Депутаты пытаются решить демографическую проблему штрафами и запретами. Поможет?

Власти продолжают искать решение проблемы с демографией. Например, идеология бездетности может оказаться вне закона. Депутаты объявили войну чайлдфри и хотят ввести штрафы за распространение этой идеологии. Также власти предлагают вывозить граждан из городов в биоэкопоселения и деревни. Помогут ли эти меры остановить падение страны в демографическую яму?

Все последние годы смертность в России намного превышает рождаемость. И это, по мнению властей, чрезвычайно опасное явление. По данным Росстата, в 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году. В первую половину 2024 года родилось всего 599,6 тыс. детей — что на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года. В июне рождаемость опустилась до 98,6 тысячи детей.

Власти еженедельно предлагают решения, чтобы остановить падение страны в демографическую яму. Рассмотрим последние из них.

Дружная и большая семья — основа сильного государства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram о том, что ГД приступила к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения.

«В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей», — пояснил Володин.

Поэтому необходимо запретить пропаганду бездетности в:

интернете,

СМИ,

кинофильмах,

рекламе,

А за нарушение запрета ввести административную ответственность. Вот такие штрафы предлагают штрафы:

для физлиц — до 400 тыс руб.,

для руководителей — до 800 тыс руб.,

для компаний — до 5 млн руб.

Почему необходимы такие меры? Потому что «дружная и большая семья — это основа сильного государства», уточнил Володин.

При этом власти подчеркивают, что (пока) речь не о наказании за саму бездетность, а именно пропаганду осознанного отказа от деторождения — движения чайлдфри.

Массовый переезд в деревню повысит рождаемость

Еще одна идея — массовый переезд из городов в деревни. Например, директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин утверждает, что жилье и финансовое стимулирование являются основными факторами, которые влияют на рост населения. В городах квартиры маленькие, они не стимулируют рождение детей, а в деревне свой дом.

А чтобы было куда уезжать, ученые предложили строить на безлюдных территориях России биоэкопоселения. По словам ученых, в биоэкопоселениях можно обеспечить современный уровень жизни, соединив все плюсы городской и сельской среды.

Работодатель должен отслеживать рождаемость у сотрудников

В начале сентября депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с призывом к работодателям отслеживать рождаемость у своих работников. По ее мнению, в каждой компании руководители должны оценить, кто из сотрудниц может родить.

«Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? Вот в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может в этом году родить ребенка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — сказала Буцкая на Восточном экономическом форуме.

По мнению депутата, руководители должны подсчитывать коэффициент рождаемости у работников и мотивировать сотрудников расширять семьи.

Однако, глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина не поддержала эту идею. Она подчеркнула, что это вопрос личный. Рождаются дети от любви, а не от контролирующего надзорного ока руководителя компании.

При этом сама Останина предложила провести «специальную демографическую операцию». По мнению депутата, в каждой семье должно быть четверо-пятеро детей.

«Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — отметила депутат.

Потребительство скукоживает мозги и тормозит рождаемость

Не остался в стороне от демографической проблемы и депутат Милонов. Потребительство, по мнению Милонова, высасывает всю жизненную силу и энергию из людей, отравляет души и скукоживает мозги.

Для решения демографических проблем, по мнению парламентария, необходимы эффективные социальные механизмы. Государство должно выступать как «заботливый родной человек», готовый в любой момент оказать помощь.

Таким образом, государство должно стать для своих граждан добрым и заботливым родителем, который всегда придет на помощь, объяснил депутат.

Как думаете, помогут ли такие меры? Станут ли женщины чаще рожать? А чайлдфри откажутся от своей идеологии? Пишите в комментариях свое мнение.