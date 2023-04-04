Наталия Лукина
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в январе. Выбирайте и смотрите!

Врываемся в 2025-й! Собрали для вас анонсы вебинаров на январь. Сохраняйте в закладки! Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ. Начните год с обучения на «Клерке»!
Календарь вебинаров для бухгалтера в январе. Выбирайте и смотрите!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 7 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь!

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Анонс вебинаров января 2025

Не пропустите полезные материалы. Все вебинары — бесплатные! Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.

Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ

9 января

11:00

2

Бухгалтер маркетплейса: документы, 1С, изменения 2025

14 января

11:00

3

Бухучет, налоги, налоговая оптимизация: обновления 2025

15 января

11:00

4

НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН

16 января

15:00

5

Как признавать расходы в налоговом учете без ошибок и претензий ИФНС

20 января

11:00

6

Строим финансовую модель бизнеса на примере продавца на маркетплейсах

21 января

13:00

7

Бухгалтер на аутсорсе: новые реалии, договор, стоимость услуг и клиенты

23 января

11:00

8

Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы Клерк.Премиум

28 января

15:00

Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!

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Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

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