❗️Правила работы бухгалтера в 2024 году. Что нужно знать, чтобы не облажаться

В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ФНС. Разберитесь во всех изменения в налогах, чтобы защитить себя и свой бизнес от давления налоговиков.

Подготовиться к изменениям в законодательстве и налоговым требованиям помогут вебинары от «Клерка».

Воинский учет

🔥Воинский учет вошел в обязанности каждой организации. Уже есть первые итоги, но грядут изменения в 2024 году и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов. Все тонкости и нюансы ВУ узнаете на вебинаре «Воинский учет-2024: последние изменения». Он состоится 11 января в 15:00.

Спикер вебинара Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра расскажет про:

Новые правила воинского учета. Оцифровка воинского учета — 2024. Реестр воинского учета. Постановка организации на воинский учет. Обязанности по ведению воинского учета в организации. Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету. План мероприятий по воинскому учету организации. Приказ по воинскому учету. Информирование военкоматов. Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета. Ответы на вопросы.

Бонус от спикера — образцы документов.

Сейчас приобрести вебинар можно с выгодой до 90% всего за 499 ₽ вместо 4 999 ₽.

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Изменения в законодательстве

👑Разберитесь во всех изменения в налогах, чтобы защитить себя и свой бизнес от давления налоговиков на вебинаре «Изменения в налоговом законодательстве — 2024». Он состоится 12 января в 11:00.

Спикер вебинара Ольга Торяник, владелица аутсорсинговой компании Рос Бизнес Приоритет, аккредитованный поставщик Сколково по бухгалтерским и юридическим услугам с 2011 года, создатель авторской методики налоговой оптимизации. Совместные проекты с Ernst&Yang, BDO, ФБК расскажет про:

Новый налог на сверхприбыль. Новые правила уплаты налога на прибыль налоговым агентом. Изменения в учет НМА. Новый порядок учета капвложений. Денонсация соглашений об избежании двойного налогообложения (Дания, Латвия). Что это значит для бизнеса? Пониженная ставка налога на прибыль на доходы от использования результатов интеллектуальной собственности. Как получить преференцию? Налогообложение дивидендов по ставке 0%. Кто сможет применять? Изменения льгот по НДС (застройщики, ставка 10%). Контролируемые сделки.

Сейчас приобрести вебинар можно по выгодной цене всего за 399 ₽ вместо 1 950 ₽.

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Последствия налоговой проверки

✅И так, проверка закончилась. Узнайте на вебинаре «Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили» какие есть варианты последствий налоговой проверки и как подготовиться самому и компании к последствиям. Вебинар состоится 22 декабря в 11:00.

Спикеры вебинара Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting и Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» расскажут про:

1. Доначисление налогов, пеней и штрафов по результатам проверки:

как скоро доначислят налоги после проверки и когда начнут взыскивать;

арест расчетного счет — обязателен ли или можно избежать;

можно ли снизить доначисленные пени и штрафы;

обеспечительные меры налогового органа, какие они бывают, сколько действуют;

а можно ли договориться с налоговым органом в легальном поле (мировые соглашения, медиативные соглашения и пр.);

коротко об отсрочке/рассрочке уплаты налогов.

2. Уголовная ответственность:

условия наступления уголовной ответственности;

кого могут привлечь к уголовной ответственности;

можно ли избежать привлечения к ответственности (основания прекращения уголовного преследования).

3. Субсидиарная ответственность и банкротство:

всегда ли налоговый орган подает на банкротство налогоплательщика и возможно ли этого избежать;

кого привлекут к субсидиарной ответственности, в каком размере и когда.

Сейчас приобрести вебинар можно по выгодной цене всего за 399 ₽ вместо 1 950 ₽.

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После вебинаров вы получите персональный сертификат о посещении, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний.