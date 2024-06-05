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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: заселение в отели по водительским правам, летающие такси, стартовал ПМЭФ

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: заселение в отели по водительским правам, летающие такси, стартовал ПМЭФ
Создано с помощью ИИ OpenAI Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Минэкономразвития РФ предлагает разрешить заселение в российские отели по водительским удостоверениям в 2025 году. Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что сейчас такой возможности нет: «Но предлагаем это решение принять, дать год на стыковку информационных баз, и уже чтобы со следующего года, с середины, такая возможность появилась».

  • Более 1% урожая погибло в результате весенних заморозков, охвативших 21 регион России. На площадях порядка 700 000 га, из которых 600 000 – зерновые, ожидается снижение урожайности. Также заморозками повреждено более 13 500 га многолетних плодовых и ягодных насаждений.

  • 1000 суток над Землей. Космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по пребыванию на орбите.

  • Сбербанк анонсировал открытие первых 16 отделений в Донбассе и Новороссии.

  • По данным Банка России, просрочка по рублевым ипотечным кредитам на 1 мая выросла на 13,45% за год, что стало рекордным значением с января 2019 года.

  • Ущерб от айти-преступлений в России за четыре месяца 2024 г. превысил 54 млрд рублей, жертвами преступников стали более 40 тысяч пенсионеров.

  • Власти китайского города Гуанчжоу инвестируют $1,4 млрд в инфраструктуру для беспилотных летающих такси. На эти деньги до 2027 года будут построены 100 площадок для взлёта и посадки и аэродром.

  • Греф отметил, что Apple пока «подотстал в развитии собственных моделей искусственного интеллекта». Однако компания уже объявила, что встроит «в свою Siri GPT-4, в дальнейшем, наверное, и GPT-5». «В этом случае сразу 1,5 млрд человек получат доступ к самой современной модели искусственного интеллекта», — отметил глава Сбербанка. Сам Сбер планирует заработать 450 млрд рублей за 2024 год от внедрения ИИ.

  • Каждый третий подросток столкнулся с финансовыми мошенниками в период экзаменов. В 12% случаев злоумышленники пытались продать школьникам ответы на экзамен. А каждый 10-й родитель был свидетелем ситуации, когда фальшивые сотрудники приемной комиссии предлагали заплатить за бюджетное место в университете.

  • До конца 2024 года в Петербурге планируется завершить строительство трех новых станций метро. На Лахтинско-Правобережной линии станцию «Горный институт» сдадут в третьем квартале 2024 года. На Красносельско-Калинской линии в 2024 году будут достроены станции «Путиловская» и «Казаковская».

  • Петербургский международный экономический форум начинает свою работу. 6 июня на ПМЭФ пройдет финтех-баталия года между банками и маркетплейсами. На сессию приглашены глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, министр цифрового развития Максут Шадаев, главы Озона и Авито, а вести дискуссию будет Ксения Собчак.

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

3
  • Наталия Лукина

    Доброе утро, коллеги! Вот еще новость для тех, у кого ребенок скоро собирается поступать в институт и выбрал для себя IT-сферу.

    Выпускники МГУ опустились на 3-е место в рейтинге зарплат в ИТ. Первое место в рейтинге занял Московский физико-технический институт (МФТИ), средняя зарплата выпускников которого достигла 300 тысяч рублей. Второе — Университет ИТМО со средней зарплатой выпускников айтишников 260 тысяч рублей в месяц. На третьей строчке расположились МГУ, МГТУ им. Баумана и ВШЭ, выпускники которых получают в среднем по 250 тысяч рублей в месяц.

  • Ирина

    Минэкономразвития РФ предлагает разрешить заселение в российские отели по водительским удостоверениям в 2025 году. Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что сейчас такой возможности нет: «Но предлагаем это решение принять, дать год на стыковку информационных баз, и уже чтобы со следующего года, с середины, такая возможность появилась».

    Это по каким-таким информационным базам идёт заселение? Водительское удостоверение законодательно является документом удостоверяющим личность, но для российских отелей почему-то не годится...

    • Наталия Лукина

      Доброе утро! Оно пока не идет, а только планируется) Да, у нас подходит только паспорт, а по правам можно разве чето сигареты купить, но никак не заселиться в номер.

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💥Обзор новостей: заселение в отели по водительским правам, летающие такси, стартовал ПМЭФ

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