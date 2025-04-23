🔥Клерк.Премиум — ежедневный помощник для бухгалтеров и предпринимателей. Подключайтесь и работайте с комфортом

Что входит в Клерк.Премиум?

Подключив «Клерк.Премиум» вам будут доступны:

📌 Еженедельные вебинары — это экспертные эфиры по всем сложным темам и изменениями законодательства, на которых можно задать вопросы эксперту, а еще вам будет доступен архив записей более 700 уже выпущенных вебинаров

📌 Справочно-правовая система: документы, бланки, шаблоны — все, что нужно для продуктивной работы

📌 Сервис «Консультации» — это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам. Вы можете задавать абсолютно любые вопросы и главное — количество вопросов неограниченное

📌 Проверка контрагентов — бесплатный сервис, в котором можно найти нужную вам компанию по ИНН, ОГРН или наименованию. Поиск работает от 3-х символов. Мы предоставим анализ финансов контрагента: будет видна его бухгалтерская отчетность с 2012 года, баланс, движение средств, налоги, пени и недоимки. Все это в понятных таблицах и графиках. Ежедневно обновляемая база из 40+ источников, получите максимум информации о контрагенте перед заключением сделки

📌 Конструктор учетной политики — в нем можно бесплатно и быстро создать учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету. Это не просто скелет учетной политики, а реальный инструмент тонкой настройки! Сервис с максимальными оценками от бухгалтеров

📌 Полезные и удобные календари и калькуляторы

📌 Экспертные материалы: инструкции, мини-курсы, статьи (35+ новых в месяц), конспекты вебинаров

📌 Более 60 онлайн-курсов с актуальной информацией

📌 Премиум статус и отключение рекламы

📌 Онлайн-посещение и запись всех конференций «Клерка». Ближайшая — VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Клерка» пройдет с 18 по 20 июня!