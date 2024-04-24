💥Обзор к утру среды: косметика из нефти, на АЭС Фукусима-1 отключилось электричество, Михаилу Ефремову отказали в УДО

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Орангутан из Московского зоопарка протер себе вольер. Пора мыть окна, коллеги. Или вы уже?
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии15
Доброе утро Наталья. Мне понравилось: "Орангутан из Московского зоопарка протер себе вольер". В СПб холодно, так что окна еще мыть рано (хотя очень хочется, на стекле отпечаты носики и мордочки домашних животных). Также про Фукусиму, страшновато про "сброс радиоактивной воды" (не только в конектесте этой новости), а вообще как постоянное действие
Доброе утро, Татьяна! Я тоже хочу быть, как орангутан, но что-то все время мешает. Надеюсь, в праздники у нас всех получится помыть окна!
Спасибо за интересную сводку.
Вспоминается, что несколько императоров Рима (это уже закат) и сам Сенат боролись с пышными и вызывающими похоронами. Некоторые семьи патрициев могли месяцами устраивать пиршерства, провожая покойного, которого "сажали" за стол, плакали, уничтожали имущество и т.д. Не нужно говорить, что это сильно подрывало и общественную мораль и экономику.
Что могут значить такие вот знаки?
Александр, доброе утро! Спасибо!
Как интересно, подкинули информацию для размышления. Удивительно, как все в жизни пересекается
И вот хоронят одного такого в таком гробу. Мимо проходит нищенка, видит эту картину и бормочет в сердцах: "Живут же люди!..."
Ахахаха, спасибо! Повеселили с утра!
ну вот... Человек умер, а кому-то смешно....
а вообще - старый заезженный анекдот. Даже сначала подумал стОит ли его... он же уже из серии "надоевших"
Ладно уже!)) Мы вот не слашали и не видели ранее такого анекдота.
не слышала никогда, так что очень к месту))
а меня эта впечатлила:
С самолетов остатки топлива будут сливать и сразу в аэропортах косметику делать и тут же продавать?
нет, по-другому.
СтоИт баррель с топливом, кому надо подкраситься, кунают мордой лица в эту бочку. После того как все уложили макияж, топливо заливается в баки самолёта и.... полетели!