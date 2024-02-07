Логотип nlukina
nlukina
Общество

Фея, Венера и Урал. Какие необычные имена давали младенцам в 2023 году

Москвичи (кто бы сомневался) предпочитают давать своим детям редкие и необычные имена. По данным столичного ЗАГСа, в 2023 году детям дали свыше 7 тысяч различных имен. Среди них есть такие, что возникает вопрос: «о чем родители только думали?».
265 135
Фея, Венера и Урал. Какие необычные имена давали младенцам в 2023 году
фото freepik.com

Назвали самые популярные имена новорожденных за 2023 год. Самые популярные имена детей в Москве — Михаил и София, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2023-м Мишами назвали 2295 мальчиков, а имя София получили 1981 девочек.

Также в столице в четыре раза увеличилась популярность имени Спартак и в 5 раз — имени Матрона. В 2023 году по сравнению с 2022 годом родители в два раза чаще стали называть своих детей такими именами, как Корней, Семен, Святослав, Любава и Дана.

Еще топ мужских имен:

  1. Максим (1688),

  2. Лев (1678),

  3. Артем (1528),

  4. Марк (1502),

  5. Матвей (1456),

  6. Иван (1381),

  7. Дмитрий (1206),

  8. Даниил (1164).

Топ женских имен:

  • Анна (1933),

  • Мария (1758),

  • Ева (1520),

  • Виктория (1351),

  • Варвара (1277),

  • Полина (1236),

  • Алиса (1232),

  • Василиса (1175),

  • Александра (1158).

Но, это обычные имена. А многие младенцы получили и необычные. Так, родители выбрали имена Венера, Сапфира, Персея, Рубина, Феврония, Эллада, Малина, Фея, Вселена, Благодария, Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия — для девочек.

А «везунчики» мальчики получили имена Август, Маркс, Урал, Алмаз, Ромео, Север, Рубин, Агат, Енисей, Златозар, Зима и Неон.

❤️Хотите обсудить последние новости с коллегами? А также узнать, что ждет бухгалтеров в 2024 году? Приходите 14 марта на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»!

Мы пригласили на конференцию «Клерк» самых опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы. На Конференции будем разбирать самые горячие и обсуждаемые темы — годовую отчетность, изменения в законодательстве, проверки, оптимизацию, дадим полезные советы и лайфхаки аутсорсерам, обсудим судебную практику и многое другое.

Купить билет

Присоединяйтесь к конференции и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!

О чем думали родители? За что они так с детьми? У вас есть знакомые с необычными именами?

Комментарии

61
  • Ирина

    Блииин,.. креативность так и прёт... Какие-то имена обусловлены национальными традициями, а какие-то воплощают нереализованные желания родителей.

  • Vveronnika

    Алмаз и Урал достаточно распространённые имена. Например в Казани

    • Наталия Лукина
      шеф-редактор

      Да, я слышала, но назвать их популярными по всей стране нельзя. В москве я с такими именами не встречала людей, а тут именно столичные данные

    • Татьяна

      И в Башкирии. И Венера тоже.

        • Татьяна

          Среди татар и башкир имя Венера очень популярно. И не первое поколение уже. На Урале, при слове Венера сначала на ум приходят пара теток средних лет, а только потом планета или богиня римская))

            • Татьяна

              Еще встречала мужской вариант: Венер. А может Винер. Точно не скажу

                • Татьяна

                  На моей тогда еще детской памяти, это был солидный дядя, с папой моим работал)

                  Бедный мальчик

                  не думаю, что с именем были проблемы у ребенка. Это Урал, тут и не такое бывает))) Очень много национальностей. Имена соответствующие.

                  Мне всегда было сложно с казахскими девочками общаться - имена запомнить не могла)

                  • Наталия Лукина
                    шеф-редактор

                    Мне всегда было сложно с казахскими девочками общаться - имена запомнить не могла)

                    не только вам)) У меня подруга работает в Вкусно и точка, всем казахским сотрудникам пишут русские сокращенные имена на бирки.

                    • Ирина

                      У нас на кафедре работала татарочка Альфия Фатиховна, всегда представлялась как Алла Фёдоровна.

                      • Сергей Верещагин

                        Учительница математики в школе _ Мусфира Бадиевна. Но в первый же день сказала, что можете обращаться ко мне: Марина Борисовна. И кстати, ко всем нам, 15-летним, обращалась только на "Вы".

                        • Наталия Лукина
                          шеф-редактор

                          Мусфира Бадиевна. Но в первый же день сказала, что можете обращаться ко мне: Марина Борисовна

                          Вот такие метаморфозы... Это же татарское имя, если не ошибаюсь?

                          И кстати, ко всем нам, 15-летним, обращалась только на "Вы".

                          Какая молодец! Это абсолютно правильный подход! Очень жаль, что мало кто так поступает в школе

                          • Сергей Верещагин

                            Это было в Оренбурге. Там татар довольно много. На заводе когда после института работал: зам начальника отдела - Глус Назимович (который просил всех называть его Гришей), начальник сектора - Рустам Габидуллович, начальник бюро- Эльнур Нигматуллович.

                            Почти 50 лет прошло, а помню!

                            С Гришей в Одноклассниках общаемся до сих пор.

                      • LIrina-1973

                        У нас на кафедре работала татарочка Альфия Фатиховна, всегда представлялась как Алла Фёдоровна.

                        Вот, кстати, всегда удивлялась, что татары любили свои имена переводить в православные святцы. Поскольку это соседний регион, у нас их немало. Например, Фания Кабировна представлялась Фаиной Николаевной и уверяла, что так русским проще. Что сложного называть Фания Кабировна, не понимаю.

                        У отца был друг Ревхат, всех просил называть его Николай. Это уж почему?

        • Алейда

          У меня была одна знакомая с именем Эллада)

        • Анна Чернова
          Главный бухгалтер

          Мою столичную одноклассницу звали Венера Марсовна, корни однозначно татарские, но жили-то они в Москве на момент её рождения.
          По столичной статистике имён можно многое понять о миграции из регионов.
          Благо Мухаммеды пока не в топе.

          • Наталия Лукина
            шеф-редактор

            Благо Мухаммеды пока не в топе.

            у нас как раз в группу садика один пришел на прошлой неделе)

            можно многое понять о миграции из регионов.

            точно!

    • LIrina-1973

      меня отчима звали Вололен

      Это "Володя Ленин"?

      Первый раз встречаю такое имя. Владлен и Владилен - да, в честь того же Ленина. Вололен - нет.

Инвестиции

Инвесторы выступили против увеличения имущественного ценза для признания квалификации

Сейчас для получения статуса квалифицированного инвестора порог составляет 6 млн рублей, а с 1 января 2025 года он вырастет до 12 млн рублей. Участники фондового рынка не согласны с новыми требованиями Центробанка.

8
Логотип Клерк
Клерк
Кадровый учет

🔮 Все, что нужно знать кадровику в 2024 году в одном курсе! Станьте профи за 4 месяца

Что можно успеть за 4 месяца? Да много чего, например, можно освоить профессию кадровика. Рассказываем, как устроен курс «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП», чему вы научитесь и какие документы получите в итоге.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
22
IT-компании

Немецкая компания SAP с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам

Поставщик программного обеспечения SAP попросил российских клиентов скачать всю информацию из облачных сервисов до 20 марта.

27
Логотип СберКорус
СберКорус
Самозанятые

Какие выгоды от сотрудничества с самозанятыми получит работодатель в 2024 году

Несмотря на то, что самозанятость в России появилась ещё в 2019 году, многие работодатели продолжают сомневаться, стоит ли работать с ними. В то же время немало и тех, кто позитивно оценивает сотрудничество с гражданами, платящими налог на профессиональный доход (НПД).

Какие выгоды от сотрудничества с самозанятыми получит работодатель в 2024 году
32
Дробление бизнеса

Шансы компаний на победу в споре по дроблению увеличились с 12% до 21%

Количество схемы с «дроблением бизнеса» растет. Количество таких споров в 2023 году увеличилось на треть. Большинство дел по-прежнему выигрывают налоговики, но и шансы налогоплательщиков повысились почти вдвое.

52
Логотип olna
olna
Право

Когда ИФНС может возместит убытки. Возмещение из бюджета

Бывают случаи, кода сотрудники ИФНС своими действиями нарушили ваши права. Как возместить убытки.

12
Банки

Китайский банк Chouzhou Commercial приостановил все расчеты с Россией

Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении всех расчетов с российскими или белорусскими компаниями. Платежи в юанях все еще можно отправить через Bank of China.

72

Записи вебинаров

730
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Фея, Венера и Урал. Какие необычные имена давали младенцам в 2023 году

Москвичи (кто бы сомневался) предпочитают давать своим детям редкие и необычные имена. По данным столичного ЗАГСа, в 2023 году детям дали свыше 7 тысяч различных имен. Среди них есть такие, что возникает вопрос: «о чем родители только думали?».

Фея, Венера и Урал. Какие необычные имена давали младенцам в 2023 году
61
261
Трудовые отношения

🎓Вебинар: Что срочно изменить в кадровых документах из-за свежего постановления КС РФ. 14 февраля в 15:00 мск!

Внесите изменения в ЛНА по кадрам и в трудовые договоры, чтобы не нарушать права сотрудников по новым требованиям ТК РФ и Постановлениям КС РФ. Суды и инспекторы уже руководствуются новыми правилами.

101
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Бухгалтерский учет ОС

Как определить срок полезного использования основных средств, прав пользования активами и НМА в бухгалтерском учете

Чтобы правильно рассчитать сумму амортизационных отчислений, нужно определить срок полезного использования. Правила его определения могут отличаться в зависимости от вида актива и порядка его использования. Рассказываем, как определять срок полезного использования в разных ситуациях.

Как определить срок полезного использования основных средств, прав пользования активами и НМА в бухгалтерском учете
82
Логотип bessonovgroup
bessonovgroup
Налоговые схемы

Перевод бизнеса с банкрота на зеркальную компанию. 8 признаков зеркалок

В последнее время арбитражники и кредиторы ищут поводы обвинить директора или акционера разорившегося бизнеса в переводе всех активов с баланса банкрота на зеркальную компанию, за что собственно и желают привлечь к субсидиарный ответственности.

28
Банки

Банки будут отчитываться о сделках с бриллиантами

В информационной системе ГИИС ДМДК появится информация о продаже бриллиантов. Покупатели смогут проверить подлинность драгоценных камней и узнать их историю.

37
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Всего 1650 рублей! Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!

Опять не смогли прийти на понравившийся вебинар или упустили скидку на онлайн-курс? Не расстраивайтесь! Получите бесплатный доступ к архиву из более чем 600 вебинаров и 40+ курсов по подписке Клерк.Премиум.

Всего 1650 рублей! Месяц безграничного доступа к онлайн-курсам, вебинарам, закрытым разборам и тренингам от экспертов «Клерка» по цене одного учебника по бухучету!
5
84
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управленческий учет

Как проверить работу бизнеса? 7 коротких советов

Как и человеческое здоровье, состояние бизнеса нужно периодически проверять. Есть несколько вариантов для оценки эффективности предприятия.

Как проверить работу бизнеса? 7 коротких советов
35
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
74
651
Проверка контрагентов

При заключении контрактов рекомендовали проверять подрядчиков через личный кабинет на сайте ФНС

Чтобы минимизировать риски заключения с недобросовестными подрядчиками строительных контрактов, заказчикам следует проверять будущих контрагентов.

96
Логотип Dooglys.com
Dooglys.com
Ведение бизнеса

Как сократил время обработки заказов на 30% с помощью автоматизации. Кейс: суши-бар

Владелец суши-бара столкнулся с рядом проблем, которые серьезно затрудняли эффективную работу бизнеса. Благодаря нескольким шагам, удалось снизить расходы на персонал и увеличить доходы. А также сократить время обработки заказов на 30%.

21
НДФЛ

Ставка НДФЛ с процентов по вкладам зависит от общего дохода вкладчика

Если за год вы заработаете более 5 млн рублей, то проценты по вашим вкладам будут облагаться налогом по ставке 15%. Если общий доход – менее 5 млн рублей, то и ставка по процентам будет – 13%.

135
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
Налоговые проверки

Как отбиться от обвинений в необоснованной налоговой выгоде

Подобного рода обвинения нередко выдвигаются по итогам налоговых проверок. Рассказываем, в чем контролеры способны разглядеть наличие необоснованной налоговой выгоды, как не допустить выявления ее признаков, чтобы не дать доказать ее наличие.

Как отбиться от обвинений в необоснованной налоговой выгоде
717
Стандартный вычет

Стандартный вычет на детей хотят увеличить до 2 400 рублей

Стандартный налоговый вычет на первого и второго ребенка предлагают увеличить с 1 400 до 2 400 рублей, на третьего ребенка – с 3 000 до 6 000 рублей, на ребенка-инвалида для опекунов – с 6 000 до 12 000 рублей.

4
301