Наталия Лукина
Бухгалтеры

20 старинных ругательств, которые могут расширить наш бухгалтерский лексикон

Велик и могуч русский язык, но слов, при помощи которых можно выразить экспрессию и при этом остаться воспитанным человеком, осталось не так уж и много. Пользователь Трибуны прислал сегодня мне забавные и смешные ругательства, которые использовали наши предки.
20 старинных ругательств, которые могут расширить наш бухгалтерский лексикон

Предлагаю список русских архаизмов, подходящих на все случаи, когда хочется выругаться. Прислал пользователь Трибуны Александр Андрианов. Александр, спасибо!

  • Скапыжник — ворчун.

  • Лободырный — недоумок.

  • Мордофиля — дурак, да еще и чванливый.

  • Захухря — неряха, растрепа.

  • Гузыня или Рюма — плакса, рёва.

  • Пыня — гордая, надутая, недоступная женщина.

  • Пятигуз — ненадежный человек.

  • Ерохвост — задира, спорщик.

  • Ёра — озорная, бойкая на язык женщина.

  • Шлында — бродяга, тунеядец.

  • Потатуй — подхалим.

  • Насупа, насупоня — угрюмый, хмурый.

  • Костеря, кропот, скапыжник — брюзга, ворчун.

  • Шинора — проныра.

  • Чужеяд — паразит, нахлебник.

  • Ёнда— распутная женщины

  • Бзыря — повеса, гуляка.

  • Остолбень — дурак.

  • Шаромыжник – жулик, лодырь.

Расширяем свой словарный запас и поражаем коллег😉 Присылайте свои варианты, если у вас в лексиконе есть что-то подобное.

Комментарии

21
  • Ирина

    Некоторые слова или их производные доводилось слышать... Шлында, остолбень, шаромыжник... а вот пыня в другом контексте.

    Мордофиля - надо запомнить!

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    нифига не запоминается. А некоторые отдельные слова, если начну произносить в для "выражения экспрессии", то произнесётся совсем другое слово!

    Кароче... надо распечатывать и... носить всё время с собой.

    При случае необходимости, просим подождать минутку... достаём листочек, подбираем требуемое по ситуации слово, и.... назыаем собеседника выбранным ))))))))

  • В Виктория
    Главный бухгалтер

    Мне тут знакомое только шаромыжник. Оно произошло от французского cher ami (милый друг). Из-за войны 1812 года франзуские солдаты побирались, начиная свою речь с этого самого "шер ами, ..." потом наверное "же не манж па сис жур" ))

    Пыня сейчас имеет совсем другое значение )

    У ворчуна какая то бешеная популярность в этом посте

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      шаромыжник. Оно произошло от французского cher ami (милый друг).

      афигеть синонимы

      Из-за войны 1812 года франзуские солдаты побирались, начиная свою речь с этого самого "шер ами, ..."

      Вот так и ходят сюда... потом обижаются... плоховато встретили - даже не покормили! Подождут немножко, и опять идут - может быть в это раз .... "друзья милыми" окажутся.

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        идут... понятно зачем... а чуть что - "милый друг".

        Ну точно как в том анекдоте: "как в Москве - так чукча, как в тайге - так люди"

      • 1337452@

        еще одна этимология в ветку .

        una curva - из итальянского (скорее всего на французском тоже чтото похожее) поворот, изгиб.

        именно это слово моряки (опять же - легенда) в русских портах (в первую очередь черноморских), использовали, описывая встретившуюся девушку, подразумевая ее красивые формы и линии.

        ну а местные легко переняли и стали использовать в значении шлюха.

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            Мне кажется это омофония

            возможно. Из той байки что слышал, выходило так что... "господа" в основном в те времена по французски разговаривали. Ну и когда выходили произносили это слово. Простые люди конечно же иностранного языка не понимали, но отдельные слова могли и сложить и придать определённое значение ... куда они выходят.

            Вообще - цепь логичная получается. Ну а правда или нет - ну кто там разберёт теперь.