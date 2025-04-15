⚡Сегодня стартуют курсы, которые могут изменить вашу карьеру. Выбирайте и начинайте учебу

Сегодня стартует новый поток обучения на курсы повышения квалификации и профпереподготовки, успейте присоединиться! Мы составили программы обучения по требованиям 2025 года! Выбирайте курсы со скидками в нашем каталоге и приступайте к учебе.

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Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы познакомитесь с основными понятиями, поймете принципы бухгалтерского учета в организациях и получите практический опыт работы с основными программами. Также на курсе научим работать с новыми формами отчетности, КБК и сроками, заполнять ЕНП-уведомления и декларации по налогам, расскажем все, что надо знать о бухучете.

В программе уже новые уроки по НДФЛ, зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН. Учли изменения 2025 года. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас вы можете купить курс по акции за 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

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На курсе вы получите навыки, которые позволят вам уверенно претендовать на позицию главного бухгалтера в любой компании. Мы учитываем последние изменения в законодательстве.

Научим составлять бумажную и электронную отчетность, работать с кадрами, освоить управленку и финанализ. На курсе вы научитесь вести учет для компаний на ОСНО в последней версии 1С, составлять отчетность любой сложности, защищать бизнес от налоговых проверок. Узнаете, как выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить управленческий учет и финанализ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена сегодня: 14 900 рублей вместо 33 000 рублей. Старт потока 15 апреля.

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Приближается крайний срок сдачи декларации по НДС за I квартал 2025 года — 25 апреля. Многие будут ее подавать впервые. С 1 января 2025 года у бизнеса на УСН появится новая налоговая обязанность — исчисление и уплата НДС. На курсе поможем разобраться, как на УСН платить НДС, как заполнять декларацию, на что обратить особое внимание и как избежать штрафов.

Мы составили программу обучения по требованиям 2025 года, которая учитывает все изменения в НК и поможет разобраться с самыми сложными моментами в уплате НДС: от формирования счетов-фактур до сдачи декларации.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Цена сегодня: 7 900 рублей вместо 26 000 рублей. Старт потока 15 апреля.

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Бухгалтерский учет ВЭД фиксирует все действия, которые связаны с экспортом, импортом товаров, капитала или услуг, а также там отражается статус важных документов — это контракты, налоговые и таможенные декларации, инвойсы. Хороших специалистов по учету ВЭД мало, поэтому они высоко ценятся на рынке труда.

Получите все необходимые знания в сфере международной торговли на нашем курсе. Вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена сегодня: 10 900 рублей вместо 35 200 рублей. Старт потока 15 апреля.

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В апреле истекают крайние сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за 1 квартал 2025 года, а также за 2024 год. Некоторые формы изменились, например, у декларации НДС — новая форма КНД 1151001 (приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024) – срок сдачи 25 апреля только в электронном виде. Также новая форма у декларации по налогу на прибыль — КНД 1151006 (приказ ФНС № ЕД-7-3/830@ от 02.10.2024). Кроме этого серьезно изменились правила сдачи и сроки единой упрощенной декларации (ЕУД).

Чтобы вы заполнили всю документацию с первого раза без ошибок и сдать все в установленный срок, мы записали новый расширенный курс с реальными задачами и подробными инструкциями.

Это большой курс профпереподготовки, для которого мы записали почти 300 новых видеоуроков, составили конспекты, современные инструкции с иллюстрациями и скриншотами. Вы узнаете, как выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить управленческий учет, научитесь работать с аналитикой и строить финансовые модели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена сегодня: 14 900 рублей вместо 33 000 рублей. Старт потока 15 апреля.

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