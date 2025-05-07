❗Внимание: с понедельника цена на Клерк.Премиум вырастет на 50%! Успейте купить за 6 000 руб

Вы уже подключили себе Клерк.Премиум на год? Нет? Очень зря! С понедельника, 12 мая, подписка подорожает на 50%. Берите, пока действует старая цена.

Годовая подписка Клерк. Премиум для бухгалтера, которая включает не только несколько десятков онлайн-курсов, но и доступ к разборам законов, записям вебинаров, безлимитным консультациями экспертов и другим материалам скоро станет дороже.

Сейчас вы можете приобрести подписку за 6000 рублей, но с 12 мая мы повысим цену на 50%! С понедельника Клерк. Премиум будет стоить уже 9 000 рублей.

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Почему мы повышаем цену? Объясняем: мы обновили подписку Клерк.Премиум — сделали ее еще больше и полезнее! Чтобы увеличить количество экспертов для консультаций, спикеров для вебинаров, выпускать больше практических тренингов и материалы новых форматов, мы повышаем цену, это необходимая мера.

Обратите внимание, все обучающие материалы, в том числе онлайн-курсы, теперь доступны только подписчикам Клерк.Премиум!

⚡️Что входит в подписку Клерк. Премиум?

📌 Еженедельные вебинары — это экспертные эфиры по всем сложным темам и изменениями законодательства, на которых можно задать вопросы эксперту, а еще вам будет доступен архив записей более 700 уже выпущенных вебинаров.

📌 Справочно-правовая система: документы, бланки, шаблоны — все, что нужно для продуктивной работы.

📌 Сервис «Консультации» — это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам. Вы можете задавать абсолютно любые вопросы и главное — количество вопросов неограниченное.

📌 Проверка контрагентов — бесплатный сервис, в котором можно найти нужную вам компанию по ИНН, ОГРН или наименованию. Поиск работает от 3-х символов. Мы предоставим анализ финансов контрагента: будет видна его бухгалтерская отчетность с 2012 года, баланс, движение средств, налоги, пени и недоимки. Все это в понятных таблицах и графиках. Ежедневно обновляемая база из 40+ источников, получите максимум информации о контрагенте перед заключением сделки.

📌 Конструктор учетной политики — в нем можно бесплатно и быстро создать учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету. Это не просто скелет учетной политики, а реальный инструмент тонкой настройки! Сервис с максимальными оценками от бухгалтеров.

📌 Полезные и удобные календари и калькуляторы;

📌 Экспертные материалы: инструкции, мини-курсы, статьи (35+ новых в месяц), конспекты вебинаров;

📌 Более 60 онлайн-курсов с актуальной информацией.

📌 Премиум статус и отключение рекламы.

📌 Онлайн-посещение всех конференций «Клерка».

Подписывайтесь на Telegram-канал Клерк.Премиум. Там мы публикуем полезные материалы, которых нет в открытом доступе на сайте. В канале вы можете задавать вопросы экспертам и сотрудникам «Клерка», а также делиться впечатлениями о подписке.

Успейте оформить годовую подписку Клерк.Премиум за 6 000 руб., с понедельника повышаем цену. Подключить подписку. Используйте подписку по максимуму — посещайте онлайн-курсы, вебинары, читайте разбор, пользуйтесь кодексами, смотрите письма от Минфина и ФНС, задавайте вопросы экспертам. Все это облегчит вашу работу!