Даниил Егоров: сертификат электронной подписи можно будет получать через приложение, а ЕНС доказал свою эффективность — и точка

Глава ФНС России Даниил Егоров на расширенном заседании коллегии сообщил, что скоро получать квалифицированный сертификат электронной подписи станет проще. ФНС разрабатывает мобильное приложение. С его помощью бизнес сможет получать подпись без посещения удостоверяющего центра ФНС. Также при помощи мобильного устройства компании и предприниматели смогут подписывать любые электронные документы.
Кроме этого Егоров заявил, что введенный в прошлом году Единый налоговый счет доказал свою эффективность. Уже не понимаю кого он убеждает: нас или себя? Полностью исчезли зачеты между налогами, ранее эта цифра достигала 31 млн в год. Сумма невыясненных платежей сократилась в 23 раза. В ближайшей перспективе – полностью исключить необходимость обращаться за сверками.
«В третьем квартале этого года в части развития пользовательского опыта института единого налогового счета мы готовим пакет решений для личных кабинетов. Он сделает удобным восприятие данных ЕНС с учетом собранных замечаний бизнеса и граждан, а сами данные будут обновляться значительно быстрее. В этом нам помогают различные фокус-группы из бухгалтерского сообщества, из малого бизнеса, из крупного бизнеса, чтобы мы создали максимально эффективный удобный продукт для пользования», — отметил Даниил Егоров.
Он также рассказал, что с 1 апреля расширяется функционал личного кабинета индивидуального предпринимателя. Пользователи смогут онлайн подавать 20 форм отчетности.
Вот такие новости. Бухгалтеры из бухгалтерского сообщества, которые участвовали в фокус-группе ФНС, вы здесь есть?
Что думаете на счет этого всего, коллеги?
Комментарии12
Люди из фокус-группы бухгалтерского сообщества, которые помогали ФНС тестить ЕНС, аууу! Вы есть?😂
Про КЭП и мобильное приложение хотелось бы узнать побольше. Что хорошего и кому конкретно это даст?
пока это лишь задумка. Они планируют создать приложение до конца этого года. Что, как, когда - информации на данный момент нет
а что тут понимать?
и не нас - мы прекрасно знаем во что это вылилось и скольлко проблем появилось. и не себя - он тоже в курсе всех проблем, если только не совсем глупый и ничем не интересуется.
Убеждает он всех тех, кто находится "выше" его: сФинМин, Правительство, Думу, СФ, "самогО"
Здесь же не обсуждается по каким критериям та самая эффективность измеряется! А соответствующие показатели можно подобрать под любое действие, даже на сегодняшний день числящееся в Уголовном Кодексе в разряде особо тяжких. По соответствующим параметрам оно тоже будет выглядеть как эффективное!
Мне кажется, про ЕНС знают уже на всех уровнях. Кстати, ходят слухи, что скоро его снимут с должности. Не знаю, будет ли это перевод или повышение...