Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Трамп — 47-й президент США, он вернет стране Панамский канал, а Мексиканский залив переименуют в залив Америки

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире. Очень-очень много новостей про Трампа.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Рынок ипотеки упал на 80% за первые недели 2025 года.

    За первые две недели 2025 года банки выдали ипотечных кредитов в объеме 23 млрд рублей, что на 78% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из еженедельного обзора Дом РФ. Также сократилось и количество таких кредитов, но уже на 81%, до 5 тысяч кредитов.

  • Маркетплейсы готовы начать составлять «рейтинги покупателей». Дебоширы и шопоголики могут получить низкий рейтинг в любимых пунктах выдачи товаров. Тем, кто возвращает слишком много или портит вещи, будут ставить оценки.

  • Дональд Трамп вступил в должность и официально стал 47-м президентом США. Торжественная церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа состоялась впервые за 40 лет в Ротонде — центральном зале Конгресса, вместимость которого составляет около 1 тыс. человек. Республиканец принес присягу на верность конституции и стране.

  • Чечня, Ингушетия и Дагестан оказались самыми безопасными регионами России. Силовики там зарегистрировали меньше всего преступлений.

  • Смертную казнь вернут в США. Трамп заявлял, что в случае переизбрания намерен отменить мораторий министерства юстиции на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне.

  • В Госдуме создали рабочую группу по регулированию контента в видеоиграх. Межфракционная группа займется подготовкой законопроекта о регулировании индустрии видеоигр. В ее состав войдет зампредседателя Госдумы Петр Толстой и главы ряда профильных комитетов, пишет ТАСС.

  • «Золотой век» Америки начинается прямо сейчас. Трамп в своей первой речи в должности президента США заявил, что «золотой век» Америки начинается прямо сейчас. По его словам, суверенитет Штатов «вернётся к нам, наша безопасность будет восстановлена».

  • Президент США заявил, что Америка вернет себе Панамский канал. По словам президента, США передавали канал Панаме, а не Китаю. Трамп объяснил, что сейчас американские корабли сильно переплачивают за проход через Панамский канал, в том числе и корабли ВМС. По его словам, каналом фактически управляет Китай. Панамский канал останется панамским, уже заявил президент страны Хосе Мулино в соцсети Х (запрещена в РФ) в ответ на обещания Трампа.

  • Трамп объявил режим ЧС на границе с Мексикой. «Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли», — заявил он. Кроме этого Трамп переименует Мексиканский залив в залив Америки сразу после инаугурации, пишет The New York Post. Он также планирует подписать указ о запрете помощи другим странам, если это противоречит стратегическим интересам США.

  • Американские астронавты водрузят флаг США на Марсе. «Мы отправим наших астронавтов осваивать новые планеты, мы отправим их на Марс», заявил Трамп. Ранее о желании колонизировать Марс высказывался Илон Маск, ставший фактически советником нового президента США.

  • США есть только 2 пола: женский и мужской, теперь это официальная политика страны, заявил Трамп. Он отметил, что подпишет указ о прекращении искусственного внедрения «расовой и гендерной идеологии» во все сферы общества.

  • Илон Маск бросил римское приветствие (зиганул) публике на инаугурации Трампа, это не нейросеть. Однако в CNN посчитали, что этот момент лучше вырезать из эфира.

  • Челябинский завод ошибочно начислил рабочим зарплату по ₽5 млн. В Челябинске заводчанам случайно перечислили миллионы рублей вместо зарплаты. Один из сотрудников обнаружил 5 миллионов вместо 50 тысяч. Предполагается, что это была ошибка бухгалтерии. Ошибка затронула нескольких работников, суммы варьировались от 5 до 8 миллионов. Некоторые потратили деньги, считая их премией, другие сообщили руководству.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

8
    • Ирина
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      Приветствую!!!

  • VadimBA

    Челябинский завод ошибочно начислил рабочим зарплату по ₽5 млн.

    Не позавидуешь тамошней бухгалтерии...

    • fressigran@
      Главный бухгалтер

      Здесь что-то не то. Даже 0,5 млн бухгалтерия просто так не перечислит, 100 раз не проверив. Скорее всего, это деньги руководства, причем их явно выводили. Чувствуется афера

  • fressigran@
    Главный бухгалтер

    Президент США заявил, что Америка вернет себе Панамский канал.

    Панама сдала канал Китаю в аренду? Плохо разбираюсь в этой теме.

    • Наталия Лукина
      Шеф-редактор Трибуны

      Глава администрации Панамского канала Рикаурте Васкес Моралес опроверг участие Китая в управлении каналом и дискриминацию кораблей США путём установления высоких тарифов.