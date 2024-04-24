💥Обзор к утру среды: косметика из нефти, на АЭС Фукусима-1 отключилось электричество, Михаилу Ефремову отказали в УДО

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БРИКС изучает возможность создания криптовалютной стабильной монеты для международных торговых расчетов.

По мнению Илона Маска, текущее состояние коллективного Запада лучше всего отражает 6-й том Истории упадка и краха Римской империи. А всего томов семь.

Произошло частичное отключение электроэнергии на АЭС Фукусима-1, сброс радиоактивной воды приостановлен. В настоящее время проводится проверка оборудования. Существенных изменений параметров проводимого на станции мониторинга не выявлено.

Экономист Робин Брукс утверждает, что ни одна развитая экономика не имеет такого большого дефицита бюджета, как США, и ни одна другая развитая экономика не финансирует свой текущий дефицит так активно за счет краткосрочной эмиссии денег.

Михаилу Ефремову отказали в УДО. Но во время проверки в учреждении выяснилось: Ефремов опоздал на «обязательное мероприятие» в колонии, из-за чего получил выговор. Поэтому прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили.

Покупки iPhone в Китае в первом квартале упали на 19% и показали худший результат с ковидного 2020 года. Apple опустилась на китайском рынке на третье место, тогда как в первом квартале 2023 года компания лидировала на нем.

В России начнут продавать косметику из редкого сорта нефти в 2024 году. Первыми точками продаж станут аэропорты Ханты-Мансийского автономного округа.

Московский ритуальный магазин выставил на продажу гроб, украшенный тысячами кристаллов Swarovski. Цена — 4,5 млн ₽. Вот что значит уйти красиво.

Колеса шасси лопнули при посадке у пассажирского Ан-24, выполнявшего рейс «Якутск – Олекминск». Никто не пострадал.

Цену на российский газ для Китая снизят сразу на 28% в сравнении со стоимостью поставок в европейские страны. Скидку планируется сохранить как минимум до 2027 года.