024 году

✅ Новые штрафы за воинский учет

✅ Новое в заполнении ЕФС-1 .

Записаться

С 1 июня 2024 года при перевозке этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции необходимо использовать электронные документы. На бесплатном вебинаре «ЭПД для опта и розницы. Как работать бухгалтерам в ритейле, у перевозчиков и производителей спиртосодержащей продукции​​​​​​​»узнаете все подробности. Вебинар состоится 13 декабря в 11:00.

Спикер вебинара Дмитрий Аникин, эксперт сервиса "Платформа ЭПД", компания «Платформа ОФД» разберет:

✅ Как перейти на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и электронные путевые листы (ЭПЛ).

✅ Какие требования к оформлению ЭТрН и ЭПЛ, риски и возможности, как избежать ошибок.

Записаться

Все самое актуальное в одном посте!