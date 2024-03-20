Даниил Егоров: сертификат электронной подписи можно будет получать через приложение, а ЕНС доказал свою эффективность — и точка

Новости от ФНС. Глава службу сообщил, что у ИП и компаний скоро появится возможность получать квалифицированный сертификат электронной подписи без посещения УЦ ФНС и подписывать любые электронные документы с помощью мобильного устройства. Кроме этого Егоров заявил, что ЕНС доказал свою эффективность.

Глава ФНС России Даниил Егоров на расширенном заседании коллегии сообщил, что скоро получать квалифицированный сертификат электронной подписи станет проще. ФНС разрабатывает мобильное приложение. С его помощью бизнес сможет получать подпись без посещения удостоверяющего центра ФНС. Также при помощи мобильного устройства компании и предприниматели смогут подписывать любые электронные документы.

Кроме этого Егоров заявил, что введенный в прошлом году Единый налоговый счет доказал свою эффективность. Уже не понимаю кого он убеждает: нас или себя? Полностью исчезли зачеты между налогами, ранее эта цифра достигала 31 млн в год. Сумма невыясненных платежей сократилась в 23 раза. В ближайшей перспективе – полностью исключить необходимость обращаться за сверками.

«В третьем квартале этого года в части развития пользовательского опыта института единого налогового счета мы готовим пакет решений для личных кабинетов. Он сделает удобным восприятие данных ЕНС с учетом собранных замечаний бизнеса и граждан, а сами данные будут обновляться значительно быстрее. В этом нам помогают различные фокус-группы из бухгалтерского сообщества, из малого бизнеса, из крупного бизнеса, чтобы мы создали максимально эффективный удобный продукт для пользования», — отметил Даниил Егоров.

Он также рассказал, что с 1 апреля расширяется функционал личного кабинета индивидуального предпринимателя. Пользователи смогут онлайн подавать 20 форм отчетности.

Вот такие новости. Бухгалтеры из бухгалтерского сообщества, которые участвовали в фокус-группе ФНС, вы здесь есть?

Что думаете на счет этого всего, коллеги?