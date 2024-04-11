Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Главное к утру четверга: цены на коньяк, бренди, водку поднимут, Бриджит Джонс возвращается, годовая инфляция в России ускорилась

Добавим в ленту самых свежих новостей на сегодня. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали сегодня в мире.
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💥Главное к утру четверга: цены на коньяк, бренди, водку поднимут, Бриджит Джонс возвращается, годовая инфляция в России ускорилась
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • В российских магазинах почти не осталось рома Bacardi, водки Grey Goose и джина Bombay Sapphire.

  • Минфин хочет поднять цены на коньяк, бренди, водку и ликёроводочные изделия с 1 июня из-за инфляции. Минимальная розничная цена коньяка за 0,5 литра вырастет с 517 до 556 рублей, водки — с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей. Какие-то алкогольные новости с утра.

  • В марте средняя месячная цена аренды однокомнатной квартиры в столице составила 50 тысяч рублей.

  • Белорусская компания Lay's выпустила чипсы со вкусом драников. Это картошка с картошкой?

  • Рене Зеллвегер и Хью Грант вернутся к своим ролям в четвертом фильме о Бриджит Джонс. Актеры уже подтвердили свое участие. Оригинальная экранизация «Дневник Бриджит Джонс» была выпущена в 2001 году, а последующие «Бриджит Джонс: Грани разумного» и «Бриджит Джонс 3» вышли в 2004 и 2016 годах. А может не надо? Как думаете?

  • Telegram достиг аудитории в 900 миллионов пользователей за месяц. Паша, поздравляем.

  • Coinbase внедрила покупку криптовалюты через Apple Pay в Великобритании.

  • Россия по итогам прошлого года вошла в топ-3 крупнейших экономик мира с самой низкой безработицей.

  • Бриджит Макрон подала в суд на журналистку, которая заявила, что первая леди Франции — мужчина.

  • Актер Кит Харингтон заявил, что HBO прекратил разработку сериала о Джоне Сноу, его герое в «Игре престолов». Оно и к лучшему, в прошлый раз Сноу довел Кита до алкоголизма и депрессии.

  • Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.

  • Компания Lamborghini объявила, что выпустит еще 10 автомобилей серии Huracan и полностью прекратит их производство.

  • В марте годовая инфляция в России ускорилась до 7,72% по сравнению с 7,69% в феврале, следует из данных Росстата. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,39%.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!

Комментарии

4
  • Ирина

    Белорусский Lay's выпустила

    Чей туфля? О, моё!

  • Светлана
    Бухгалтер

    "...последующие «Бриджит Джонс: Грани разумного» и «Бриджит Джонс 3» вышли в 2004 и 2016 годах. А может не надо? Как думаете?" - а может и не надо. Это как «И просто так» - даже досматривать не стало, уж больно тоскливо)

  • Ирина

    В марте годовая инфляция в России ускорилась до 7,72% по сравнению с 7,69% в феврале, следует из данных Росстата.

    Сильно бородатый несмешной анекдот.

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