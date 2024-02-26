Обзор за выходные. Что произошло пока мы отдыхали

Давайте нальем себе чашечку (чертовски хорошего) кофе и узнаем, что обсуждали в мире.
Енот напал на 16-летнюю девочку в антикафе с животными в центре Москвы и покусал ее. Днем девочка приехала вместе с подругой в антикафе «Пушистая братва» и прошла в зону с животными, где ей разрешили погладить енота по кличке Дин. Но в какой-то момент зверек вцепился зубами в руку школьнице. В итоге ребенок попал в больницу, где ей сделали укол от бешенства и оставили на лечении.
В Егорьевске ветерана ВОВ, родившуюся в День защитника Отечества, поздравил военный оркестр. Для 103-летней Зои Логачевой оркестр исполнил марш «Прощание славянки».
Московскую маму, выгнали из фитнес-клуба за кормление ребёнка грудью в раздевалке. МВД начало проверку в отношении руководства и сотрудников. Администратор WorldClass зашла в женскую раздевалку и отругала клиентку, которая кормила грудью сына, которого водит на развивающие детские занятия в этот клуб.
Житель Бургундии арестован за кражу 7000 бутылок вина. Стоимость похищенных бутылок составляет более €0,5 млн. Цена некоторых бутылок, среди которых знаменитое Vosne-Romane, превышает €1 тыс. Служащий винной компании совершал кражи многие годы и прятал добычу в своем погребе.
Кентерберийский собор в Великобритании неожиданно превратился в клуб для проведения дискотек в стиле 90-х годов. Это решение вызвало радостную реакцию у многих посетителей, однако некоторые христиане выразили свое недовольство, полагая, что такого рода развлечение не подходит для собора.
Apple тестирует новый инструмент, похожий на ChatGPT, под названием «Спросить». Инструмент генерирует ответы на запросы клиентов на основе внутренней базы знаний Apple.
Mercedes-Benz объявил, что отказался от своего плана продавать только электромобили после 2030 года. Компания ожидает, что к 2030 году в объеме ее продаж электромобили, включая гибриды, составят до 50%.
Нашли окаменелые останки утконосого динозавра весом около 250 кг и длиной от трех до четырех метров в Марокко. Чтобы попасть туда, он должен был преодолеть 250 миль (более 400 км) по открытому океану, утверждают ученые. Известно, что утконосые динозавры (гадрозавры) появились в Северной Америке. Их следы также находили в Европе и Азии, но ни разу до последнего времени — на Африканском континенте.
Врач посоветовал мужчинам после 30 лет использовать антивозрастные кремы. По словам эксперта, правила ежедневного ухода для мужчин включают в себя очищение, тонизирование, увлажнение и питание кожи. А после 30 лет мужчинам стоит использовать витаминизированные кремы с антивозрастными компонентами.
США ввели санкции против оператора карт «Мир» НСПК. Новые санкции затронули банки Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк.
Стоимость страховки для выезда за границу взлетела на 30% с начала года. Средняя стоимость полиса выросла с 2,5 до 3,2 тысячи рублей. Главной причиной роста стоимости стало ослабление курса рубля.
Женщина 24 года притворялась беременной ради денег. Женщина в Италии имитировала 17 беременностей ради пособий и отпуска на работе. За 24 года она получила в общей сложности 110 тысяч евро. Женщина лгала, что 12 раз у нее случались выкидыши, а остальные пять беременностей прошли хорошо. Чтобы не вызывать подозрений она делала себе накладной живот из подушек, а также подделывала многочисленные документы и справки.
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Узнаете, как бухгалтерам правильно работать с изменениями в области налогообложения, что именно будут проверять налоговики в 2024–2025 году, какие будут требования к оплате труда и как сдать годовую отчетность и отчеты за 1 квартал без проблем!
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Комментарии2
Как-то жёстко они с ней...
Это всё потому, что у них там ЕГАИС нету!