💥Что произошло за выходные: начался военный призыв, Гейтс предсказал поражение ИИ, в Москве предлагают пиццу за 37500₽

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Последний обед из Макдональдса, проданный в Исландии перед его закрытием, с тех пор выставлен в музее.

Опубликован указ президента Путина о весеннем призыве на военную службу в РФ. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу в РФ призовут 150 тыс человек в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29, и кто находится в запасе).

Как отмечается, этот полет — 260-й повторный запуск серии Falcon с момента их первого запуска семь лет назад.

С 1 апреля банки будут предоставлять клиентам возможность переводить средства между юрлицами и индивидуальными предпринимателями через систему быстрых платежей . Соответствующие изменения в положение «О платежной системе Банка России» в январе внес ЦБ. Новый функционал позволит предпринимателям проводить расчеты со своими контрагентами в режиме 24/7.

Билл Гейтс предсказал поражение ИИ: «Сейчас первые дни развития ИИ. Он будет делать то, что вы считаете трудным, а затем потерпит неудачу в том, что вы считаете легким. Кажется, что искуственный интеллект — это огромные возможности, но с ним все равно будут проблемы».

Но! Microsoft и OpenAI создадут дата-центр с ИИ. Стоимость проекта оценивают в $100 млрд.

Доля финансово неустойчивых российских домохозяйств (у которых отсутствуют сбережения или есть признаки перекредитованности) примерно за полгода выросла с 56,4 до 62,4%. Таковы результаты исследования НИУ ВШЭ.

Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября 2024 года, ограничения на перевод средств за рубеж.

В первые 24 часа со старта продаж электромобиля Xiaomi SU7 число заказов составило 88 898.

С 1-го апреля 2024 года в Санкт-Петербурге вводится курортный сбор для совершеннолетних туристов в размере 100 руб. за каждые сутки проживания в объектах размещения (гостиницы, апарт-отели, хостелы и тд.).