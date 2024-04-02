Наталия Лукина
ВЭД

ТОП-7 изменений в ВЭД с 1 апреля. Эксперт рассказала, на что обратить внимание

С 1 апреля власти внесли массу изменений в законодательство. Многие изменения произошли в ВЭД: в валютных операциях, в требованиях о постановке на учет, в требованиях о представлении подтверждающих документов. Подготовили для вас обзор, который поможет разобраться, со всеми изменениями.
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ТОП-7 изменений в ВЭД с 1 апреля. Эксперт рассказала, на что обратить внимание
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита» рассказала про самые важные изменения, которые надо учесть в работе.

Что изменилось с 1 апреля:

  1. Пороговое значение суммы обязательств по договору с нерезидентом, при котором резидент вправе не представлять документы в банк, увеличено до 1 млн. рублей (ранее — 600 тыс. рублей). 

  2. Установлено требование о постановке на учет договоров аренды недвижимого имущества, договоров финансовой аренды (лизинга). 

  3. Изменено требование о представлении документов, подтверждающих вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) РФ при отсутствии требования о таможенном декларировании (страны ЕАЭС) — информация о статформе передается Федеральной таможенной службой банкам.

  4. Уточнен порядок представления документов и информации резидентами при уступке требования и переводе долга по контракту или кредитному договору.

  5. Определены порядок и сроки представления документов и информации резидентами по расчетам через другие банки и наличными деньгами. 

  6. Дополнен и скорректирован перечень кодов видов операций. 

  7. Справочник кодов, подтверждающих документы, значительно расширен.

Какие изменения, на ваш взгляд, самые важные?

Комментарии

2
  • Светлана
    Бухгалтер

    Про пороговое значение, пожалуй, одно из важных. Спасибо за подборку изменений

  • Татьяна

    Почему директор аудиторской фирмы сидит на полу?)))

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