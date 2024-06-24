🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания и участвуйте в розыгрыше приза

🌺 Предлагаем вам пройти викторину от «Клерка» и ответить на несколько вопросов.
Чтобы проверять себя было еще интереснее, мы подарим победителю приз 🎁 — онлайн-курс (подробности в конце поста).
Вопрос 1
В каком государстве впервые были введены налоги?
Вопрос 2
Компания пока не зарегистрировала право собственности на недвижимость, которая готова к эксплуатации. Значит ли это, что и обязанности платить налог на имущество у организации нет?
Вопрос 3
Какой документ является главным источником налогового права в РФ
Вопрос 4
Как оцениваются в бухгалтерском учете объекты основных средств, поступившие безвозмездно?
Вопрос 5
Организация расторгла договор с арендодателем и перечислила ему компенсацию в сумме недополученной выручки. Можно ли заявить с такой компенсации НДС к вычету?
Что подарим победителю?
Победитель нашей викторины получит приз от «Клерка» — новый онлайн-курс Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом. Наш курс позволит вам за два месяца освоить навыки самопомощи, которые помогут найдите баланс жизни, работы без стресса и быть в гармонии с собой и окружающим миром. Наши эксперты расскажут вам, как настроиться на позитив в профессии и личной жизни, чтобы у вас всегда было много энергии, сил и мотивации на новые свершения.
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8 990 рублей.
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Как выберем победителя?
Разыгрывать приз будем среди тех, кто правильно ответит на все вопросы викторины. Участвовать в викторине могут все желающие. Выбирать победителя будет генератор случайных чисел в пятницу 28 июня.
Комментарии1
как вам сегодняшняя викторина?