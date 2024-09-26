💥Обзор новостей: власти придумали новый способ борьбы с миграцией ИП, Бакальчук сменила фамилию, Минтруд опубликовал календарь на 2025 год

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минтруд представил календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год. Россияне начнут встречать Новый год с 29 декабря по 8 января, а на майские праздники будут отдыхать два раза по четыре дня — 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая включительно.
Компании могут переехать в регион с льготной ставкой по УСН, но обязаны будут еще три
года платить по той, которую использовали до миграции. Путь к льготной ставке растянется на три года, так Минфин собирается бороться против номинальной миграции компаний и ИП в регионы со сниженными ставками налога. Поправки предполагают, что бизнесы на УСН, которые перерегистрировались в регион с более низкой ставкой налога, в течение трех лет будут платить налоги в прежнем размере.
В России введут штрафы за незаконное привлечение инвестиций от физлиц.
Власти одобрили штрафы за привлечение инвестиций от физлиц без лицензии. В документах подчеркивается, что административные санкции предусмотрены только для тех случаев, где отсутствуют признаки уголовно наказуемых деяний.
Под санкции могут попасть не только те, кто непосредственно привлекает деньги граждан, но и те, кто рекламирует инвестиционные проекты, в частности блогеры и известные личности.
Нефтяники получат новые налоговые льготы. Компаниям, которые с 2020-го по 2026-й инвестируют в объекты нефтепереработки более 50 млрд рублей, снизят налоговые выплаты в 2031–2032 годах. Также для получения господдержки компании должны будут обеспечивать отпуск бензина АИ-92 и дизеля по стоимости, не превышающей среднеоптовые на 10% и 20% соответственно.
Минтруд хочет разрешить женщинам работать на самоходных машинах на поверхности шахт и рудников. Минтруд предложил сократить перечень работ, на которых ограничивается труд женщин.
Речь идет об исключении из него управления самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию.
Кабмин планирует смягчить санкции за утечку персональных данных. Для компаний будет предусмотрен ряд значительных смягчений, если они инвестируют в информационную безопасность, производят денежные выплаты пострадавшим и подтверждают надежность хранения персональных данных. Напомним, сейчас штрафы для компаний — от 3 до 15 млн рублей.
В МВД России нет денег на повышение зарплат участковых. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в силу недостаточного финансирования министерства участковым уполномоченным полиции не повышают оклады. Он пожаловался, что Минфин выделяет мало денег на МВД. По его словам, если перераспределить надбавки в тех регионах, где они есть, то в других «и без того низкие зарплаты, с учетом инфляционных процессов» будут уменьшены. «Я на это пойти не могу. Фактически все упирается в недофинансирование»,— добавил глава МВД.
Банки разработали меры, направленные против вовлечения подростков в мошеннические операции и дропперство. Вместо запрета на открытие счета без согласия родителей, они предлагают привлекать родителей к верификации совершаемых их детьми транзакций. Родители смогут подтверждать или отклонять операции не только в рамках классических переводов, но и операции через СБП, с использованием платежных карт или электронных денежных средств.
Сыровар Олег Сирота просит Мишустина вернуть фермерам гранты и господдержку. Более 5 000 фермеров обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой вернуть гранты на поддержку начинающих фермеров.
В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Законопроект предполагает внесение изменений в КоАП РФ. За пропаганду отказа от деторождения грозят такие же санкции, как и за агитацию в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, а также смены пола. Казалось бы очевидно: ищи там, где потерял, а не там, где светло. Но явно не всем.
Татьяна Бакальчук сменила фамилию, теперь она Татьяна Ким. Это ее девичья фамилия.
«Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким», — написала основательница Wildberries.
Банк России выпустил памятную монету «Ежик в тумане». Мультфильму скоро исполнится 50 лет. Монета номиналом 3 рубля сделана из серебра, её тираж — 7 тысяч штук. На монетах с одной стороны изображены герб с номиналом и годом выпуска, на другой — ежик с котомкой в лапке на холмике, на фоне лесного пейзажа.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Смотрите запись V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». В записи вы найдете все презентации спикеров, видео выступления, разбитые по темам, а еще сюрприз от «Клерка» — конспекты всех выступлений наших экспертов с наглядными таблицами, примерами и ссылками на полезные материалы. Смотрите, читайте и изучайте в удобном для вас режиме!
Записи всех вебинаров, включая запись конференции, входят в подписку «Клерк.Премиум».
Комментарии28
Доброе утро. коллеги! А я с обзором сегодня немного пораньше.
Наталия, утречка Вам доброго.
Что не спится? Прямо таки раненько...
Доброе утро, Ирина)) Я уже давно поняла, что👇
Поэтому, если уж проснулась в 5, надо вставать))
Доброе утро!
Доброе!
Автор мультфильма заявил, что у него украли права на образ.
Доброе утро, Александр! Эльвира Сахипзадовна, шалит?
Думаю, что она к этому не имеет отношения, там хватает и без нее "деятелей".
Произведение Юрия Норштейна признано "лучшим мультфильмом всех времён" в 2003 г. на Международном анимационном фестивале «Лапута» в Токио. В произведении очень много смыслов.
Как вам, например, "Мировое дерево":
Скажу честно, никогда не пыталась рассматривать Ежика с точки зрения философии досконально. Понятно, что речка - Стикс, дерево - Иггдрасиль. Но в целом мне просто нравится атмосфера и картинка)) А вам?
На это дерево можно смотреть и просто забывать обо всем, оно как Вселенная, очень качественно сделано.
доброе утро Наталия, у Вас всегда интересная подборка новостей. Хотя про ежика уже вчера обсуждали на Клерк. Что-то из новостей удивляет, что-то кажется странным. Я бы выделила новость: "В МВД России нет денег на повышение зарплат участковых". Увы(( наблюдаю это в жизни. В Ленинградской области сначала укрупнили участки, сократив участковых, а потом они (видимо) и сами ушли. Я бы добавила еще и лесничих, с их количеством и зарплатой тоже беда.
Доброе утро, Татьяна! Спасибо, вы всегда начинаете день с комплимента - очень приятное начало))
Про ежика пропустила, а про участковых очень грустно. В москве ситуация не лучше. Текучка жуткая, дозвониться невозможно, застать на рабочем месте тоже, в принципе это неуловимый сотрудник. А ведь, участковый - очень важное звено между населением района и властью.
Уже неоднократно выступал, сейчас некомплект в МВД РФ 3/4, один работает за 4-х. Это министр выступал в Госдуме РФ при переназначении.