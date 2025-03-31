😅Шутки в сторону! С 31 марта по 1 апреля акция на все профкурсы «Клерка»

1 апреля — день, когда все привыкли ожидать сюрпризы и шутки. Делимся хорошим настроением в преддверии Дня смеха и запускаем новую акцию на профкурсы. До 1 апреля включительно вы можете купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка» по приятным ценам! Поспешите — старт обучения завтра, 1 апреля, мест осталось совсем мало. Скорее выбирайте курсы и записывайтесь!
После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
💃Главный бухгалтер на УСН
На новом курсе профпереподготовки научим вести учет по УСН, а также работать с новыми правилами — исчислять и уплачивать НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 8 900 рублей.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Научим работать с новыми формами отчетности, КБК и сроками, заполнять ЕНП-уведомления и декларации по налогам, расскажем все, что надо знать о бухучете.
В программе уже новые уроки по НДФЛ, зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН. Учли изменения 2025 года. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Сейчас вы можете купить курс по акции за 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП
Научим вести кадровый учет по актуальным правилам! Вы научитесь принимать и увольнять сотрудников, оформлять пособия и работать с электронными трудовыми книжками. Научитесь вести кадровый учет в 1С:ЗУП, на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
Сейчас вы можете купить курс по акции за 8 900 рублей вместо
33 000 рублей.
Аналитик 1С
Научим анализировать рабочие процессы внутри компании, работать в разных конфигурациях 1С — настраивать программы и использовать максимум их функций. Сможете тестировать гипотезы, настраивать и интегрировать 1С с внешними системами, руководить командой разработчиков, делать дашборды для презентации результатов руководству.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена курса до 31 марта: 9 900 рублей вместо
59 900 рублей.
Главный бухгалтер на ОСНО
Научим составлять бумажную и электронную отчетность, работать с кадрами, освоить управленку и финанализ. На курсе вы научитесь вести учет для компаний на ОСНО и УСН в последней версии 1С, составлять отчетность любой сложности, защищать бизнес от налоговых проверок. Узнаете, как выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить управленческий учет и финанализ.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
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