💥Обзор новостей: четырехдневная рабочая неделя повысит рождаемость, «Светофор» ликвидируют, Telegram оштрафовали

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В Госдуме предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю, чтобы повысить рождаемость. Переход на четырехдневную рабочую неделю может способствовать увеличению рождаемости в России. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева (партия «Новые люди») призвала изучить опыт столицы Японии, где уже в апреле введут укороченную рабочую неделю, чтобы повысить рекордно низкий уровень рождаемости.
Сеть «Светофор» закроется полностью. ФНС приняла решение о начале ликвидации АО «Инвест стандарт», контролирующего магазины в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
Причина — недостоверные сведения об адресе, которые компания указала при регистрации. «Инвест стандарт» зарегистрирован на улице Наумова в Ярославле, по этому адресу налоговые инспекторы компанию обнаружить не смогли.
Telegram оштрафовали на 80 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 80 тысяч рублей по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ.
Пасха и день Святой Троицы (празднуется на 50-й день после Пасхи, в 2025 году выпадает на 8 июня) могут сделать выходными. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев, который анонсировал скорое внесение соответствующего законопроекта.
Путин поручил исключить чрезмерный набор в вузы по специальностям, на которые нет спроса. «Следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой ребята теряют интерес к будущей профессии, а порой и вообще бросают обучение», — отметил глава государства.
В Госдуме предложили дать МВД доступ к результатам медосмотра мигрантов. МВД будет иметь доступ к данным медосвидетельствования мигрантов, следует из поправок, которые готовит комитет Госдумы по охране здоровья. Для иностранцев также будет установлен срок в 30 дней после въезда в Россию на прохождение обязательного осмотра.
Трамп предложил передать США Газу. Дональд Трамп предложил Израилю передать сектор Газа США, а палестиницев — переселить «в гораздо более безопасные и красивые» места в регионе «с новыми и современными домами».
ЦБ снизил курс доллара на ₽1, евро — на ₽2, до минимумов с осени 2024 года. Банк России установил официальный курс доллара США на 7 февраля, на уровне ₽96,9104, евро — ₽100,6751, юаня — ₽13,0503.
Сливочное масло стало лидером по объемам фальсификата молочки. Под видом настоящего масла в магазине стала чаще продаваться смесь из говяжьего, свиного или тропических жиров. По словам руководителя ведомства, к устранению проблемы фальсификата Россельхознадзор привлек Федеральную налоговую службу (ФНС). Она на основе данных лабораторных исследований доначисляет налоги на те предприятия, которые должны были платить 20% при использовании растительных жиров, а платили 10% — как за животные жиры.
Пятница!
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии37
Я даже не чувствую, что сегодня пятница(( какая-то адская неделя((
Доброе утро! Да, совершенное не чувствуется! Состояние, как у котейки на фото.
Приветствую!
И мы вас!
Для разблокировки положите сосиску в сосископриёмник
До 11 часов осталось продержаться! И пятница будет официально открыта))
Пятница начинается с мозгонапрягателя, поддерживаю!
Доброе утро? надеюсь...
Доброе, Ирина! Наверное...
Она то ещё дома, счастливая) Не на работу же такая пришла 😆
Это удаленщик)))
Не факт! Я как-то утром себя поймала на том, что села в машину в домашних тапочках... хорошо, что ещё не уехала...
Бодрое было утро)))
Это да, сразу сон слетел!)))
Зря поймали... Лишили остальных повода для веселья. ;-)
Готовимся к очередной реформе образования.
К сожалению... Ужа страшно от этих реформ