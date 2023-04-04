🔥Скидки на отели для участников VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего»

Мы позаботились о бухгалтерах из других городов. Для участников VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего» будут действовать специальные условия бронирования в некоторых ближайших отелях к месту проведения мероприятия. Расскажем, где можно получить ощутимую скидку от «Клерка».

«Клерк» знает, как порадовать бухгалтера под Новый год — организовать грандиозное профессионально событие — VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» — в самом центре столицы! Конференция «Бухгалтер будущего» пройдет 5 и 6 декабря в NOVOTEL, который находится в Москва-Сити.

Это уже шестая наша конференция, проведем ее с размахом. Мы ожидаем на наше мероприятие 300 человек, все билеты с рассадкой, как в театре. Билетов осталось уже мало, но у вас еще есть шанс попасть на наше мероприятие. Билеты тут.

Мы позаботились о бухгалтерах из других городов

Для участников конференции действуют специальные условия бронирования в некоторых отелях недалеко от места проведения конференции. При бронировании с нашего сайта номера укажите промокод «Klerk», который даст скидку.

Вот отели, в которые вы можете заселиться со скидкой:

Отель «Lemar» 3* — это новый отель, расположенный в историческом здании 1905 года в центре Москвы, в 5 минутах ходьбы от станции м. Улица 1905 года.

Мини отель «Блакит»3* — удачная локация отеля , гарантирует вам экономию времени, потраченного на дорогу. Всего одна станция метро до «Москва-Сити».

Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center, Moscow 4* — отель расположен рядом с множеством остановок общественного транспорта, и вы сможете с легкостью добраться до самых интересных мест Москвы, а также до нашей конференции. До аэропорта можно легко добраться на поезде от Киевского вокзала, расположенного поблизости.

Plaza Garden Moscow WTC 5* — отель является неотъемлемой частью Центра международной торговли Москвы (ЦМТ) – одного из крупнейших многопрофильных бизнес-комплексов России. Отель состоит из 2-х корпусов, включающих 727 номеров, в числе которых 149 клубных комнат повышенной комфортности с панорамными видами на «Москва-Сити».

Золотое кольцо 5* — гостиница расположена в центре культурной и деловой жизни Москвы, напротив знаменитого высотного здания МИД России и исторической улицы Арбат, неподалеку от станции метро Смоленская. Добраться до конференции можно за 20 минут.

Mercure Арбат Москва 4* — отель находится в знаменитом районе города, в 2 минутах ходьбы от станции метро «Смоленская». В 2 км от отеля находится Храм Христа Спасителя и Музей изобразительных искусств имени Пушкина, в 3 км — Кремль и Красная площадь. Путь до Большого театра занимает всего 3,5 км. Лучший способ добраться до «Москва-Сити» — на метро, дорога займет 10 мин.

Некоторые темы докладов наших спикеров

Раскроем некоторые темы докладов наших спикеров.

Надежда Самкова расскажет о том, что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025.

Переход на НДС — главная тема налоговой реформы-2025, разберем новые лимиты по УСН, переходные положения при переходе на уплату НДС, обсудим, как сэкономить на страховых взносах и прописать в учетной политике.

Дмитрий Ряховский проанализирует дробление/структурирование бизнеса.

Эксперт расскажет, что делать бизнесу в свете объявленной амнистии. Как попасть под амнистию и избежать доначислений, пеней и штрафов за незаконное дробление.

Елена Пономарева подробно разберет изменения в кадровом и воинском учете 2024-2025 годы.

Разберитесь какие изменения есть в кадровом и воинском учете чтобы учесть их в работе и обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Людмила Ганичева даст исчерпывающую информацию по ВЭД: логистики, оплате, учете и налогообложение.

В 2025 году в работе бизнеса ВЭД произойдет ряд серьезных изменений, связанных в первую очередь с налогами — НДС, налогом на прибыль и изменениями в валютном законодательстве. Чтобы без стресса начать работать по новым правилам, нужно хорошо разобраться в них.

Анна Тетерлева просвятит нас на счет бухгалтерской отчетности за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

С отчетности за 2025 год необходимо применять бухгалтерский стандарт ФСБУ 4/2023, который меняет отчетные бланки и порядок их заполнения.

Светлана Беляева расскажет про оптимизацию налогообложения-2025 и объяснит, как рассчитать нагрузку.

Спикер объяснит, как рассчитать налоговую нагрузку и законно оптимизировать налогообложение с учетом налоговой реформы 2025 года.

Михаил Мухин введет нас в курс актуальных требования ФНС, а также расскажет, как будут проходить проверки в 2025 году.

Любая проверка — это стресс для предпринимателя. Но к ней можно подготовиться. Эксперт расскажет, кого и как будут проверять в 2025 году и как компании защищаться.

Это лишь часть докладов, постепенно будем рассказывать об остальных. На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно. Кто еще не купил билет на VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего», поторопитесь, их осталось немного.

Присоединяйтесь к конференции 5 и 6 декабря и проведите целых два дня в компании профессионалов и экспертов! Сделайте себе незабываемый предновогодний подарок. Билеты тут.