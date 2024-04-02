ТОП-7 изменений в ВЭД с 1 апреля. Эксперт рассказала, на что обратить внимание

Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита» рассказала про самые важные изменения, которые надо учесть в работе.
Что изменилось с 1 апреля:
Пороговое значение суммы обязательств по договору с нерезидентом, при котором резидент вправе не представлять документы в банк, увеличено до 1 млн. рублей (ранее — 600 тыс. рублей).
Установлено требование о постановке на учет договоров аренды недвижимого имущества, договоров финансовой аренды (лизинга).
Изменено требование о представлении документов, подтверждающих вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) РФ при отсутствии требования о таможенном декларировании (страны ЕАЭС) — информация о статформе передается Федеральной таможенной службой банкам.
Уточнен порядок представления документов и информации резидентами при уступке требования и переводе долга по контракту или кредитному договору.
Определены порядок и сроки представления документов и информации резидентами по расчетам через другие банки и наличными деньгами.
Дополнен и скорректирован перечень кодов видов операций.
Справочник кодов, подтверждающих документы, значительно расширен.
Какие изменения, на ваш взгляд, самые важные?
Комментарии2
Про пороговое значение, пожалуй, одно из важных. Спасибо за подборку изменений
Почему директор аудиторской фирмы сидит на полу?)))