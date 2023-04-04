Календарь вебинаров для бухгалтера в августе 2024. Выбирайте и смотрите!

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 11 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца. Сейчас приобрести его можно по выгодной цене!
Абонемент на вебинары за 1 490 руб.
Анонс вебинаров на август
Не пропустите полезные материалы. Первый вебинар начнется уже 2 августа!
№
Тема вебинара
Дата
Время
1
Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций
2 августа
11:00
2
Налоговая реформа — 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке
5 августа
11:00
3
7 августа
15:00
4
Как законно снизить налоги и взносы: способы оптимизации, налоговые риски, судебная практика
8 августа
11:00
5
12 августа
11:00
6
19 августа
15:00
7
Поправки в Налоговой реформе-2025: маркетплейсы, пошлины и налоговый мониторинг
21 августа
11:00
8
22 августа
15:00
9
Налоговый анализ договора: оценка рисков до заключения сделки. Практика применения статьи 54.1 НК
26 августа
11:00
10
Топ претензий ФНС. Что проверяют и что будут проверять в 2025 году
27 августа
15:00
11
30 августа
11:00
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.
Купить абонемент за 1 490 руб.
Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.
Все вебинары, включая почти 700 записей прошедших трансляций, бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.
Начать дискуссию