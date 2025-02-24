Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: РСПП предложил инвесторам использовать крипту, биоэкономика — новая реальность, СПБ Биржа приостановила торги

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Верховный суд ограничил страховщикам возможности не компенсировать ущерб.

    Верховный суд РФ не позволил страховым компаниям включать в договор оговорки, которые сводят вероятность выплат на нет. Решение вынесено против СОГАЗа, отказавшегося выплачивать возмещение за ущерб имуществу из-за пожара по причине нарушения клиентом правил безопасности. Экономколлегия ВС указала, что исключения, содержащиеся в правилах страхования, фактически «минимизировали предпринимательский риск» страховщика. Такие условия договора, по мнению ВС, следует признавать ничтожными, отдавая предпочтение интересам клиента как более слабой стороны сделки.

  • Цены за коммуналку в России взлетят на 30% в этом году, предупреждают эксперты. Резкий рост они связывают с инфляцией, увеличением расходов на содержание и ремонт жилья, а также с общей политикой повышения тарифов.

  • В Госдуме предложили запустить на федеральном уровне карту «Серебряный возраст» (аналог Пушкинской карты), с помощью которой женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет смогут посещать культурные мероприятия.

  • Российский союз промышленников предложил разрешить квалифицированным инвесторам использовать крипту. Они также предложили позволить участникам рынка выпускать собственные цифровые валюты под надзором ЦБ, а также включать криптовалюту и цифровые финансовые активы в состав паевых инвестиционных фондов.

  • В крупных городах России почти не осталось квартир дешевле 3 млн рублей, их доля не превышает 4%. Об этом сообщают «Известия».

  • Владимир Путин назвал биоэкономику новой реальностью. «‎Неслучайно в центре особого внимания сейчас передовые решения в сфере генетики, био- и природоподобных технологий, а также создания материалов, которые воспроизводят процессы живых систем. В целом речь о формировании принципиально нового явления, новой реальности — биоэкономики», — сказал Путин.

  • СПБ Биржа внезапно приостановила торги. Все из-за технического сбоя, причины которого пока неизвестны.

  • Новая Зеландия вводит дополнительный пакет санкций против России. Ограничения введены против 27 физических и 25 юридических лиц. В их число попали компании из России, связанные с экспортом энергоносителей.

  • Австралия ввела самый крупный за три года пакет санкций против России. Под новые ограничения попали 70 физических и 79 юридических лиц.

  • Ватикан заявил о критическом состоянии папы Римского. Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, хотя он в сознании, у него наблюдается начало почечной недостаточности.

  • Apple закрыла россиянам доступ к платформе разработки бизнес-приложений. Разработанные на ней приложения перестали работать, и бизнес пока не нашел прямой альтернативы этому инструменту.

  • Китай представил самый быстрый в мире высокоскоростной поезд CR450, скорость которого достигает 450 км/ч.

  • Овечкин оформил хет-трик и повторил рекорд Ягра. Александр Овечкин забросил 880-ю шайбу в НХЛ в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

    До рекорда Гретцки капитану «Вашингтон Кэпиталз» осталось 14 шайб.

  • Жители России поставили рекорд по покупкам носков перед 23 февраля.

    Продажи этого товара увеличились в 3,5 раза по сравнению с показателями февраля 2024-го.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

41
  • Алейда

    Цены за коммуналку в России взлетят на 30% в этом году, предупреждают эксперты. Резкий рост они связывают с инфляцией, увеличением расходов на содержание и ремонт жилья, а также с общей политикой повышения тарифов.

    Не удивительно, но печально

    В Госдуме предложили запустить на федеральном уровне карту «Серебряный возраст» (аналог Пушкинской карты), с помощью которой женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет смогут посещать культурные мероприятия.

    Не самая плохая идея

    Китай представил самый быстрый в мире высокоскоростной поезд CR450, скорость которого достигает 450 км/ч.

    Я в нём умру) жуть

    Жители России поставили рекорд по покупкам носков перед 23 февраля.

    Продажи этого товара увеличились в 3,5 раза по сравнению с показателями февраля 2024-го.

    Всё-таки носки)) надёжно и стабильно) и недорого)

    • Лидия Новожилова

      Цены за коммуналку в России взлетят на 30% в этом году, предупреждают эксперты.

      Как раньше говорили: дуй до горы, а в гору поможем. Полагаю, что уровень сервиса останется на прежнем уровне.

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Полагаю, что уровень сервиса останется на прежнем уровне.

        Ну конечно же... снизится!