💥Обзор новостей: заселение в отели по водительским правам, летающие такси, стартовал ПМЭФ

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Петербургский международный экономический форум начинает свою работу. 6 июня на ПМЭФ пройдет финтех-баталия года между банками и маркетплейсами . На сессию приглашены глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, министр цифрового развития Максут Шадаев, главы Озона и Авито, а вести дискуссию будет Ксения Собчак.

До конца 2024 года в Петербурге планируется завершить строительство трех новых станций метро. На Лахтинско-Правобережной линии станцию «Горный институт» сдадут в третьем квартале 2024 года. На Красносельско-Калинской линии в 2024 году будут достроены станции «Путиловская» и «Казаковская».

Каждый третий подросток столкнулся с финансовыми мошенниками в период экзаменов. В 12% случаев злоумышленники пытались продать школьникам ответы на экзамен. А каждый 10-й родитель был свидетелем ситуации, когда фальшивые сотрудники приемной комиссии предлагали заплатить за бюджетное место в университете.

Греф отметил, что Apple пока «подотстал в развитии собственных моделей искусственного интеллекта» . Однако компания уже объявила, что встроит «в свою Siri GPT-4, в дальнейшем, наверное, и GPT-5». «В этом случае сразу 1,5 млрд человек получат доступ к самой современной модели искусственного интеллекта», — отметил глава Сбербанка. Сам Сбер планирует заработать 450 млрд рублей за 2024 год от внедрения ИИ.

Власти китайского города Гуанчжоу инвестируют $1,4 млрд в инфраструктуру для беспилотных летающих такси . На эти деньги до 2027 года будут построены 100 площадок для взлёта и посадки и аэродром.

Ущерб от айти-преступлений в России за четыре месяца 2024 г. превысил 54 млрд рублей, жертвами преступников стали более 40 тысяч пенсионеров .

По данным Банка России, просрочка по рублевым ипотечным кредитам на 1 мая выросла на 13,45% за год , что стало рекордным значением с января 2019 года.

Сбербанк анонсировал открытие первых 16 отделений в Донбассе и Новороссии.

1000 суток над Землей. Космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по пребыванию на орбите.

Более 1% урожая погибло в результате весенних заморозков, охвативших 21 регион России. На площадях порядка 700 000 га, из которых 600 000 – зерновые, ожидается снижение урожайности. Также заморозками повреждено более 13 500 га многолетних плодовых и ягодных насаждений.

Минэкономразвития РФ предлагает разрешить заселение в российские отели по водительским удостоверениям в 2025 году . Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что сейчас такой возможности нет: «Но предлагаем это решение принять, дать год на стыковку информационных баз, и уже чтобы со следующего года, с середины, такая возможность появилась».

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