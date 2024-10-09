💥Обзор новостей: Discord просят разблокировать, у 50% российских нехватка иностранных рабочих, завтрак за 72 тыс руб

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В Госдуме хотят попросить Роскомнадзор пересмотреть решение о блокировке Discord в РФ. Вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил в телеграм-канале, что готовит обращение к Роскомнадзору с просьбой пересмотреть решение о блокировке мессенджера Discord.

Больше 50% российских компаний заявили о нехватке иностранных рабочих, а 46% отметили, что в «в той или иной» степени удовлетворены текущими объемами найма мигрантов.

Свердловский губернатор взялся за игорный бизнес, в регионе может появиться налог для букмекеров. После заявлений Минфина о многомиллиардных прибылях букмекеров, Свердловская область хочет заработать на них. Каждый процессинговый центр в регионе хотят обязать платить по 10 млн рублей. В ЗССО направлен проект закона «Об установлении на территории СО налога на игорный бизнес».

Россияне впервые с августа 2023 года перешли к продаже валюты. В сентябре россияне продали в 8 раз больше иностранной валюты, чем в августе, а именно 55 млрд рублей, отмечает Банк России.

Павел Дуров анонсировал грядущие обновления в Telegram. В мессенджере появится возможность добавлять медиафайлы к сообщениям после отправки и просматривать время редактирования постов. Будут еще восемь новинок, но о них Дуров подробно не рассказал.

Роскомнадзор фиксирует DDoS-атаки на свои ресурсы. Однако они не достигают целей — всплески трафика поступают из зарубежных сетей.

Google хочет использовать атомную энергию для своих центров обработки данных. Google в сотрудничестве с электроэнергетическими компаниями США и других стран оценивает возможности обеспечения своих дата-центров электричеством, вырабатываемым АЭС.

Владельцы iPhone признались, что не станут встречаться с пользователями Android. 23% пользователей iPhone не пойдут на свидание с владельцами Android — опрос New York Post. 52% опрошенных пользователей Android заявили, что становились жертвами насмешек со стороны фанатов iOS, а 36% заявили что их осуждали за телефон на Android.

Сильнейший снегопад в Козульском районе Красноярского края практически остановил движение транспорта в регионе.

Ученые создали молекулу, заменяющую 10-километровую пробежку натощак. Датские ученые разработали молекулу, которая создает эффект интенсивной физической тренировки. Пока что ее тестируют на крысах, но специалисты обещают вскоре начать испытания и на людях