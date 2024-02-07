Фея, Венера и Урал. Какие необычные имена давали младенцам в 2023 году

Назвали самые популярные имена новорожденных за 2023 год. Самые популярные имена детей в Москве — Михаил и София, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В 2023-м Мишами назвали 2295 мальчиков, а имя София получили 1981 девочек.
Также в столице в четыре раза увеличилась популярность имени Спартак и в 5 раз — имени Матрона. В 2023 году по сравнению с 2022 годом родители в два раза чаще стали называть своих детей такими именами, как Корней, Семен, Святослав, Любава и Дана.
Еще топ мужских имен:
Максим (1688),
Лев (1678),
Артем (1528),
Марк (1502),
Матвей (1456),
Иван (1381),
Дмитрий (1206),
Даниил (1164).
Топ женских имен:
Анна (1933),
Мария (1758),
Ева (1520),
Виктория (1351),
Варвара (1277),
Полина (1236),
Алиса (1232),
Василиса (1175),
Александра (1158).
Но, это обычные имена. А многие младенцы получили и необычные. Так, родители выбрали имена Венера, Сапфира, Персея, Рубина, Феврония, Эллада, Малина, Фея, Вселена, Благодария, Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия — для девочек.
А «везунчики» мальчики получили имена Август, Маркс, Урал, Алмаз, Ромео, Север, Рубин, Агат, Енисей, Златозар, Зима и Неон.
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О чем думали родители? За что они так с детьми? У вас есть знакомые с необычными именами?
Комментарии61
Блииин,.. креативность так и прёт... Какие-то имена обусловлены национальными традициями, а какие-то воплощают нереализованные желания родителей.
и отчества скорее всего у деток обычные. Вот и будет Алмаз Антонович и Фея Олеговна
Надо бы, чтоб хоть с фамилией красиво звучало.
Ага, Смирнова Фея Олеговна
Эллада Матвеевна Дуракова.
Алмаз и Урал достаточно распространённые имена. Например в Казани
Да, я слышала, но назвать их популярными по всей стране нельзя. В москве я с такими именами не встречала людей, а тут именно столичные данные
И в Башкирии. И Венера тоже.
Встречала и Венеру и Элладу, но они точно были не москвичками
Среди татар и башкир имя Венера очень популярно. И не первое поколение уже. На Урале, при слове Венера сначала на ум приходят пара теток средних лет, а только потом планета или богиня римская))
спасибо, повеселили. Сижу смеюсь)))
Еще встречала мужской вариант: Венер. А может Винер. Точно не скажу
Прямо ой! Венер... надо же... Бедный мальчик
На моей тогда еще детской памяти, это был солидный дядя, с папой моим работал)
не думаю, что с именем были проблемы у ребенка. Это Урал, тут и не такое бывает))) Очень много национальностей. Имена соответствующие.
Мне всегда было сложно с казахскими девочками общаться - имена запомнить не могла)
не только вам)) У меня подруга работает в Вкусно и точка, всем казахским сотрудникам пишут русские сокращенные имена на бирки.
У нас на кафедре работала татарочка Альфия Фатиховна, всегда представлялась как Алла Фёдоровна.
Учительница математики в школе _ Мусфира Бадиевна. Но в первый же день сказала, что можете обращаться ко мне: Марина Борисовна. И кстати, ко всем нам, 15-летним, обращалась только на "Вы".
Вот такие метаморфозы... Это же татарское имя, если не ошибаюсь?
Какая молодец! Это абсолютно правильный подход! Очень жаль, что мало кто так поступает в школе
Это было в Оренбурге. Там татар довольно много. На заводе когда после института работал: зам начальника отдела - Глус Назимович (который просил всех называть его Гришей), начальник сектора - Рустам Габидуллович, начальник бюро- Эльнур Нигматуллович.
Почти 50 лет прошло, а помню!
С Гришей в Одноклассниках общаемся до сих пор.
Вот, кстати, всегда удивлялась, что татары любили свои имена переводить в православные святцы. Поскольку это соседний регион, у нас их немало. Например, Фания Кабировна представлялась Фаиной Николаевной и уверяла, что так русским проще. Что сложного называть Фания Кабировна, не понимаю.
У отца был друг Ревхат, всех просил называть его Николай. Это уж почему?
У меня была одна знакомая с именем Эллада)
Мою столичную одноклассницу звали Венера Марсовна, корни однозначно татарские, но жили-то они в Москве на момент её рождения.
По столичной статистике имён можно многое понять о миграции из регионов.
Благо Мухаммеды пока не в топе.
у нас как раз в группу садика один пришел на прошлой неделе)
точно!
мне искренне жаль деток. У меня отчима звали Вололен, так его дочка, когда получала паспорт сменила отчество
Это "Володя Ленин"?
Первый раз встречаю такое имя. Владлен и Владилен - да, в честь того же Ленина. Вололен - нет.
Работал когда-то с хорошим человеком по имени Вилиулен - "Владимир Ильич Ульянов-Ленин"
Вот это действительно сильно!
Да, он)) В чувашии родители надеялись, что семью не раскулачат, если назовут так ребенка, но они ошиблись)