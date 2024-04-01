💥Что произошло за выходные: начался военный призыв, Гейтс предсказал поражение ИИ, в Москве предлагают пиццу за 37500₽

Добавим в ленту новостей за выходные:
Март все!👌
С 1 апреля банки будут предоставлять клиентам возможность переводить средства между юрлицами и индивидуальными предпринимателями через систему быстрых платежей. Соответствующие изменения в положение «О платежной системе Банка России» в январе внес ЦБ. Новый функционал позволит предпринимателям проводить расчеты со своими контрагентами в режиме 24/7.
Транзакции будут осуществляться с помощью QR-кода.
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 23 спутниками на борту.
Как отмечается, этот полет — 260-й повторный запуск серии Falcon с момента их первого запуска семь лет назад.
Опубликован указ президента Путина о весеннем призыве на военную службу в РФ. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу в РФ призовут 150 тыс человек в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29, и кто находится в запасе).
Исландия празднует 15-летие ухода из страны McDonald's.
Последний обед из Макдональдса, проданный в Исландии перед его закрытием, с тех пор выставлен в музее.
Билл Гейтс предсказал поражение ИИ: «Сейчас первые дни развития ИИ. Он будет делать то, что вы считаете трудным, а затем потерпит неудачу в том, что вы считаете легким. Кажется, что искуственный интеллект — это огромные возможности, но с ним все равно будут проблемы».
Но! Microsoft и OpenAI создадут дата-центр с ИИ.
Стоимость проекта оценивают в $100 млрд.
Доля финансово неустойчивых российских домохозяйств (у которых отсутствуют сбережения или есть признаки перекредитованности) примерно за полгода выросла с 56,4 до 62,4%. Таковы результаты исследования НИУ ВШЭ.
Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября 2024 года, ограничения на перевод средств за рубеж.
В первые 24 часа со старта продаж электромобиля Xiaomi SU7 число заказов составило 88 898.
С 1-го апреля 2024 года в Санкт-Петербурге вводится курортный сбор для совершеннолетних туристов в размере 100 руб. за каждые сутки проживания в объектах размещения (гостиницы, апарт-отели, хостелы и тд.).
В столице опять всплеск тяжелого гастролюкса. Москвичам и гостям столице предлагают пиццу с вагю и золотом (37500₽) и Ди Маре с крабом, омаром, красными креветками и черной икрой (37500₽).
И тут же. В России предложили выпускать водку для «нищих», чтобы побороть нелегальную продажу алкоголя. С такой инициативой выступил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, «социальную» водку необходимо продавать по 100 рублей.
ЦБ включил «Тинькофф Банк» в реестр операторов ЦФА.
Всего в реестр операторов ЦФА включены 10 организаций.
Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20. Российская экономика выросла на 3,6%. Лидером стала Индия, ускорившая развитие экономики с 7,2% до 7,3%. Далее следует Китай с 5,2%, затем Индонезия с 5,1%. На четвертом месте экономика Турции с 4,5%.
Король Великобритании Карл III вместе с супругой Камиллой принял участие в пасхальной службе в Виндзоре. Это его первое появление на публичном мероприятии после того, как стало известно о диагностированном у него раке.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии16
Пицца просто пошлость, а не еда. Как думаете, много желающих такое попробовать?
как будто водка в принципе не для нищих
водка разная бывает) Я вот космополитен уважаю, а он с водкой, не сказала бы, что коктейль для клошар))
Судя по ценам - не вся.
Ваще не для нищих))
Ну там переплата за маркетинг, а содержание то же самое: спирт и вода )
главное - что других там примесей нет)) А так, конечно, маркетинг🙂
Нужны пруфы)
дополнила новость)