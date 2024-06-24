🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания и участвуйте в розыгрыше приза

Обычно все наши конкурсы посвящены одной теме, сегодня мы решили задавать разносторонние вопросы. Получилась нескучная викторина, в которой вы можете проверить свои общие знания. Вопросы иногда с подвохом. Будьте внимательны!

🌺 Предлагаем вам пройти викторину от «Клерка» и ответить на несколько вопросов.

Чтобы проверять себя было еще интереснее, мы подарим победителю приз 🎁 — онлайн-курс (подробности в конце поста).

Вопрос 1

В каком государстве впервые были введены налоги? Древний Рим Древний Египет Древняя Греция Проголосовали 6 человек

Вопрос 2

Компания пока не зарегистрировала право собственности на недвижимость, которая готова к эксплуатации. Значит ли это, что и обязанности платить налог на имущество у организации нет? Да Нет Проголосовали 6 человек

Вопрос 3

Какой документ является главным источником налогового права в РФ НК РФ Конституция РФ Указ президента Проголосовали 7 человек

Вопрос 4

Как оцениваются в бухгалтерском учете объекты основных средств, поступившие безвозмездно? По первоначальной стоимости По справедливой стоимости По остаточной стоимости Проголосовали 7 человек

Вопрос 5

Организация расторгла договор с арендодателем и перечислила ему компенсацию в сумме недополученной выручки. Можно ли заявить с такой компенсации НДС к вычету? Да Нет да, если арендодатель исчислил и заплатил налог в бюджет; Проголосовали 6 человек

Что подарим победителю?

Победитель нашей викторины получит приз от «Клерка» — новый онлайн-курс Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом. Наш курс позволит вам за два месяца освоить навыки самопомощи, которые помогут найдите баланс жизни, работы без стресса и быть в гармонии с собой и окружающим миром. Наши эксперты расскажут вам, как настроиться на позитив в профессии и личной жизни, чтобы у вас всегда было много энергии, сил и мотивации на новые свершения.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по очень выгодной цене — за 2 990 рублей вместо 8 990 рублей.

Купить курс

Научитесь грамотно планировать свой день и управлять временем, чтобы успешно решать все задачи. Только мы сами можем поддержать себя и восстановить внутреннюю гармонию и работоспособность

Как выберем победителя?

Разыгрывать приз будем среди тех, кто правильно ответит на все вопросы викторины. Участвовать в викторине могут все желающие. Выбирать победителя будет генератор случайных чисел в пятницу 28 июня.