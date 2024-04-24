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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор к утру среды: косметика из нефти, на АЭС Фукусима-1 отключилось электричество, Михаилу Ефремову отказали в УДО

Добавим в ленту самых свежих новостей. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • БРИКС изучает возможность создания криптовалютной стабильной монеты для международных торговых расчетов.

  • По мнению Илона Маска, текущее состояние коллективного Запада лучше всего отражает 6-й том Истории упадка и краха Римской империи. А всего томов семь.

  • Произошло частичное отключение электроэнергии на АЭС Фукусима-1, сброс радиоактивной воды приостановлен. В настоящее время проводится проверка оборудования. Существенных изменений параметров проводимого на станции мониторинга не выявлено.

  • Экономист Робин Брукс утверждает, что ни одна развитая экономика не имеет такого большого дефицита бюджета, как США, и ни одна другая развитая экономика не финансирует свой текущий дефицит так активно за счет краткосрочной эмиссии денег.

  • Михаилу Ефремову отказали в УДО. Но во время проверки в учреждении выяснилось: Ефремов опоздал на «обязательное мероприятие» в колонии, из-за чего получил выговор. Поэтому прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили.

  • Покупки iPhone в Китае в первом квартале упали на 19% и показали худший результат с ковидного 2020 года. Apple опустилась на китайском рынке на третье место, тогда как в первом квартале 2023 года компания лидировала на нем.

  • В России начнут продавать косметику из редкого сорта нефти в 2024 году. Первыми точками продаж станут аэропорты Ханты-Мансийского автономного округа.

  • Московский ритуальный магазин выставил на продажу гроб, украшенный тысячами кристаллов Swarovski. Цена — 4,5 млн ₽. Вот что значит уйти красиво.

  • Колеса шасси лопнули при посадке у пассажирского Ан-24, выполнявшего рейс «Якутск – Олекминск». Никто не пострадал.

  • Цену на российский газ для Китая снизят сразу на 28% в сравнении со стоимостью поставок в европейские страны. Скидку планируется сохранить как минимум до 2027 года.

  • Орангутан из Московского зоопарка протер себе вольер. Пора мыть окна, коллеги. Или вы уже?

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!

Комментарии

15
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Доброе утро Наталья. Мне понравилось: "Орангутан из Московского зоопарка протер себе вольер". В СПб холодно, так что окна еще мыть рано (хотя очень хочется, на стекле отпечаты носики и мордочки домашних животных). Также про Фукусиму, страшновато про "сброс радиоактивной воды" (не только в конектесте этой новости), а вообще как постоянное действие

    • Наталия Лукина
      шеф-редактор

      Доброе утро, Татьяна! Я тоже хочу быть, как орангутан, но что-то все время мешает. Надеюсь, в праздники у нас всех получится помыть окна!

  • Александр @42

    Спасибо за интересную сводку.

    Московский ритуальный магазин выставил на продажу гроб, украшенный тысячами кристаллов Swarovski. Цена — 4,5 млн ₽. Вот что значит уйти красиво.

    По мнению Илона Маска, текущее состояние коллективного Запада лучше всего отражает 6-й том Истории упадка и краха Римской империи. А всего томов семь.

    Вспоминается, что несколько императоров Рима (это уже закат) и сам Сенат боролись с пышными и вызывающими похоронами. Некоторые семьи патрициев могли месяцами устраивать пиршерства, провожая покойного, которого "сажали" за стол, плакали, уничтожали имущество и т.д. Не нужно говорить, что это сильно подрывало и общественную мораль и экономику.

    Что могут значить такие вот знаки?

    • Наталия Лукина
      шеф-редактор

      Александр, доброе утро! Спасибо!

      Вспоминается, что несколько императоров Рима (это уже закат) и сам Сенат боролись с пышными и вызывающими похоронами. Некоторые семьи патрициев могли месяцами устраивать пиршерства, провожая покойного, которого "сажали" за стол, плакали, уничтожали имущество и т.д. Не нужно говорить, что это сильно подрывало и общественную мораль и эокномику.

      Что могут значить такие вот знаки?

      Как интересно, подкинули информацию для размышления. Удивительно, как все в жизни пересекается

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Московский ритуальный магазин выставил на продажу гроб, украшенный тысячами кристаллов Swarovski. Цена — 4,5 млн ₽. Вот что значит уйти красиво.

      И вот хоронят одного такого в таком гробу. Мимо проходит нищенка, видит эту картину и бормочет в сердцах: "Живут же люди!..."

      • Наталия Лукина
        шеф-редактор

        И вот хоронят одного такого в таком гробу. Мимо проходит нищенка, видит эту картину и бормочет в сердцах: "Живут же люди!..."

        Ахахаха, спасибо! Повеселили с утра!

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Ахахаха, спасибо! Повеселили с утра!

          ну вот... Человек умер, а кому-то смешно....

          а вообще - старый заезженный анекдот. Даже сначала подумал стОит ли его... он же уже из серии "надоевших"

  • Жанна

    а меня эта впечатлила:

    В России начнут продавать косметику из редкого сорта нефти в 2024 году. Первыми точками продаж станут аэропорты Ханты-Мансийского автономного округа.

    С самолетов остатки топлива будут сливать и сразу в аэропортах косметику делать и тут же продавать?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      С самолетов остатки топлива будут сливать и сразу в аэропортах косметику делать и тут же продавать?

      нет, по-другому.

      СтоИт баррель с топливом, кому надо подкраситься, кунают мордой лица в эту бочку. После того как все уложили макияж, топливо заливается в баки самолёта и.... полетели!

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