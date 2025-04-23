🔥Клерк.Премиум — ежедневный помощник для бухгалтеров и предпринимателей. Подключайтесь и работайте с комфортом

Команда «Клерка» понимает, как важно бухгалтерам и предпринимателям быть в курсе последних изменений в законодательстве. Пропустил изменение сроков уплаты налогов, не вовремя отправил отчетность, сдал не ту форму или ошибся с налоговыми ставками — ловите штраф и доначисления. Получите, распишитесь!
Подписка Клерк.Премиум — поможет с минимальными усилиями оставаться в курсе всех изменений и на практике научит грамотно применять их в работе. Это не просто набор обучающих программ, а система, которая позволит вам оставаться успешным бухгалтером и предпринимателем. В подписке есть целый набор сервисов для ежедневного применения в работе:
вышел новый закон — сразу поясняем и разбираем, как его применять
дадим шаблоны документов, чек-листы, калькуляторы налогов
доступ к закрытому чату с экспертами для решения сложных вопросов
Подключив «Клерк.Премиум» вам будут доступны:
📌 Еженедельные вебинары — это экспертные эфиры по всем сложным темам и изменениями законодательства, на которых можно задать вопросы эксперту, а еще вам будет доступен архив записей более 700 уже выпущенных вебинаров
📌 Справочно-правовая система: документы, бланки, шаблоны — все, что нужно для продуктивной работы
📌 Сервис «Консультации» — это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам. Вы можете задавать абсолютно любые вопросы и главное — количество вопросов неограниченное
📌 Проверка контрагентов — бесплатный сервис, в котором можно найти нужную вам компанию по ИНН, ОГРН или наименованию. Поиск работает от 3-х символов. Мы предоставим анализ финансов контрагента: будет видна его бухгалтерская отчетность с 2012 года, баланс, движение средств, налоги, пени и недоимки. Все это в понятных таблицах и графиках. Ежедневно обновляемая база из 40+ источников, получите максимум информации о контрагенте перед заключением сделки
📌 Конструктор учетной политики — в нем можно бесплатно и быстро создать учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету. Это не просто скелет учетной политики, а реальный инструмент тонкой настройки! Сервис с максимальными оценками от бухгалтеров
📌 Полезные и удобные календари и калькуляторы
📌 Экспертные материалы: инструкции, мини-курсы, статьи (35+ новых в месяц), конспекты вебинаров
📌 Более 60 онлайн-курсов с актуальной информацией
📌 Премиум статус и отключение рекламы
📌 Онлайн-посещение и запись всех конференций «Клерка». Ближайшая — VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Клерка» пройдет с 18 по 20 июня!
Для кого подписка?
Для бухгалтеров в найме и аутсорсерам
За 2024 год сданы, начинается период камеральных проверок, а значит скоро начнут сыпаться требования ФНС. Как на них отвечать, какие требования незаконные, какой срок ответа и где взять шаблон ответа?
Проходите онлайн-курс с шаблонами ответов на требования ФНС Требования ИФНС-2025: как бухгалтерам отвечать.
Смотрите вебинары:
Налоговые проверки: ошибки ИФНС, которые помогут вам оспорить решение
Читайте разбор:
Основания и порядок истребования документов налоговым органом. Мини-курс
Для руководителей компаний и предпринимателей
Важно, чтобы ваша команда быстро разобралась с изменениями и работала без ошибок. Рекомендуем прохождение обучения всем составом компании. Читайте разбор: Как изменилась работа на маркетплейсах после введения НДС для упрощенцев. Мини-курс
Проходите онлайн-курсы:
Смотрите вебинар: НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025
И запись конференции VII Всероссийская бухгалтерская конференция, изучайте доклады спикеров и презентации.
Telegram Клерк.Премиум
Мы запустили Telegram-канал Клерк.Премиум, чтобы рассказывать как наша подписка помогает бухгалтерам и в их ежедневной работе и в личном росте! В канале:
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разъясняем, как бухгалтерам работать в связи с последними изменениями в законодательстве
собираем ваши вопросы и просим известных экспертов отвечать на них
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