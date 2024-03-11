💥Что произошло в выходные: Альтман вернулся в OpenAI, пандочка вышла «в свет», Литва конфисковывает машины, вручение Оскара

Подготовили интересные новости за 8, 9 и 10 марта в кратком дайджесте:

9 марта 2024 года исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина , первого в мире человека, совершившего полет в космос.

В России будут созданы три новые особые экономические зоны : Мордовская, Ростовская и Тверская. Также по решению правительства будут расширены действующие ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях.

Катюша вышла в большой вольер, увидеть ее теперь могут все желающие.

Посетители Московского зоопарка впервые увидели маленькую панду Катюшу . Первая в России маленькая панда родилась в столице 24 августа прошлого года у пары Диндин и Жуи. Сейчас

Шаман вышел на концерт с прической Екатерины Мизулиной. Певец вышел на сцену с длинными белыми волосами . Концерт состоялся в Крокус Сити Холле и был посвящен Международному женскому дню.

Биткойн вот-вот ожидает — «халвинг» . Предыдущие халвинги способствовали росту криптовалюты за счет сокращения количества новых токенов в обращении. Аналитики полагают, что после апрельского халвинга биткойн может достичь шестизначной суммы.

В Спартакиаде юных российских лыжницв Сочи случился массовый завал на опасном спуске, где скорость достигала нескольких десятков километров в час. Девять спортсменок увезли на скорой, некоторые получили открытые переломы.

Соцсеть X Илона Маска запустит приложение для SmartTV, которое будет конкурировать с YouTube.

96-я церемония вручения «Оскара» сегодня ночью прошла в Лос-Анджелесе. Главную статуэтку за лучший фильм ожидаемо получила лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Лучший актер — Киллиан Мерфи за роль в победившем фильме, лучшая актриса — Эмма Стоун, которая сыграла в картине «Бедняжки». Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер». Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные». Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Все одобряем!

Криптотрейдер наторговал на 800 тысяч рублей. От него требуют заплатить налог 13% (со всего оборота сделок. При этом доход от торгов составил всего 10 тысяч рублей.

Мошенники придумали новый способ развода россиян. Под видом медработников злоумышленники звонят жертвам и предлагают пройти платное лечение, мотивируя это плохими результатами сданных ранее анализов. Позже жертве перезванивает уже «главврач» поликлиники и убеждает, что поправить здоровье поможет «профессор медицины», однако само лечение и препараты платные. В итоге мошенники убеждают жертву перечислить деньги на приобретение лекарств и само лечение, а после пропадают.

Девять человек скончались, еще 78 госпитализированы после употребления в пищу мяса морской черепахи в Танзании. Мясо морской черепахи считается у жителей Занзибара деликатесом, однако периодически его употребление приводит к смерти от хелонитоксизма, разновидности пищевого отравления. Сколько можно есть это все?

Была опубликована первая официальная фотография принцессы Уэльской после того, как в январе она перенесла операцию на брюшной полости. На ней Кейт улыбается и обнимает детей. Свежак это или фото-консерва не знаем, но в любом случае фото означает скорый выход Кейт в свет. Кейт Миддлтон с детьми

У HBO стартовал сериал «Режим» с Кейт Уинслет, про авторитарную канцлершу вымышленного государства. Смотрим?

Около 63% россиян отрицательно относятся к ЕГЭ и считают, что экзамен следует отменить, свидетельствуют результаты исследования Superjob.

Согласно докладу «Ментальное состояние мира», Узбекистан является самой несчастной страной на планете.

Литва начинает конфисковывать автомобили с российскими номерами. С 11 марта такие авто должны быть перерегистрированы на литовские номера, либо покинуть территорию страны. Исключение составят автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее. Они смогут находиться в Литве в течение 24 часов.

Сильная вспышка на Солнце зарегистрирована ночью 9 марта. В марте Земля пройдет через целую серию мощных магнитных бурь. Сильнее всего их влияние были в ночь на 10 марта. После этого вспышки будут убывать. Как это все пережить?

Употребление блинов на Масленицу не отразится на спасении души, объяснил патриарх Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя.