💥Обзор новостей: четырехдневная рабочая неделя повысит рождаемость, «Светофор» ликвидируют, Telegram оштрафовали

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В Госдуме предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю, чтобы повысить рождаемость. Переход на четырехдневную рабочую неделю может способствовать увеличению рождаемости в России. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева (партия «Новые люди») призвала изучить опыт столицы Японии, где уже в апреле введут укороченную рабочую неделю, чтобы повысить рекордно низкий уровень рождаемости.

Сеть «Светофор» закроется полностью. ФНС приняла решение о начале ликвидации АО «Инвест стандарт», контролирующего магазины в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Причина — недостоверные сведения об адресе, которые компания указала при регистрации. «Инвест стандарт» зарегистрирован на улице Наумова в Ярославле, по этому адресу налоговые инспекторы компанию обнаружить не смогли.

Telegram оштрафовали на 80 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 80 тысяч рублей по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ.

Пасха и день Святой Троицы (празднуется на 50-й день после Пасхи, в 2025 году выпадает на 8 июня) могут сделать выходными. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев, который анонсировал скорое внесение соответствующего законопроекта.

Путин поручил исключить чрезмерный набор в вузы по специальностям, на которые нет спроса. «Следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой ребята теряют интерес к будущей профессии, а порой и вообще бросают обучение», — отметил глава государства.

В Госдуме предложили дать МВД доступ к результатам медосмотра мигрантов. МВД будет иметь доступ к данным медосвидетельствования мигрантов, следует из поправок, которые готовит комитет Госдумы по охране здоровья. Для иностранцев также будет установлен срок в 30 дней после въезда в Россию на прохождение обязательного осмотра.

Трамп предложил передать США Газу. Дональд Трамп предложил Израилю передать сектор Газа США, а палестиницев — переселить «в гораздо более безопасные и красивые» места в регионе «с новыми и современными домами».

ЦБ снизил курс доллара на ₽1, евро — на ₽2, до минимумов с осени 2024 года. Банк России установил официальный курс доллара США на 7 февраля, на уровне ₽96,9104, евро — ₽100,6751, юаня — ₽13,0503.

Сливочное масло стало лидером по объемам фальсификата молочки. Под видом настоящего масла в магазине стала чаще продаваться смесь из говяжьего, свиного или тропических жиров. По словам руководителя ведомства, к устранению проблемы фальсификата Россельхознадзор привлек Федеральную налоговую службу (ФНС). Она на основе данных лабораторных исследований доначисляет налоги на те предприятия, которые должны были платить 20% при использовании растительных жиров, а платили 10% — как за животные жиры.