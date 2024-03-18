⚡️Минтруд начал мониторинг самозанятых: обратят внимание на всех, кто платит самозанятым более 20 тысяч рублей

«Клерк» — ваш персональный путеводитель в мире профессионального роста для бухгалтеров. Наши лекторы-практики помогут разобраться и освоить новые навыки и знания. Выбирайте интересующие вас темы и записывайтесь!
Приглашаем вас на срочный вебинар. В марте 2024 начался мониторинг самозанятых от Минтруда: новые лимиты и критерии. ⌛️ Вебинар пройдет 20 марта в 11:00.
Спикер вебинара Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разберет:
Изменения законодательства и закон №565-ФЗ.
Санкции за подмену договора. Что будет если договор с самозанятым признают трудовым.
Мониторинг договоров с самозанятыми.
Какие сведения ФНС будет передавать в Роструд и комиссии.
Кому налоговая будет задавать вопросы.
Минимизация риска при сотрудничестве с самозанятым. Что нужно сделать, чтобы не попасть под штрафы.
Сейчас приобрести вебинар можно всего за 399 ₽ вместо
1950₽.
На вебинареКак ИП сдавать отчетность и платить налоги в 2024 годуразберем пошагово, на что обратить внимание при уплате налогов и сдаче отчетности. ⌛️ Вебинар пройдет 22 марта в 11:00.
Спикер вебинара Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом расскажет про:
Уплата налогов за год и ЕНП.
ИП и разные режимы налогообложения: ОСНО, УСН и НПД.
Выплата зарплаты сотрудникам и отчетность ИП с работниками.
Подготовка декларации по УСН за 2023 год.
Страховые взносы за себя и сотрудников. Порядок уменьшения УСН и патента на взносы.
Сдача декларации по УСН и камеральная проверка.
Ответственность ИП за нарушение сроков сдачи отчетности.
Сейчас приобрести вебинар можно всего за 399 ₽ вместо
1950₽.
Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете присутствуют почти всегда. И тут необходимо разобраться с тем, является ли это ошибкой, надо это исправлять или нет, а если надо, то когда и как. Приглашаем вас на вебинар«Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК». ⌛️Вебинар пройдет 20 марта в 15:00.
Спикер вебинара Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России разберет:
Ошибка, новый факт хозяйственной жизни или «событие после отчетной даты».
Исправление ошибок в первичных документах с учетом правил ФСБУ 27/2021.
Бухгалтерские и налоговые ошибки, которые не нужно исправлять.
Ошибки текущего и прошлого периода: порядок исправления в бухгалтерском и налоговом учете.
Ответственность за ошибки в бухгалтерском и налоговом учете. Как избежать штрафов.
Сейчас приобрести вебинар можно всего за 399 ₽ вместо
1950₽.
После вебинаров вы получите персональный сертификат о посещении, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний.
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