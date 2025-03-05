🌷Что порадует дам на 8 Марта. Советы мужчинам от женской части «Клерка»

На носу прекрасный весенний праздник — Международный женский день! К сожалению, дополнительного выходного в честь 8 Марта не будет, так как этот день выпадает на субботу. И дополнительный день отдыха перенесли на 13 июня. Ладно, мы не будем сильно расстраиваться и все равно отпразднуем.
На 8 Марта мужчины, из года в год, дарят мимозу и тюльпаны. Хотя в реальности пожелания дам немного разнообразнее. Женская половина «Клерка» подготовила для вас обзор презентов и цветов, которые еще не успели набить оскомину и порадуют дам. Мужчины, берите на заметку! Этот пост для вас!
Идеи для цветов на 8 Марта от «Клерка»
Мужчины, крепитесь! Некоторые подарки могут ударить по кошельку, но помните, что вы их дарите любимым! Начнем с цветов, провели утром опрос и узнали, каким цветам обрадовались бы девушки «Клерка».
А вот и мимозы!
А теперь немного экзотики! Как без нее?
А что, по деньгам: тюльпаны к 8 Марта будут стоить до 150 рублей за штуку, а минимальная цена розы составит 300–350, фрезия — от 200 руб за штуку. Мимоза — от 300 руб. за веточку. Средний чек на букет цветов перед 8 Марта составит 4 тыс. рублей по России и около 5 тыс. в Москве.
🌷 Расцветайте с новыми знаниями! В честь прекрасного праздника 8 марта дарим букеты знаний. Выбирайте свежие онлайн-курсы по 4 200 рублей, которые останутся такими навсегда! Акция действует до 4 марта включительно. Скорее выбирайте курсы и приступайте к учебе — делайте красивые и полезные подарки себе и близким.
Идеи для подарков на 8 Марта от «Клерка»
Как выяснилось, в «Клерке» работают большие затейницы. Пожелания некоторые наши девушки высказали неординарные😉
Мария предложила универсальный подарок, которому обрадуются все!
Наш бильд-редактор — Вера, добавила романтики в это предложение. Как вам?
Также многие хотели бы в подарок получить оплаченную корзину на маркетплейсе. Ах, мечты-мечты…
Но, конечно, были варианты без выражения в денежном эквиваленте.
Также наши прекрасные девушки хотели бы получить в подарок сертификат в книжный магазин, приглашение в кафе или ресторан, а также туалетную воду или духи. Был даже вариант вместо покупки подарка отправить деньги на благотворительность.
Мужчины, чтобы вы ни подарили, помните, что главное — ваша любовь и внимание! Нам нравятся цветы и подарки, но быть рядом с любимым — бесценно!
Самый лучший подарок для коллеги-бухгалтера или предпринимателя
💥Самый лучший подарок бухгалтеру — билет на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025», которую проводит «Клерк» 13 марта в Москве! На конференции будет много интересного про налоговую реформу, практику применения НДС на УСН и интересные судебные постановления по налогам от известных и уважаемых экспертов-практиков — Эльвира Митюкова, Надежда Самкова, Дмитрий Ряховский, Светлана Беляева, Людмила Ганичева и другие специалисты. У вас будет возможность лично пообщаться со спикерами и задать им свои вопросы.
Это отличная возможность встретить коллег, готовых делиться опытом и поддерживать друг друга. Нетворкинг, свежий взгляд на актуальные налоговые проблемы, атмосфера профессионализма и дружелюбия — это то, что обязательно будет на нашей конференции!
Бронируйте скорее, пока остались еще билеты! Купить билет.
Комментарии8
я увидела цены на цветы и теперь на 8 марта я хочу успокоительное!
а я цветочный магазин
И чтоб он работал перед 14 февраля, 8 марта и 1 сентября)))
Сказки про любовь придумали алчные продавцы цветов! ;-)
А представляешь, каково мужчинам?))
Да... Это не носки дарить...
Почему сразу носки? Ну, не только же носки были на 23-е)))
Оно тоже дорожает)) так что ещё неизвестно, что лучше))