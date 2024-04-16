💥Главное к утру вторника: льготная ипотека все, Сбер увеличит свою долю на рынке онлайн-образования, Доллар поднялся выше 94 рублей

Минфин поддержал завершение льготной ипотеки в 2024 году . Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и льготной программы под 8% в 2024 году. Продлены до 2030 года будут только семейная ипотека и региональные программы.

Сбер ведет переговоры о покупке онлайн-школ «Нетология» и «Фоксфорд» . Аналитики оценивают сумму сделки на уровне 7 млрд руб. В результате Сбер может увеличить долю на российском рынке онлайн-образования с 1% до 7%.

Обязательное требование — это должна быть женщина, либо трансгендер или небинарная личность. Мужчин не возьмут.

«Банк не указывал в рекламе существенные условия, которые влияют на стоимость кредита» , пояснили в ФАС.

Продажи подержанных автомобилей в России за месяц подскочили на 26% . При этом в годовом выражении рост составил меньше 1%.

Рейтинг составлен за 3 месяца 2024 года в расчете на 10 тысяч населения

Краткосрочные полисы ОСАГО не вызвали интереса у населения. По состоянию на 1 апреля 2024 года в России было оформлено всего 2296 краткосрочных полисов ОСАГО. Для сравнения, ежегодно в России оформляется более 42 млн полноценных полисов ОСАГО.

В России выросло число банкротов-пенсионеров. В России за год резко выросло число внесудебных банкротств физлиц: за первые три месяца 2024 года процедура банкротства была начата в отношении 12,6 тыс. человек. Это в пять раз больше, чем в январе—марте 2023 года (2,5 тыс.).

При этом более половины (52%) начатых дел о внесудебном банкротстве пришлись на пенсионеров.