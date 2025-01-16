💥Обзор новостей: заработает реестр незаконных мигрантов, у 3,8 млн россиян замедлился интернет, Луну защитят от туристов

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Публичный электронный реестр мигрантов, незаконно находящихся в РФ, заработает с 5 февраля. Он будет обновляться каждые сутки, сообщил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой.

Путин поручил выплатить всем ветеранам Великой Отечественной по ₽80 тыс. Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Согласно указу, выплату в 80 тыс. рублей получат фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей. Труженики тыла и ряд других категорий ветеранов получат по 55 тыс. рублей.

В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах. В Госдуму внесли проект о запрете продажи в павильонах никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления табака.

У 3,8 млн россиян замедлился интернет. В Татарстане повредили магистральный кабель, это привело к снижению скорости интернета у 3,8 млн россиян в 21 регионе — Роскомнадзор. Повреждение кабеля произошло в результате проведения земляных работ сторонней организацией.

Илон Маск назвал SEC «сломанной организацией». Илон Маск назвал «сломанной организацией» Комиссию по ценным бумагам и биржам США, которая подала на него в суд, обвинив в нарушениях при приобретении соцсети Twitter (сейчас X) (запрещена в РФ). По мнению миллиардера, вместо того, чтобы тратить время на подобные иски, ведомству следует заниматься «настоящими преступлениями, которые остаются безнаказанными».

Роскомнадзор зафиксировал за 2024 год 135 случаев утечек баз данных, в которых содержалось более 710 млн записей о россиянах.

Всемирный фонд памятников призвал к защите Луны от космического туризма. Всемирный фонд памятников включил Луну в свой список объектов, которые могут быть разрушены из-за нерегулируемого космического туризма, пишет The New York Times. Организация обеспокоена возможным разрушением важных объектов на Луне, включая место высадки миссии «Аполлон-11» — Базы Спокойствия.

Олимпийские награды оказались дефектными. Спустя почти полгода после завершения летней Олимпиады в Париже возник новый скандал, связанный с ней. Выяснилось, ее призеры в массовом порядке жалуются на низкое качество доставшихся им медалей, произведенных Парижским монетным двором,— в частности, на облупившееся покрытие.

Для Windows 10 перестанут выпускать новые версии Microsoft Office. Microsoft (MSFT) объявила о прекращении поддержки пакета приложений Office на Windows 10 с 14 октября 2025 года.

Nokia покинула рынок смартфонов. Nokia, известный производитель мобильных телефонов, официально завершила выпуск телефонов под своим брендом.

Названа худшая в мире авиакомпания — национальный тунисский перевозчик Tunisair. На втором месте - авиаперевозчик BUZZ (Польша). На третьем месте - NOUVELAIR (Тунис). Также в топ худших авиакомпаний мира попали Bulgaria Air (Болгария), EL AL (Израиль), Pegasus Airlines (Турция), IndiGo (Индия), TAROM (Румыния), Air Mauritius (Маврикий) и SKY express (Греция).

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 102,8078 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,02 коп.

В период новогодних праздников пассажиры Мострансавто оставили в автобусах более 250 вещей. Среди них были и довольно необычные предметы, например, костюм снеговика, трехлитровую банку консервированных помидоров, двухметровую игрушечную змею, детскую коляску, барабан, подкову, трость феи и даже тазик с салатом. Кто потерял оливьешку?

Улицу Курта Кобейна под Пермью могут переименовать. Улица Курта Кобейна спокойно существовала в садовом товариществе под Пермью — пока о ней не прознали чиновники. На этой улице находятся всего два дома. Глава поселения одобрила в 2018 году название улицы, а вот администрация округа узнала о креативе лишь пару дней назад и выразила недовольство. Чиновники говорят: Кобейн умер от передозировки наркотиков — это не самый лучший пример для подражаний. Кто-нибудь, расскажите им, как было на самом деле.