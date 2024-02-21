Что подарить мужчинам на 23 февраля. Бюджетные и оригинальные идеи для подарков

Никаких носков и пены для бритья! Мы сразу отвергли эти варианты! В нашем обзоре только свежие идеи для подарков, которым ваши мужчины будут действительно рады.

Приближаются длинные выходные, будем отдыхать три дня — с 23 по 25 февраля (с пятницы по воскресенье). 23 февраля принято поздравлять всех мужчин от мала до велика. Мы подготовили обзор не набивших оскомину подарков, которые порадуют ваших близких. Носки, средства для бритья, дезодоранты и гели для душа мы сразу исключили из списка!

Идеи подарков для мальчиков

Посоветовались с самыми серьезными экспертами в этой области. Мнения Денис (15 лет), Ивана (почти 5 лет) и Михаила (9 лет) о том, что бы они хотели получить в этот день:

приставку PlayStation, XBox, Nintendo,

видео игры к приставкам,

световой меч (привет всем джедаям!),

скейтборд и фингерборд (уменьшенная копия настоящего скейтборда, с помощью которой можно воспроизводить трюки скейтбординга, используя лишь пальцы рук),

гоночный трек ,

бластер NERF ,

все, что связано с супер-популярными играми Minecraft или Roblox: одежду, настольные игры, значки, мячи, ночник в виде факела, фигурки мобов, раскопки, конструкторы, рюкзаки и т.д.,

набор для опытов ,

Поход в батут-парк, детский игровой центр, роллердром или аквапарк ,

конструктор Lego ,

домашнее животное : собаку, котика, попугая, хомячка, кролика, крысу, змею😳

смартфон, куда же без него.

Идеи подарков для мужчин

Узнали мнения трех экспертов — Игоря (57 годиков), Антона (43 годика) и Сергея (32 годика). Если честно, то список подарков для мальчиков их вполне устроил. Но мы добавили и взрослые интересы.

День отдыха без забот . Целый день ничего не делать, ничем полезным не заниматься, валяться на диване/играть в игрушки на компе/смотреть сериалы,

гаджеты: умная колонка, умные часы, беспроводная зарядка, ноутбук, планшет, смартфон,

аксессуары для рыбалки — спиннинг, подводная камера, крючки, катушку, пучковяз (даже знать не хочу, что это!),

кисти для детейлинга. Это кисточки для уборки внутри машины.

видеорегистратор ,

набор инструментов ,

упоры для отжимания/гантели ,

абонемент в тренажерный зал ,

водонепроницаемая колонка для душа ,

внешний накопитель — внешний переносной жесткий диск.

система радиопоиска ключей и вещей — трекер или локатор для поиска,

удобный компьютерный стул,

сертификат полет на вертолете🚁.

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Какие идеи вам понравились? Вы собираетесь поздравлять мужчин с 23 февраля? Что подарите?