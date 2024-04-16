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💥Главное к утру вторника: льготная ипотека все, Сбер увеличит свою долю на рынке онлайн-образования, Доллар поднялся выше 94 рублей

Добавим в ленту самых свежих новостей на сегодня. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали сегодня в мире.
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Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Минфин поддержал завершение льготной ипотеки в 2024 году. Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и льготной программы под 8% в 2024 году. Продлены до 2030 года будут только семейная ипотека и региональные программы.

  • Сбер ведет переговоры о покупке онлайн-школ «Нетология» и «Фоксфорд». Аналитики оценивают сумму сделки на уровне 7 млрд руб. В результате Сбер может увеличить долю на российском рынке онлайн-образования с 1% до 7%.

  • Факультет математики университета Ватерлоо в Онтарио ищет профессора математики.

    Обязательное требование — это должна быть женщина, либо трансгендер или небинарная личность. Мужчин не возьмут.

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки.

    «Банк не указывал в рекламе существенные условия, которые влияют на стоимость кредита», пояснили в ФАС.

  • Продажи подержанных автомобилей в России за месяц подскочили на 26%. При этом в годовом выражении рост составил меньше 1%.

  • Названы самые округа Москвы с самым высоким уровнем преступности.

    Рейтинг составлен за 3 месяца 2024 года в расчете на 10 тысяч населения

    (в скобках – общее количество преступлений за январь-март). Тройка лидеров:

    ЮАО — 17,5 преступлений на 10 тысяч населения (3 120),

    ТиНАО — 20,0 (1 439),

    ЮЗАО — 20,6 (2 947).

  • Краткосрочные полисы ОСАГО не вызвали интереса у населения. По состоянию на 1 апреля 2024 года в России было оформлено всего 2296 краткосрочных полисов ОСАГО. Для сравнения, ежегодно в России оформляется более 42 млн полноценных полисов ОСАГО.

  • В России выросло число банкротов-пенсионеров. В России за год резко выросло число внесудебных банкротств физлиц: за первые три месяца 2024 года процедура банкротства была начата в отношении 12,6 тыс. человек. Это в пять раз больше, чем в январе—марте 2023 года (2,5 тыс.).

    При этом более половины (52%) начатых дел о внесудебном банкротстве пришлись на пенсионеров.

  • Доллар поднялся выше 94 рублей впервые в этом году.

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!

Комментарии

4
  • Ирина

    В России выросло число банкротов-пенсионеров.

    Пенсионеры прошли курсы финансовой грамотности?

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    про доллар))) недавно дома делала генеральную уборку. Нашла бумажные деньги. Некоторое время пыталась понять, что это, откуда и зачем. Вспомнила, нокак быстро забылись доллары и евро. Все, что осталось от поездок, куда-нибудь положу, лет через 50, будет культурный слой

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    прикольное объявление, а как же дискриминация?? для всех остальных??? "Обязательное требование — это должна быть женщина, либо трансгендер или небинарная личность". А если обыкновенный?

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