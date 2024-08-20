❤️Как работать по новым правилам. Лучшие вебинары по налоговой реформе-2025

Собрали для вас в один пост самые классные вебинары по изменениям, которые нас ждут в работе с 1 января 2025 года. Вникайте, изучайте, адаптируйтесь и встречайте реформу без стресса. Забирайте в закладки!

Бухгалтерия маркетплейса: проверки ФНС и налоговая реформа-2025

Как на УСН платить НДС в 2025 году. Варианты работы

Разберитесь с порядком уплаты НДС и какие есть варианты работы.

Спикер вебинара Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Программа вебинара:

Лимиты по УСН с 2025 года.

Налоговые ставки для УСН.

УСН и НДС: ставки и лимиты.

Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.

Как бизнесу работать в новых условиях?

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Налоговая реформа - 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке

Разберитесь с порядком работы в 2025 году в новых налоговых условиях и определитесь оставаться ли на упрощенке или перейти на ОСНО.

Спикер вебинара Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

На вебинаре рассмотрим:

Основные положения налоговой реформы 2025 для бизнеса: изменение лимита по упрощенке, введение НДС.

Что выгоднее: перейти на ОСНО, остаться на упрощенке, выбрать 5/7% или 20%.

Законное дробление как выход?

Как подготовиться бизнесу к работе в 2025 году.

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Налоговая реформа - 2025 и амнистия по дроблению

Разберитесь во всех изменениях в НК РФ, с которыми мы будем жить с 2025 года, а также в особенностях применения амнистии бизнеса.

Спикер вебинара Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

На вебинаре рассмотрим:

прогрессивную шкалу НДФЛ и новые виды налоговых льгот и вычетов для физических лиц;

изменения в части налога на прибыль – новую налоговую ставку, федеральный инвестиционный вычет и особенности его применения;

НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;

амнистию за дробление бизнеса и особенности ее применения;

изменения в части НДПИ и акцизов.

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Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество

Разберитесь во всех изменениях 2025 года уже сейчас чтобы подготовиться и понять как работать дальше.

Спикер вебинара Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов.

Программа вебинара:

Новые ставки и расходы по налогу на прибыль. Инвестиционный налоговый вычет. Что учесть в 2024 году.

НДС на УСН с 2025. Что учесть в 2024 году. Что необходимо сделать в начале 2025 года.

Новые вычеты и специальные льготы по НДФЛ.

Новая прогрессивная шкала: ставки и порядок взимания.

Налоговая амнистия для упрощенцев.

Новые ставки по налогу на имущество и земельному налогу.

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Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ

Разберемся во всех важных изменениях чтобы быть готовыми, а также разберем как сейчас сдать 6-НДФЛ без ошибок.

Спикер вебинара Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Программа вебинара:

Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ с 2025 года.

НДФЛ с продажи имущества с 1 января 2025 года.

Новый налоговый вычет по НДФЛ.

Изменения по детским вычетам.

Что будет с отчетностью по НДФЛ.

Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ.

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Помимо вебинаров, у подписчиков на шесть месяцев и год будет онлайн-доступ к трансляции V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025», которая состоится 12 сентября в Москве. Сейчас билет на онлайн-трансляцию стоит 4 000 рублей, но подписчики «Клерк.Премиум» могут смотреть конференцию без дополнительной платы.