⚡️Минтруд начал мониторинг самозанятых: обратят внимание на всех, кто платит самозанятым более 20 тысяч рублей

С 1 марта 2024 Минтруд начал мониторинг организаций и ИП по вопросу подмены трудовых договоров гражданскими договорами с самозанятыми. Организации, попавшей под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества.

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Приглашаем вас на срочный вебинар. В марте 2024 начался мониторинг самозанятых от Минтруда: новые лимиты и критерии. ⌛️ Вебинар пройдет 20 марта в 11:00.

Спикер вебинара Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разберет:

Изменения законодательства и закон №565-ФЗ. Санкции за подмену договора. Что будет если договор с самозанятым признают трудовым. Мониторинг договоров с самозанятыми. Какие сведения ФНС будет передавать в Роструд и комиссии. Кому налоговая будет задавать вопросы. Минимизация риска при сотрудничестве с самозанятым. Что нужно сделать, чтобы не попасть под штрафы.

Сейчас приобрести вебинар можно всего за 399 ₽ вместо 1950₽.

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На вебинареКак ИП сдавать отчетность и платить налоги в 2024 годуразберем пошагово, на что обратить внимание при уплате налогов и сдаче отчетности. ⌛️ Вебинар пройдет 22 марта в 11:00.

Спикер вебинара Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом расскажет про:

Уплата налогов за год и ЕНП. ИП и разные режимы налогообложения: ОСНО, УСН и НПД. Выплата зарплаты сотрудникам и отчетность ИП с работниками. Подготовка декларации по УСН за 2023 год. Страховые взносы за себя и сотрудников. Порядок уменьшения УСН и патента на взносы. Сдача декларации по УСН и камеральная проверка. Ответственность ИП за нарушение сроков сдачи отчетности.

Сейчас приобрести вебинар можно всего за 399 ₽ вместо 1950₽.

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Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете присутствуют почти всегда. И тут необходимо разобраться с тем, является ли это ошибкой, надо это исправлять или нет, а если надо, то когда и как. Приглашаем вас на вебинар«Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК». ⌛️Вебинар пройдет 20 марта в 15:00.

Спикер вебинара Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России разберет:

Ошибка, новый факт хозяйственной жизни или «событие после отчетной даты». Исправление ошибок в первичных документах с учетом правил ФСБУ 27/2021. Бухгалтерские и налоговые ошибки, которые не нужно исправлять. Ошибки текущего и прошлого периода: порядок исправления в бухгалтерском и налоговом учете. Ответственность за ошибки в бухгалтерском и налоговом учете. Как избежать штрафов.

Сейчас приобрести вебинар можно всего за 399 ₽ вместо 1950₽.

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