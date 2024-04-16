💥Главное к утру вторника: льготная ипотека все, Сбер увеличит свою долю на рынке онлайн-образования, Доллар поднялся выше 94 рублей

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минфин поддержал завершение льготной ипотеки в 2024 году. Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и льготной программы под 8% в 2024 году. Продлены до 2030 года будут только семейная ипотека и региональные программы.
Сбер ведет переговоры о покупке онлайн-школ «Нетология» и «Фоксфорд». Аналитики оценивают сумму сделки на уровне 7 млрд руб. В результате Сбер может увеличить долю на российском рынке онлайн-образования с 1% до 7%.
Факультет математики университета Ватерлоо в Онтарио ищет профессора математики.
Обязательное требование — это должна быть женщина, либо трансгендер или небинарная личность. Мужчин не возьмут.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки.
«Банк не указывал в рекламе существенные условия, которые влияют на стоимость кредита», пояснили в ФАС.
Продажи подержанных автомобилей в России за месяц подскочили на 26%. При этом в годовом выражении рост составил меньше 1%.
Названы самые округа Москвы с самым высоким уровнем преступности.
Рейтинг составлен за 3 месяца 2024 года в расчете на 10 тысяч населения
(в скобках – общее количество преступлений за январь-март). Тройка лидеров:
ЮАО — 17,5 преступлений на 10 тысяч населения (3 120),
ТиНАО — 20,0 (1 439),
ЮЗАО — 20,6 (2 947).
Краткосрочные полисы ОСАГО не вызвали интереса у населения. По состоянию на 1 апреля 2024 года в России было оформлено всего 2296 краткосрочных полисов ОСАГО. Для сравнения, ежегодно в России оформляется более 42 млн полноценных полисов ОСАГО.
В России выросло число банкротов-пенсионеров. В России за год резко выросло число внесудебных банкротств физлиц: за первые три месяца 2024 года процедура банкротства была начата в отношении 12,6 тыс. человек. Это в пять раз больше, чем в январе—марте 2023 года (2,5 тыс.).
При этом более половины (52%) начатых дел о внесудебном банкротстве пришлись на пенсионеров.
Доллар поднялся выше 94 рублей впервые в этом году.
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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии4
Пенсионеры прошли курсы финансовой грамотности?
Видимо, но не сильно помогло
про доллар))) недавно дома делала генеральную уборку. Нашла бумажные деньги. Некоторое время пыталась понять, что это, откуда и зачем. Вспомнила, нокак быстро забылись доллары и евро. Все, что осталось от поездок, куда-нибудь положу, лет через 50, будет культурный слой
прикольное объявление, а как же дискриминация?? для всех остальных??? "Обязательное требование — это должна быть женщина, либо трансгендер или небинарная личность". А если обыкновенный?