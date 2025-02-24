💥Обзор новостей: РСПП предложил инвесторам использовать крипту, биоэкономика — новая реальность, СПБ Биржа приостановила торги

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Верховный суд ограничил страховщикам возможности не компенсировать ущерб.
Верховный суд РФ не позволил страховым компаниям включать в договор оговорки, которые сводят вероятность выплат на нет. Решение вынесено против СОГАЗа, отказавшегося выплачивать возмещение за ущерб имуществу из-за пожара по причине нарушения клиентом правил безопасности. Экономколлегия ВС указала, что исключения, содержащиеся в правилах страхования, фактически «минимизировали предпринимательский риск» страховщика. Такие условия договора, по мнению ВС, следует признавать ничтожными, отдавая предпочтение интересам клиента как более слабой стороны сделки.
Цены за коммуналку в России взлетят на 30% в этом году, предупреждают эксперты. Резкий рост они связывают с инфляцией, увеличением расходов на содержание и ремонт жилья, а также с общей политикой повышения тарифов.
В Госдуме предложили запустить на федеральном уровне карту «Серебряный возраст» (аналог Пушкинской карты), с помощью которой женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет смогут посещать культурные мероприятия.
Российский союз промышленников предложил разрешить квалифицированным инвесторам использовать крипту. Они также предложили позволить участникам рынка выпускать собственные цифровые валюты под надзором ЦБ, а также включать криптовалюту и цифровые финансовые активы в состав паевых инвестиционных фондов.
В крупных городах России почти не осталось квартир дешевле 3 млн рублей, их доля не превышает 4%. Об этом сообщают «Известия».
Владимир Путин назвал биоэкономику новой реальностью. «Неслучайно в центре особого внимания сейчас передовые решения в сфере генетики, био- и природоподобных технологий, а также создания материалов, которые воспроизводят процессы живых систем. В целом речь о формировании принципиально нового явления, новой реальности — биоэкономики», — сказал Путин.
СПБ Биржа внезапно приостановила торги. Все из-за технического сбоя, причины которого пока неизвестны.
Новая Зеландия вводит дополнительный пакет санкций против России. Ограничения введены против 27 физических и 25 юридических лиц. В их число попали компании из России, связанные с экспортом энергоносителей.
Австралия ввела самый крупный за три года пакет санкций против России. Под новые ограничения попали 70 физических и 79 юридических лиц.
Ватикан заявил о критическом состоянии папы Римского. Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, хотя он в сознании, у него наблюдается начало почечной недостаточности.
Apple закрыла россиянам доступ к платформе разработки бизнес-приложений. Разработанные на ней приложения перестали работать, и бизнес пока не нашел прямой альтернативы этому инструменту.
Китай представил самый быстрый в мире высокоскоростной поезд CR450, скорость которого достигает 450 км/ч.
Овечкин оформил хет-трик и повторил рекорд Ягра. Александр Овечкин забросил 880-ю шайбу в НХЛ в матче с «Эдмонтон Ойлерз».
До рекорда Гретцки капитану «Вашингтон Кэпиталз» осталось 14 шайб.
Жители России поставили рекорд по покупкам носков перед 23 февраля.
Продажи этого товара увеличились в 3,5 раза по сравнению с показателями февраля 2024-го.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии41
Доброе утро, котик явно счастлив)))
Доброе, Ирина! Понимаю кролика...
А уж как я-то его понимаю... пойду третью чашку кофе налью...
чё Вы ходите туда-сюда? Хотите сразу напиться - налейте сразу большую кружку!
Куда уж больше - 450 мл... из таких бульончик обычно пьют, а я кофе...
Им бы понедельники взять и отменить! (с)
Какой милый! ))
Не удивительно, но печально
Не самая плохая идея
Я в нём умру) жуть
Всё-таки носки)) надёжно и стабильно) и недорого)
Носки - наше все))) Но теперь ждем алаверды на 8 марта))
Как раньше говорили: дуй до горы, а в гору поможем. Полагаю, что уровень сервиса останется на прежнем уровне.
Ну конечно же... снизится!
Доброе (наверное) утро, коллеги! Как у вас настрой?
У нас вчера выплал снег и сегодня немного еще идет.
Как-то так себя ощущаю.
У нас вчера из-под снега выплыла вода, ночью замёрзла и сегодня кое-где на дорогах шикарный каток.
бедный котик!
Покатушкам явно не рад))