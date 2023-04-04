📩Обособленное подразделение: когда ставить на учет, а когда нет

При создании обособленного подразделения компании нужно встать на учет в ИФНС. Для этого в налоговую следует направить через ЛК уведомление ( форма тут Приказ ФНС России от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@). Седлать это необходимо в течение месяца с момента создания обособки. За отсутствие уведомления — штраф 200 рублей по ст. 126 НК РФ.
❗️Обособленное подразделение нужно регистрировать, если стационарные рабочие места созданы на срок более месяца. Если менее, то регистрация не нужна.
Из-за невысокого штрафа многие не уведомляют налоговиков, но сообщать нужно даже, если обособленное подразделение открыто в соседнем здании. Почему это важно объяснил Дмитрий Ряховский, д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
«Проверите регистрацию обособленного подразделения ваших поставщиков. Частые ситуации — адрес, например, в Москве, а отгрузка со склада в Московской области. А потом поставщик умер (официально ликвидировался, исключен из ЕГРЮЛ по недостоверке, признан банкротом), то есть в глазах налоговых органов он превратился в недобросовестного контрагента. И нас активно начинают побуждать к уточненке. Если мы в момент заключения договора и его исполнения проявили коммерческую осмотрительность, сможем доказать реальность его существования, наличия у него ресурсов, необходимых для выполнения условий договора и реальность поставки товаров именно им, то ок. А если нет? По ТН отгрузка была с области, а его там фактически для налоговых органов не было. Значит поставка именно им нереальна. Все…. Включаем этот пункт в регламент по коммерческой осмотрительности!», — подчеркнул Дмитрий Иванович.
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