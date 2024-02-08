🔔С какими изменениями бухгалтеру нужно срочно разобраться в феврале. Забирайте в закладки

Годовой 6-НДФЛ отличается от квартальных отчетов. Вам понадобится заполнить особое поле в разделе 1, а также составить справки о доходах. Редакция «Клерка» подготовила для вас обзор вебинаров, которые состоятся в ближайшее время. На них вам помогут разобраться с этим, а также многими другими актуальными вопросами.

Новые правила по НДФЛ, взносам, НДС и спецрежимам: что будут особенно рьяно проверять налоговики. Об этом и много другом расскажут на вебинаре Все изменения по налогам-2024, в которых надо разобраться бухгалтеру. Вебинар состоится уже завтра, 9 февраля в 11:00.

Спикер вебинара Мария Волохова, главный бухгалтер, финансовый директор, учредитель и генеральный директор ООО «ГОЯ Консалтинг» расскажет про:

Изменения по страховым взносам и НДФЛ. Изменения для спецрежимов УСН, ЕСХН. ⁠Изменения по прибыли, НДС и имущественным налогам. Основные тенденции налоговой политики на 2024-2026 годы.

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Новые правила внесли изменения в ТК РФ и суды уже принимают решения, опираясь на позицию Конституционного суда. Поэтому работодателям стоит максимально оперативно проверить ЛНА по кадрам и скорректировать формулировки, которые есть в трудовых договорах. Все подробности вы узнаете на вебинаре Что срочно изменить в кадровых документах из-за свежего постановления КС РФ. Вебинар пройдет 14 февраля в 15:00.

Спикер вебинара Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разберет:

1. Статус Постановлений КС РФ. Порядок действий до изменений ТК РФ.

2. Признание норм ТК РФ частично неконституционными:

компенсации за отгулы при увольнении;

оплата сверхурочной работы;

критерии премирования;

выплата выходного пособия по соглашению сторон и др.;

срочный трудовой договор с руководителями структурных подразделений.

3. Проекты изменений в ТК РФ на основе постановлений КС РФ.

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Изменения по НДФЛ были внесены в НК РФ. Они коснулись не только администрирования налога, но и вычетов форм отчетности. На вебинаре Экстренный вебинар по НДФЛ. Все последние измененияразберем, какие изменения произошли и что нового в 6-НДФЛ и 3-НДФЛ в 2024 году. Вебинар состоится 20 февраля в 13:00.

Спикер вебинара Эльвира Валеева, консультант отдела налогового консалтинга компании МКПЦН-Консультант, Советник налоговой службы 3 ранга разберет:

Порядок налогообложения налоговых резидентов/нерезидентов в 2024 году.

Новый порядок налогообложения доходов дистанционных работников за выполнение трудовых функций.

Лимит не облагаемых НДФЛ с доходов в виде суточных.

Освобождение от НДФЛ определенных компенсаций дистанционным работникам.

Освобождение от НДФЛ доходов в виде исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности.

Упрощенный порядок получения социальных вычетов.

Увеличение максимальных размеров социальных вычетов на обучение, медицинские услуги и др.

Расширено право на получение вычета по НДФЛ на обучение.

Освобождение от НДФЛ материальной помощи.

Ответственность за представление недостоверных сведений для получения социальных вычетов.

Новые периоды и сроки уплаты НДФЛ.

Новая форма отчетности по форме 3-НДФЛ и 6-НДФЛ.

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Комиссии по налоговым разрывам, комиссии по урегулированию задолженностей, комиссии по работе с налогоплательщиками, ведущими деятельность с высоким налоговым риском… как только не называют эти мероприятия. Но подготовиться нужно ко всем! С этим вам помогут на вебинаре Вызов на комиссию: правила поведения, тактика ответа, что будет после. Вебинар состоится 19 февраля в 11:00.

Спикер вебинара Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting на вебинаре рассмотрит:

Правовой статус и цель имеют налоговых комиссий. Виды налоговых комиссий. Пределы полномочий инспекторов. Права налогоплательщика. Порядок проведения комиссии. Что в ходе комиссии можно узнать у инспектора. Как фиксируются результаты комиссии. Протоколы комиссий. Возражения на протоколы. Последствия комиссий и разных вариантов поведения налогоплательщика на них.

Прямо сейчас приобрести вебинар можно по выгодной цене со скидкой 79% всего за 399 ₽ вместо 1 950 ₽.

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