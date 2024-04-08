💥Что произошло за выходные: Оренбургскую область затопило, платежи из РФ и Казахстан идут неделями, Маск готовится к колонизации Марса

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Прорыв дамбы произошел в Орске Оренбургской области, началась эвакуация из зоны затопления. По последним данным, затоплены 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебных участков, сообщили власти региона. Эвакуированы 6127 человек.

Путин подписал закон, запрещающий работодателю увольнять жен погибших участников СВО в течение года с момента гибели мужа.

Путин подписал закон, запрещающий судимым за педофилию посещать предназначенные для детей места.

МАГАТЭ: повреждения на Запорожской АЭС не скажутся негативно на ядерной безопасности.

Лоукостер «Победа» готовится запустить сервис по продаже закусок и напитков для пассажиров на борту самолета. На борту будут предлагаться небольшие наборы из закусок. Речи о горячем питании не идет.

Россияне смогут выбрать электронные квитанции за ЖКУ вместо бумажных. Для отказа от физических квитанций нужно будет написать соответствующее заявление.

Денежные переводы из России в Казахстан стали обрабатываться с задержками, трудности серьезные, платежи «подвисают» на недели.

🚀Илон Маск на презентации SpaceX рассказал о планах колонизации Марса. Он планирует доставить на красную планету около миллиона человек и создать базу Moonbase Alpha на Луне.

Стоимость золота достигла нового исторического максимума, превысив $2350 за унцию.

Цена на аренду однушек в России взлетела на 31% за год. Специалисты объясняют резкий рост цен дефицитом доступного предложения, снижением доступности ипотеки и высоким спросом на строящееся жилье.

Индия способна стать лидером глобального экономического роста к 2028 году, сместив Китая с первого места.