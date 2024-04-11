💥Главное к утру четверга: цены на коньяк, бренди, водку поднимут, Бриджит Джонс возвращается, годовая инфляция в России ускорилась

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В российских магазинах почти не осталось рома Bacardi, водки Grey Goose и джина Bombay Sapphire.

Минфин хочет поднять цены на коньяк, бренди, водку и ликёроводочные изделия с 1 июня из-за инфляции. Минимальная розничная цена коньяка за 0,5 литра вырастет с 517 до 556 рублей, водки — с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей. Какие-то алкогольные новости с утра.

В марте средняя месячная цена аренды однокомнатной квартиры в столице составила 50 тысяч рублей.

Белорусская компания Lay's выпустила чипсы со вкусом драников. Это картошка с картошкой?

Рене Зеллвегер и Хью Грант вернутся к своим ролям в четвертом фильме о Бриджит Джонс. Актеры уже подтвердили свое участие. Оригинальная экранизация «Дневник Бриджит Джонс» была выпущена в 2001 году, а последующие «Бриджит Джонс: Грани разумного» и «Бриджит Джонс 3» вышли в 2004 и 2016 годах. А может не надо? Как думаете?

Telegram достиг аудитории в 900 миллионов пользователей за месяц. Паша, поздравляем.

Coinbase внедрила покупку криптовалюты через Apple Pay в Великобритании.

Россия по итогам прошлого года вошла в топ-3 крупнейших экономик мира с самой низкой безработицей.

Бриджит Макрон подала в суд на журналистку, которая заявила, что первая леди Франции — мужчина.

Актер Кит Харингтон заявил, что HBO прекратил разработку сериала о Джоне Сноу, его герое в «Игре престолов». Оно и к лучшему, в прошлый раз Сноу довел Кита до алкоголизма и депрессии.

Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.

Компания Lamborghini объявила, что выпустит еще 10 автомобилей серии Huracan и полностью прекратит их производство.