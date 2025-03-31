😅Шутки в сторону! С 31 марта по 1 апреля акция на все профкурсы «Клерка»

Завтра, 1 апреля, стартует обучение на всех курсах «Клерка»! Сегодня и завтра вы можете купить обучение по сказочной цене. Это не шутка, а скидка, которая превратится в тыкву завтра вечером. Скорее выбирайте курсы и записывайтесь, пока ваши коллеги не заняли все свободные места.

1 апреля — день, когда все привыкли ожидать сюрпризы и шутки. Делимся хорошим настроением в преддверии Дня смеха и запускаем новую акцию на профкурсы. До 1 апреля включительно вы можете купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка» по приятным ценам! Поспешите — старт обучения завтра, 1 апреля, мест осталось совсем мало. Скорее выбирайте курсы и записывайтесь!

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

На новом курсе профпереподготовки научим вести учет по УСН, а также работать с новыми правилами — исчислять и уплачивать НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 8 900 рублей.

Записаться

Научим работать с новыми формами отчетности, КБК и сроками, заполнять ЕНП-уведомления и декларации по налогам, расскажем все, что надо знать о бухучете.

В программе уже новые уроки по НДФЛ, зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН. Учли изменения 2025 года. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас вы можете купить курс по акции за 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Записаться

Научим вести кадровый учет по актуальным правилам! Вы научитесь принимать и увольнять сотрудников, оформлять пособия и работать с электронными трудовыми книжками. Научитесь вести кадровый учет в 1С:ЗУП, на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Сейчас вы можете купить курс по акции за 8 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Записаться

Научим анализировать рабочие процессы внутри компании, работать в разных конфигурациях 1С — настраивать программы и использовать максимум их функций. Сможете тестировать гипотезы, настраивать и интегрировать 1С с внешними системами, руководить командой разработчиков, делать дашборды для презентации результатов руководству.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса до 31 марта: 9 900 рублей вместо 59 900 рублей.

Записаться

Научим составлять бумажную и электронную отчетность, работать с кадрами, освоить управленку и финанализ. На курсе вы научитесь вести учет для компаний на ОСНО и УСН в последней версии 1С, составлять отчетность любой сложности, защищать бизнес от налоговых проверок. Узнаете, как выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить управленческий учет и финанализ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Записаться

Успейте записаться на новый курс по акции! Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».