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20 старинных ругательств, которые могут расширить наш бухгалтерский лексикон

Велик и могуч русский язык, но слов, при помощи которых можно выразить экспрессию и при этом остаться воспитанным человеком, осталось не так уж и много. Пользователь Трибуны прислал сегодня мне забавные и смешные ругательства, которые использовали наши предки.