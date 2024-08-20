❤️Как работать по новым правилам. Лучшие вебинары по налоговой реформе-2025

Бухгалтерия маркетплейса: проверки ФНС и налоговая реформа-2025
Как на УСН платить НДС в 2025 году. Варианты работы
Разберитесь с порядком уплаты НДС и какие есть варианты работы.
Спикер вебинара Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
Программа вебинара:
Лимиты по УСН с 2025 года.
Налоговые ставки для УСН.
УСН и НДС: ставки и лимиты.
Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.
Как бизнесу работать в новых условиях?
Налоговая реформа - 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке
Разберитесь с порядком работы в 2025 году в новых налоговых условиях и определитесь оставаться ли на упрощенке или перейти на ОСНО.
Спикер вебинара Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».
На вебинаре рассмотрим:
Основные положения налоговой реформы 2025 для бизнеса: изменение лимита по упрощенке, введение НДС.
Что выгоднее: перейти на ОСНО, остаться на упрощенке, выбрать 5/7% или 20%.
Законное дробление как выход?
Как подготовиться бизнесу к работе в 2025 году.
Налоговая реформа - 2025 и амнистия по дроблению
Разберитесь во всех изменениях в НК РФ, с которыми мы будем жить с 2025 года, а также в особенностях применения амнистии бизнеса.
Спикер вебинара Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
На вебинаре рассмотрим:
прогрессивную шкалу НДФЛ и новые виды налоговых льгот и вычетов для физических лиц;
изменения в части налога на прибыль – новую налоговую ставку, федеральный инвестиционный вычет и особенности его применения;
НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;
амнистию за дробление бизнеса и особенности ее применения;
изменения в части НДПИ и акцизов.
Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество
Разберитесь во всех изменениях 2025 года уже сейчас чтобы подготовиться и понять как работать дальше.
Спикер вебинара Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов.
Программа вебинара:
Новые ставки и расходы по налогу на прибыль. Инвестиционный налоговый вычет. Что учесть в 2024 году.
НДС на УСН с 2025. Что учесть в 2024 году. Что необходимо сделать в начале 2025 года.
Новые вычеты и специальные льготы по НДФЛ.
Новая прогрессивная шкала: ставки и порядок взимания.
Налоговая амнистия для упрощенцев.
Новые ставки по налогу на имущество и земельному налогу.
Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ
Разберемся во всех важных изменениях чтобы быть готовыми, а также разберем как сейчас сдать 6-НДФЛ без ошибок.
Спикер вебинара Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Программа вебинара:
Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ с 2025 года.
НДФЛ с продажи имущества с 1 января 2025 года.
Новый налоговый вычет по НДФЛ.
Изменения по детским вычетам.
Что будет с отчетностью по НДФЛ.
Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ.
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