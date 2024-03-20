Наталия Лукина
Новости ФНС

Даниил Егоров: сертификат электронной подписи можно будет получать через приложение, а ЕНС доказал свою эффективность — и точка

Новости от ФНС. Глава службу сообщил, что у ИП и компаний скоро появится возможность получать квалифицированный сертификат электронной подписи без посещения УЦ ФНС и подписывать любые электронные документы с помощью мобильного устройства. Кроме этого Егоров заявил, что ЕНС доказал свою эффективность.
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Даниил Егоров: сертификат электронной подписи можно будет получать через приложение, а ЕНС доказал свою эффективность — и точка

Глава ФНС России Даниил Егоров на расширенном заседании коллегии сообщил, что скоро получать квалифицированный сертификат электронной подписи станет проще. ФНС разрабатывает мобильное приложение. С его помощью бизнес сможет получать подпись без посещения удостоверяющего центра ФНС. Также при помощи мобильного устройства компании и предприниматели смогут подписывать любые электронные документы.

Кроме этого Егоров заявил, что введенный в прошлом году Единый налоговый счет доказал свою эффективность. Уже не понимаю кого он убеждает: нас или себя? Полностью исчезли зачеты между налогами, ранее эта цифра достигала 31 млн в год. Сумма невыясненных платежей сократилась в 23 раза. В ближайшей перспективе – полностью исключить необходимость обращаться за сверками.

«В третьем квартале этого года в части развития пользовательского опыта института единого налогового счета мы готовим пакет решений для личных кабинетов. Он сделает удобным восприятие данных ЕНС с учетом собранных замечаний бизнеса и граждан, а сами данные будут обновляться значительно быстрее. В этом нам помогают различные фокус-группы из бухгалтерского сообщества, из малого бизнеса, из крупного бизнеса, чтобы мы создали максимально эффективный удобный продукт для пользования», — отметил Даниил Егоров.

Он также рассказал, что с 1 апреля расширяется функционал личного кабинета индивидуального предпринимателя. Пользователи смогут онлайн подавать 20 форм отчетности.

Вот такие новости. Бухгалтеры из бухгалтерского сообщества, которые участвовали в фокус-группе ФНС, вы здесь есть?

Что думаете на счет этого всего, коллеги?

Комментарии

12
  • Ирина

    Про КЭП и мобильное приложение хотелось бы узнать побольше. Что хорошего и кому конкретно это даст?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Уже не понимаю кого он убеждает: нас или себя?

    а что тут понимать?

    и не нас - мы прекрасно знаем во что это вылилось и скольлко проблем появилось. и не себя - он тоже в курсе всех проблем, если только не совсем глупый и ничем не интересуется.

    Убеждает он всех тех, кто находится "выше" его: сФинМин, Правительство, Думу, СФ, "самогО"

    Единый налоговый счет доказал свою эффективность.

    Здесь же не обсуждается по каким критериям та самая эффективность измеряется! А соответствующие показатели можно подобрать под любое действие, даже на сегодняшний день числящееся в Уголовном Кодексе в разряде особо тяжких. По соответствующим параметрам оно тоже будет выглядеть как эффективное!

    • Наталия Лукина
      шеф-редактор

      Мне кажется, про ЕНС знают уже на всех уровнях. Кстати, ходят слухи, что скоро его снимут с должности. Не знаю, будет ли это перевод или повышение...

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Даниил Егоров: сертификат электронной подписи можно будет получать через приложение, а ЕНС доказал свою эффективность — и точка

Новости от ФНС. Глава службу сообщил, что у ИП и компаний скоро появится возможность получать квалифицированный сертификат электронной подписи без посещения УЦ ФНС и подписывать любые электронные документы с помощью мобильного устройства. Кроме этого Егоров заявил, что ЕНС доказал свою эффективность.

Даниил Егоров: сертификат электронной подписи можно будет получать через приложение, а ЕНС доказал свою эффективность — и точка
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