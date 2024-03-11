Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Что произошло в выходные: Альтман вернулся в OpenAI, пандочка вышла «в свет», Литва конфисковывает машины, вручение Оскара

Подготовили обзор главных событий за три выходных дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.
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💥Что произошло в выходные: Альтман вернулся в OpenAI, пандочка вышла «в свет», Литва конфисковывает машины, вручение Оскара
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Подготовили интересные новости за 8, 9 и 10 марта в кратком дайджесте:

  • Сэм Альтман возвращается в совет директоров OpenAI вместе с тремя новыми директорами.

  • В России будут созданы три новые особые экономические зоны: Мордовская, Ростовская и Тверская. Также по решению правительства будут расширены действующие ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях.

  • 9 марта 2024 года исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина, первого в мире человека, совершившего полет в космос.

Юра, спасибо!

  • Биткойн вот-вот ожидает — «халвинг». Предыдущие халвинги способствовали росту криптовалюты за счет сокращения количества новых токенов в обращении. Аналитики полагают, что после апрельского халвинга биткойн может достичь шестизначной суммы.

  • Шаман вышел на концерт с прической Екатерины Мизулиной. Певец вышел на сцену с длинными белыми волосами. Концерт состоялся в Крокус Сити Холле и был посвящен Международному женскому дню.

  • Посетители Московского зоопарка впервые увидели маленькую панду Катюшу. Первая в России маленькая панда родилась в столице 24 августа прошлого года у пары Диндин и Жуи. Сейчас

    Катюша вышла в большой вольер, увидеть ее теперь могут все желающие.

Фото: Московский зоопарк

  • В Спартакиаде юных российских лыжницв Сочи случился массовый завал на опасном спуске, где скорость достигала нескольких десятков километров в час. Девять спортсменок увезли на скорой, некоторые получили открытые переломы.

  • Соцсеть X Илона Маска запустит приложение для SmartTV, которое будет конкурировать с YouTube.

  • 96-я церемония вручения «Оскара» сегодня ночью прошла в Лос-Анджелесе. Главную статуэтку за лучший фильм ожидаемо получила лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Лучший актер — Киллиан Мерфи за роль в победившем фильме, лучшая актриса — Эмма Стоун, которая сыграла в картине «Бедняжки». Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер». Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные». Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Все одобряем!

  • Криптотрейдер наторговал на 800 тысяч рублей. От него требуют заплатить налог 13% (со всего оборота сделок. При этом доход от торгов составил всего 10 тысяч рублей.

  • Мошенники придумали новый способ развода россиян. Под видом медработников злоумышленники звонят жертвам и предлагают пройти платное лечение, мотивируя это плохими результатами сданных ранее анализов. Позже жертве перезванивает уже «главврач» поликлиники и убеждает, что поправить здоровье поможет «профессор медицины», однако само лечение и препараты платные. В итоге мошенники убеждают жертву перечислить деньги на приобретение лекарств и само лечение, а после пропадают.

  • Девять человек скончались, еще 78 госпитализированы после употребления в пищу мяса морской черепахи в Танзании. Мясо морской черепахи считается у жителей Занзибара деликатесом, однако периодически его употребление приводит к смерти от хелонитоксизма, разновидности пищевого отравления. Сколько можно есть это все?

  • Была опубликована первая официальная фотография принцессы Уэльской после того, как в январе она перенесла операцию на брюшной полости. На ней Кейт улыбается и обнимает детей. Свежак это или фото-консерва не знаем, но в любом случае фото означает скорый выход Кейт в свет.

    Кейт Миддлтон с детьми

  • У HBO стартовал сериал «Режим» с Кейт Уинслет, про авторитарную канцлершу вымышленного государства. Смотрим?

  • Около 63% россиян отрицательно относятся к ЕГЭ и считают, что экзамен следует отменить, свидетельствуют результаты исследования Superjob.

  • Согласно докладу «Ментальное состояние мира», Узбекистан является самой несчастной страной на планете.

  • Литва начинает конфисковывать автомобили с российскими номерами. С 11 марта такие авто должны быть перерегистрированы на литовские номера, либо покинуть территорию страны. Исключение составят автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее. Они смогут находиться в Литве в течение 24 часов.

  • Сильная вспышка на Солнце зарегистрирована ночью 9 марта. В марте Земля пройдет через целую серию мощных магнитных бурь. Сильнее всего их влияние были в ночь на 10 марта. После этого вспышки будут убывать. Как это все пережить?

  • Употребление блинов на Масленицу не отразится на спасении души, объяснил патриарх Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя.

  • Уже на этой неделе состоится главное бухгалтерское событие весны — 14 марта в Москве ровно в 9:00 начнется IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Приходите на конференцию вместе с коллегой! «Клерк» сделал для вас специальный билет «Мы с Тамарой ходим парой» — два билета по цене одного!

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Целый день мега-актуальные доклады, нетворкинг, общение с коллегами, спикерами и редакцией «Клерка» в компании зажигательных ведущих Елены Ярушкиной и Артемия Васенко! Приходите, всех ждем!

Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!

Комментарии

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  • Наталия Лукина
    шеф-редактор

    еще новость: Минтруд России предложил ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов: граждан, приехавших по оргнабору, обяжут покинуть РФ, если те будут работать не по профилю.

    • Виктория В
      Главный бухгалтер

      Я не смотрела церемонию, утром прочитала новость. Очень рада за Кристофера Нолана, Килиана Мерфи и Роберта Дауни мл. Они достойны своих наргад, безусловно

    • Виктория В
      Главный бухгалтер

      Посмотрела Дюну новую. Отличный фильм и тоже достоин Оскара, буду за него болеть на следующей церемонии. Саундтрек просто "отвал башки" и взрыв, на уровне Опенгеймеровского

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Что произошло в выходные: Альтман вернулся в OpenAI, пандочка вышла «в свет», Литва конфисковывает машины, вручение Оскара

Подготовили обзор главных событий за три выходных дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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