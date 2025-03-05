🌷Что порадует дам на 8 Марта. Советы мужчинам от женской части «Клерка»

Мужчины, крепитесь! Некоторые подарки могут ударить по кошельку, но помните, что вы их дарите любимым! Начнем с цветов, провели утром опрос и узнали, каким цветам обрадовались бы девушки «Клерка».

Екатерина Митрохина, руководитель группы активных продаж

Ольга Степанцева, главный редактор ЦОК

А вот и мимозы!

Александра Гарькушова, менеджер по продажам

А теперь немного экзотики! Как без нее?

Любовь Семенко, менеджер сопровождения

А что, по деньгам: тюльпаны к 8 Марта будут стоить до 150 рублей за штуку, а минимальная цена розы составит 300–350, фрезия — от 200 руб за штуку. Мимоза — от 300 руб. за веточку. Средний чек на букет цветов перед 8 Марта составит 4 тыс. рублей по России и около 5 тыс. в Москве.