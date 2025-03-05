Наталия Лукина
Бухгалтеры

🌷Что порадует дам на 8 Марта. Советы мужчинам от женской части «Клерка»

Всего через два дня начнется штурм цветочных магазинов. Мужчины будут радовать букетами своих любимых, мам, бабушек, дочерей, сестер, коллег. Конечно, мы очень будем рады мимозе и тюльпанам. Но можно выбрать что-то более оригинальное. Провели опрос среди женской части «Клерка» и узнали, что хотели бы девушки получить на 8 Марта.

На носу прекрасный весенний праздник — Международный женский день! К сожалению, дополнительного выходного в честь 8 Марта не будет, так как этот день выпадает на субботу. И дополнительный день отдыха перенесли на 13 июня. Ладно, мы не будем сильно расстраиваться и все равно отпразднуем.

На 8 Марта мужчины, из года в год, дарят мимозу и тюльпаны. Хотя в реальности пожелания дам немного разнообразнее. Женская половина «Клерка» подготовила для вас обзор презентов и цветов, которые еще не успели набить оскомину и порадуют дам. Мужчины, берите на заметку! Этот пост для вас!

Идеи для цветов на 8 Марта от «Клерка»

Мужчины, крепитесь! Некоторые подарки могут ударить по кошельку, но помните, что вы их дарите любимым! Начнем с цветов, провели утром опрос и узнали, каким цветам обрадовались бы девушки «Клерка».

Екатерина Митрохина, руководитель группы активных продаж
Ольга Степанцева, главный редактор ЦОК

А вот и мимозы!

Александра Гарькушова, менеджер по продажам

А теперь немного экзотики! Как без нее?

Любовь Семенко, менеджер сопровождения

А что, по деньгам: тюльпаны к 8 Марта будут стоить до 150 рублей за штуку, а минимальная цена розы составит 300–350, фрезия — от 200 руб за штуку. Мимоза — от 300 руб. за веточку. Средний чек на букет цветов перед 8 Марта составит 4 тыс. рублей по России и около 5 тыс. в Москве.

🌷 Расцветайте с новыми знаниями! В честь прекрасного праздника 8 марта дарим букеты знаний. Выбирайте свежие онлайн-курсы по 4 200 рублей, которые останутся такими навсегда! Акция действует до 4 марта включительно. Скорее выбирайте курсы и приступайте к учебе — делайте красивые и полезные подарки себе и близким.

Идеи для подарков на 8 Марта от «Клерка»

Как выяснилось, в «Клерке» работают большие затейницы. Пожелания некоторые наши девушки высказали неординарные😉

Мария Дородных, Frontend-разработчик

Мария предложила универсальный подарок, которому обрадуются все!

Мария Еленевская, Руководитель отдела маркетинга

Наш бильд-редактор — Вера, добавила романтики в это предложение. Как вам?

Вера Ревина, иллюстратор/бильд-редактор

Также многие хотели бы в подарок получить оплаченную корзину на маркетплейсе. Ах, мечты-мечты…

Но, конечно, были варианты без выражения в денежном эквиваленте.

Дарья Колмычек, менеджер отдела продаж

Также наши прекрасные девушки хотели бы получить в подарок сертификат в книжный магазин, приглашение в кафе или ресторан, а также туалетную воду или духи. Был даже вариант вместо покупки подарка отправить деньги на благотворительность.

Ольга Зарубина, e-mail маркетолог

Мужчины, чтобы вы ни подарили, помните, что главное — ваша любовь и внимание! Нам нравятся цветы и подарки, но быть рядом с любимым — бесценно!

Самый лучший подарок для коллеги-бухгалтера или предпринимателя

💥Самый лучший подарок бухгалтеру билет на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025», которую проводит «Клерк» 13 марта в Москве! На конференции будет много интересного про налоговую реформу, практику применения НДС на УСН и интересные судебные постановления по налогам от известных и уважаемых экспертов-практиков — Эльвира Митюкова, Надежда Самкова, Дмитрий Ряховский, Светлана Беляева, Людмила Ганичева и другие специалисты. У вас будет возможность лично пообщаться со спикерами и задать им свои вопросы.

Это отличная возможность встретить коллег, готовых делиться опытом и поддерживать друг друга. Нетворкинг, свежий взгляд на актуальные налоговые проблемы, атмосфера профессионализма и дружелюбия — это то, что обязательно будет на нашей конференции!

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

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