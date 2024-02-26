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Наталия Лукина
Обзоры новостей

Обзор за выходные. Что произошло пока мы отдыхали

Вспомним, что интересного и важного произошло за длинные выходные, чтобы быть в курсе происходящих событий в мире. Собрали все самое интересное, что обсуждали в сети.
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Обзор за выходные. Что произошло пока мы отдыхали

Давайте нальем себе чашечку (чертовски хорошего) кофе и узнаем, что обсуждали в мире.

  • Енот напал на 16-летнюю девочку в антикафе с животными в центре Москвы и покусал ее. Днем девочка приехала вместе с подругой в антикафе «Пушистая братва» и прошла в зону с животными, где ей разрешили погладить енота по кличке Дин. Но в какой-то момент зверек вцепился зубами в руку школьнице. В итоге ребенок попал в больницу, где ей сделали укол от бешенства и оставили на лечении.

  • В Егорьевске ветерана ВОВ, родившуюся в День защитника Отечества, поздравил военный оркестр. Для 103-летней Зои Логачевой оркестр исполнил марш «Прощание славянки».

  • Московскую маму, выгнали из фитнес-клуба за кормление ребёнка грудью в раздевалке. МВД начало проверку в отношении руководства и сотрудников. Администратор WorldClass зашла в женскую раздевалку и отругала клиентку, которая кормила грудью сына, которого водит на развивающие детские занятия в этот клуб.

  • Житель Бургундии арестован за кражу 7000 бутылок вина. Стоимость похищенных бутылок составляет более €0,5 млн. Цена некоторых бутылок, среди которых знаменитое Vosne-Romane, превышает €1 тыс. Служащий винной компании совершал кражи многие годы и прятал добычу в своем погребе.

  • Кентерберийский собор в Великобритании неожиданно превратился в клуб для проведения дискотек в стиле 90-х годов. Это решение вызвало радостную реакцию у многих посетителей, однако некоторые христиане выразили свое недовольство, полагая, что такого рода развлечение не подходит для собора.

  • Apple тестирует новый инструмент, похожий на ChatGPT, под названием «Спросить». Инструмент генерирует ответы на запросы клиентов на основе внутренней базы знаний Apple.

  • Mercedes-Benz объявил, что отказался от своего плана продавать только электромобили после 2030 года. Компания ожидает, что к 2030 году в объеме ее продаж электромобили, включая гибриды, составят до 50%.

  • Нашли окаменелые останки утконосого динозавра весом около 250 кг и длиной от трех до четырех метров в Марокко. Чтобы попасть туда, он должен был преодолеть 250 миль (более 400 км) по открытому океану, утверждают ученые. Известно, что утконосые динозавры (гадрозавры) появились в Северной Америке. Их следы также находили в Европе и Азии, но ни разу до последнего времени — на Африканском континенте.

  • Врач посоветовал мужчинам после 30 лет использовать антивозрастные кремы. По словам эксперта, правила ежедневного ухода для мужчин включают в себя очищение, тонизирование, увлажнение и питание кожи. А после 30 лет мужчинам стоит использовать витаминизированные кремы с антивозрастными компонентами.

  • США ввели санкции против оператора карт «Мир» НСПК. Новые санкции затронули банки Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк.

  • Стоимость страховки для выезда за границу взлетела на 30% с начала года. Средняя стоимость полиса выросла с 2,5 до 3,2 тысячи рублей. Главной причиной роста стоимости стало ослабление курса рубля.

  • Женщина 24 года притворялась беременной ради денег. Женщина в Италии имитировала 17 беременностей ради пособий и отпуска на работе. За 24 года она получила в общей сложности 110 тысяч евро. Женщина лгала, что 12 раз у нее случались выкидыши, а остальные пять беременностей прошли хорошо. Чтобы не вызывать подозрений она делала себе накладной живот из подушек, а также подделывала многочисленные документы и справки.

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Пишите в комментариях, какие новости вам понравились больше всего.

Комментарии

2
  • Ирина

    Для 103-летней Зои Логачевой оркестр исполнил марш «Прощание славянки».

    Как-то жёстко они с ней...

  • Ирина

    Житель Бургундии арестован за кражу 7000 бутылок вина. Стоимость похищенных бутылок составляет более €0,5 млн. Цена некоторых бутылок, среди которых знаменитое Vosne-Romane, превышает €1 тыс. Служащий винной компании совершал кражи многие годы и прятал добычу в своем погребе.

    Это всё потому, что у них там ЕГАИС нету!

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