Фея, Венера и Урал. Какие необычные имена давали младенцам в 2023 году

Москвичи (кто бы сомневался) предпочитают давать своим детям редкие и необычные имена. По данным столичного ЗАГСа, в 2023 году детям дали свыше 7 тысяч различных имен. Среди них есть такие, что возникает вопрос: «о чем родители только думали?».

Назвали самые популярные имена новорожденных за 2023 год. Самые популярные имена детей в Москве — Михаил и София, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2023-м Мишами назвали 2295 мальчиков, а имя София получили 1981 девочек.

Также в столице в четыре раза увеличилась популярность имени Спартак и в 5 раз — имени Матрона. В 2023 году по сравнению с 2022 годом родители в два раза чаще стали называть своих детей такими именами, как Корней, Семен, Святослав, Любава и Дана.

Еще топ мужских имен:

Максим (1688), Лев (1678), Артем (1528), Марк (1502), Матвей (1456), Иван (1381), Дмитрий (1206), Даниил (1164).

Топ женских имен:

Анна (1933),

Мария (1758),

Ева (1520),

Виктория (1351),

Варвара (1277),

Полина (1236),

Алиса (1232),

Василиса (1175),

Александра (1158).

Но, это обычные имена. А многие младенцы получили и необычные. Так, родители выбрали имена Венера, Сапфира, Персея, Рубина, Феврония, Эллада, Малина, Фея, Вселена, Благодария, Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия — для девочек. А «везунчики» мальчики получили имена Август, Маркс, Урал, Алмаз, Ромео, Север, Рубин, Агат, Енисей, Златозар, Зима и Неон.

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О чем думали родители? За что они так с детьми? У вас есть знакомые с необычными именами?