📩Обособленное подразделение: когда ставить на учет, а когда нет

Ставить на учет в ИФНС обособленное подразделение необходимо, если по месту его нахождения оборудованы стационарные рабочие места. Таковыми считаются рабочие места, созданные на срок более одного месяца.

При создании обособленного подразделения компании нужно встать на учет в ИФНС. Для этого в налоговую следует направить через ЛК уведомление ( форма тут Приказ ФНС России от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@). Седлать это необходимо в течение месяца с момента создания обособки. За отсутствие уведомления — штраф 200 рублей по ст. 126 НК РФ.

❗️Обособленное подразделение нужно регистрировать, если стационарные рабочие места созданы на срок более месяца. Если менее, то регистрация не нужна.

Из-за невысокого штрафа многие не уведомляют налоговиков, но сообщать нужно даже, если обособленное подразделение открыто в соседнем здании. Почему это важно объяснил Дмитрий Ряховский, д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

«Проверите регистрацию обособленного подразделения ваших поставщиков. Частые ситуации — адрес, например, в Москве, а отгрузка со склада в Московской области. А потом поставщик умер (официально ликвидировался, исключен из ЕГРЮЛ по недостоверке, признан банкротом), то есть в глазах налоговых органов он превратился в недобросовестного контрагента. И нас активно начинают побуждать к уточненке. Если мы в момент заключения договора и его исполнения проявили коммерческую осмотрительность, сможем доказать реальность его существования, наличия у него ресурсов, необходимых для выполнения условий договора и реальность поставки товаров именно им, то ок. А если нет? По ТН отгрузка была с области, а его там фактически для налоговых органов не было. Значит поставка именно им нереальна. Все…. Включаем этот пункт в регламент по коммерческой осмотрительности!», — подчеркнул Дмитрий Иванович.

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