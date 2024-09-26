Депутаты пытаются решить демографическую проблему штрафами и запретами. Поможет?

Все последние годы смертность в России намного превышает рождаемость. И это, по мнению властей, чрезвычайно опасное явление. По данным Росстата, в 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году. В первую половину 2024 года родилось всего 599,6 тыс. детей — что на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года. В июне рождаемость опустилась до 98,6 тысячи детей.
Власти еженедельно предлагают решения, чтобы остановить падение страны в демографическую яму. Рассмотрим последние из них.
Дружная и большая семья — основа сильного государства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram о том, что ГД приступила к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения.
«В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей», — пояснил Володин.
Поэтому необходимо запретить пропаганду бездетности в:
интернете,
СМИ,
кинофильмах,
рекламе,
А за нарушение запрета ввести административную ответственность. Вот такие штрафы предлагают штрафы:
для физлиц — до 400 тыс руб.,
для руководителей — до 800 тыс руб.,
для компаний — до 5 млн руб.
Почему необходимы такие меры? Потому что «дружная и большая семья — это основа сильного государства», уточнил Володин.
При этом власти подчеркивают, что (пока) речь не о наказании за саму бездетность, а именно пропаганду осознанного отказа от деторождения — движения чайлдфри.
Массовый переезд в деревню повысит рождаемость
Еще одна идея — массовый переезд из городов в деревни. Например, директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин утверждает, что жилье и финансовое стимулирование являются основными факторами, которые влияют на рост населения. В городах квартиры маленькие, они не стимулируют рождение детей, а в деревне свой дом.
А чтобы было куда уезжать, ученые предложили строить на безлюдных территориях России биоэкопоселения. По словам ученых, в биоэкопоселениях можно обеспечить современный уровень жизни, соединив все плюсы городской и сельской среды.
Работодатель должен отслеживать рождаемость у сотрудников
В начале сентября депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с призывом к работодателям отслеживать рождаемость у своих работников. По ее мнению, в каждой компании руководители должны оценить, кто из сотрудниц может родить.
«Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? Вот в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может в этом году родить ребенка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — сказала Буцкая на Восточном экономическом форуме.
По мнению депутата, руководители должны подсчитывать коэффициент рождаемости у работников и мотивировать сотрудников расширять семьи.
Однако, глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина не поддержала эту идею. Она подчеркнула, что это вопрос личный. Рождаются дети от любви, а не от контролирующего надзорного ока руководителя компании.
При этом сама Останина предложила провести «специальную демографическую операцию». По мнению депутата, в каждой семье должно быть четверо-пятеро детей.
«Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — отметила депутат.
Потребительство скукоживает мозги и тормозит рождаемость
Не остался в стороне от демографической проблемы и депутат Милонов. Потребительство, по мнению Милонова, высасывает всю жизненную силу и энергию из людей, отравляет души и скукоживает мозги.
Для решения демографических проблем, по мнению парламентария, необходимы эффективные социальные механизмы. Государство должно выступать как «заботливый родной человек», готовый в любой момент оказать помощь.
Таким образом, государство должно стать для своих граждан добрым и заботливым родителем, который всегда придет на помощь, объяснил депутат.
Как думаете, помогут ли такие меры? Станут ли женщины чаще рожать? А чайлдфри откажутся от своей идеологии? Пишите в комментариях свое мнение.
Комментарии15
О! Еще вспомнила из недавнего - Ирина Филатова заявила, что залог воспроизводства населения — это воспитание и религиозные ценности.
Обратите внимание, какую бомбическую обложку сделала @Вера Ревина💥
Все эти потуги опять напоминают поиск кошелька под фонарем, а не там, где потеряли.