💥Обзор новостей: Трамп — 47-й президент США, он вернет стране Панамский канал, а Мексиканский залив переименуют в залив Америки

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Рынок ипотеки упал на 80% за первые недели 2025 года. За первые две недели 2025 года банки выдали ипотечных кредитов в объеме 23 млрд рублей, что на 78% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из еженедельного обзора Дом РФ. Также сократилось и количество таких кредитов, но уже на 81%, до 5 тысяч кредитов.

Маркетплейсы готовы начать составлять «рейтинги покупателей». Дебоширы и шопоголики могут получить низкий рейтинг в любимых пунктах выдачи товаров. Тем, кто возвращает слишком много или портит вещи, будут ставить оценки.

Дональд Трамп вступил в должность и официально стал 47-м президентом США. Торжественная церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа состоялась впервые за 40 лет в Ротонде — центральном зале Конгресса, вместимость которого составляет около 1 тыс. человек. Республиканец принес присягу на верность конституции и стране.

Чечня, Ингушетия и Дагестан оказались самыми безопасными регионами России. Силовики там зарегистрировали меньше всего преступлений.

Смертную казнь вернут в США. Трамп заявлял, что в случае переизбрания намерен отменить мораторий министерства юстиции на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне.

В Госдуме создали рабочую группу по регулированию контента в видеоиграх. Межфракционная группа займется подготовкой законопроекта о регулировании индустрии видеоигр. В ее состав войдет зампредседателя Госдумы Петр Толстой и главы ряда профильных комитетов, пишет ТАСС.

«Золотой век» Америки начинается прямо сейчас. Трамп в своей первой речи в должности президента США заявил, что «золотой век» Америки начинается прямо сейчас. По его словам, суверенитет Штатов «вернётся к нам, наша безопасность будет восстановлена».

Президент США заявил, что Америка вернет себе Панамский канал. По словам президента, США передавали канал Панаме, а не Китаю. Трамп объяснил, что сейчас американские корабли сильно переплачивают за проход через Панамский канал, в том числе и корабли ВМС. По его словам, каналом фактически управляет Китай. Панамский канал останется панамским, уже заявил президент страны Хосе Мулино в соцсети Х (запрещена в РФ) в ответ на обещания Трампа.

Трамп объявил режим ЧС на границе с Мексикой. «Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли», — заявил он. Кроме этого Трамп переименует Мексиканский залив в залив Америки сразу после инаугурации, пишет The New York Post. Он также планирует подписать указ о запрете помощи другим странам, если это противоречит стратегическим интересам США.

Американские астронавты водрузят флаг США на Марсе. «Мы отправим наших астронавтов осваивать новые планеты, мы отправим их на Марс», заявил Трамп. Ранее о желании колонизировать Марс высказывался Илон Маск, ставший фактически советником нового президента США.

США есть только 2 пола: женский и мужской, теперь это официальная политика страны, заявил Трамп. Он отметил, что подпишет указ о прекращении искусственного внедрения «расовой и гендерной идеологии» во все сферы общества.

Илон Маск бросил римское приветствие (зиганул) публике на инаугурации Трампа, это не нейросеть. Однако в CNN посчитали, что этот момент лучше вырезать из эфира.