Что не так с законом о домашнем насилии в России. В КС поступила жалоба на нормы УПК по этому вопросу

Конституционный суд рассмотрит жалобу 59-летней москвички Галины Баскаковой. Женщина оспаривает нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК), которые, не обеспечивают защиту пострадавших от домашнего насилия и не гарантируют справедливого возмездия для агрессоров. Рассмотрим дело и разберемся, что не так с законом о домашнем насилии в России.

❗️Во время пандемии коронавируса — в 2020 и 2021 годах — жертвами домашнего насилия стали более 70% всех убитых в России женщин. 2680 женщин погибли от домашнего насилия в РФ за 2020 и 2021 годы.

Тема домашнего насилия неоднократно поднималась российским обществом. Но,каждый раз находились какие-то причины, по которым систему наказаний за начсилие не изменяли. А если и изменяли, то не значительно, например, в 2022 году ужесточили ответственность за нанесение побоев для тех, у кого уже есть судимость за преступления, совершенные с применением насилия. Для остальных ничего не изменилось.

👊Побои — первая ступень физического насилия. Потом идут легкий вред, вред средней степени тяжести и тяжкий.

⚖️Наша система не работает. Или работает, но неполноценно, ущербно. И почему-то она на стороне агрессора, а не жертвы.

Домашнее насилие — это система. За одними побоями последуют другие. Они не закончатся одним эпизодом. Проблема нашего законодательства в том, что оно не рассматривает побои как систему. УПК рассматривает каждый отдельный случай как отдельный эпизод, который не связан со всеми предыдущими. Кроме этого наша система абсолютно не работает на превенцию!

На что и указала Галины Баскаковой, обратившись в Конституционный суд. Из материалов дела следует, что женщина неоднократно подвергалась побоям со стороны экс-супруга. Правоохранительные органы изначально отказывались возбуждать уголовное дело по ст. 116 УК (побои), за несколько лет обращений ей удалось добиться лишь административного наказания для мужчины: в 2019 г. он получил штраф по ст. 6.1.1 КоАП (побои), пишут «Ведомости».

После этого Баскакова вновь вынуждена была обращаться в органы в связи с применением насилия со стороны бывшего супруга. Но возбуждения уголовного дела не последовало, так как удары, по оценке полиции, не повлекли существенного вреда здоровью. В 2021 г. мужчина был привлечен по ст. 116.1 УК за нападение на их общую с Баскаковой несовершеннолетнюю дочь. Он был приговорен к 120 часам обязательных работ и выплате 10 000 руб. пострадавшим. Баскакова обжаловала этот приговор, сочтя наказание несоразмерным.

Теперь пострадавшая оспаривает несоответствие норм УПК. А именно: ст. 20 — виды уголовного преследования, ст. 31 — подсудность, ст. 147 — возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного обвинения и ст. 318 — возбуждение уголовного дела частного обвинения УПК, как не обеспечивающих эффективного расследования случаев домашнего насилия.

Баскакова убеждена, что нынешняя системанедостаточно защищает жертв от агрессоров, поскольку даже на протяжении расследования потерпевшим приходится постоянно контактировать с их обидчиками (допросы, дача показаний и т. д.). Возможно, суд рассмотрит и внесет нужные изменения, учитывая, что тема защиты от домашнего насилия включена в Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы.

Сталкивались ли вы или кто-то из ваших близких знакомых с домашним насилием? Как вы относитесь к этой теме? Нужно ли вносить поправки в УПК, чтобы агрессоры несли заслуженное наказание?