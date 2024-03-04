Обзор за выходные. Что произошло пока мы отдыхали

Доброе утро, коллеги! Все уже сделали себе чашечку чертовки хорошего кофе? Тогда, давайте почитаем, что произошло в эти выходные.

В возрасте 102 лет скончалась дизайнер интерьеров и текстиля Айрис Апфель. Айрис и ее муж владели компанией по производству текстиля и специализировались на реставрационных работах. В числе прочего работали над проектами в Белом доме при шести разных президентах. Среди клиентов дизайнера были основательница Este Lauder Эсте Лаудер и шведская и американская актриса Грета Гарбо.

Дополнительные «Сапсаны» будут ходить между Петербургом и Москвой в мартовские праздники.

Ежедневное сиденье в течение нескольких часов увеличивает риск смерти. Люди, регулярно проводящие в сидячем положении более 11 часов в день, на 30% повышают риск своей смерти. При этом не играет роли — есть ли в жизни спорт или нет.

Однако такие записи голоса потом используются для подделки голоса и отправки фальшивых просьб о переводе денег знакомым жертвы.

Мошенники начали выманивать записи голосов россиян. В сети резко выросло количество предложений за деньги записать свой голос якобы для рекламы или дубляжа фильмов.

Исследование показало, что 62% россиян готовы работать 8 марта , но только за дополнительную плату. И лишь

Со 2 марта россияне могут оформить краткосрочный полис ОСАГО сроком действия от одного дня до трех месяцев. Однако, такая страховка будет дороже обычной. Тарифы составят не менее 20% стоимости обычной годовой страховки.

Rolls-Royce выпустили свой самый дорогой автомобиль — Arcadia Droptail. Цена вопроса — $30 миллионов (~3 млрд рублей). На сборку ушло больше 4 лет. В автомобиле битурбомотор V12 объёмом 6,75 литра мощностью 600 лошадок.

выплатить компенсацию, если утраченный товар имел срок годности дольше 1 февраля 2024 года. Товары, срок годности которых истек раньше, компания посчитала утилизированными и возмещать не будет.

Wildberries начал предоставлять методику расчета компенсаций за поврежденные из-за пожара в Шушарах товары . Получить деньги смогут не все продавцы. Ягодки пообещали

Отважный песик спас свою пожилую хозяйку , живущую в доме в Питере, где произошел взрыв БПЛА. Восьмилетний собакен, который всегда по утрам ведет себя тихо, внезапно стал громко лаять и скулить. Женщина схватила собаку и выбежала на улицу.

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