💥Обзор новостей: полноценно заработал реестр повесток, новая форма заявления на получение справки ЕНС, ИИ — одна из важнейших проблем человечества

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В России полноценно заработал реестр повесток. Теперь любой гражданин может проверить наличие повестки на свое имя или получить официальную выписку. Для этого требуется авторизоваться через Госуслуги. Реестр повесток — это часть единого реестра воинского учета.

С 8 мая 2025 действует новая форма заявления на получение справок о состоянии расчетов с бюджетом. С 8 мая нужно использовать новую форму заявления (КНД 1114237) для получения справок о состоянии расчетов с бюджетом. Форма и формат заявления утверждены приказом ФНС от 30.01.2025 № ЕД-7-8/61@.

Путин предложил Украине провести прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва предлагает Киеву без предварительных условий возобновить прямые переговоры, которые были прерваны в 2022 году.

В Минпромторге предложили использовать биометрию при продаже алкоголя. Биометрия может стать альтернативным способом идентификации покупателей товаров с возрастным ограничением. Об этом заявил статс-секретарь—замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина. Британскую внешнюю разведку MI6 впервые возглавит женщина, поскольку руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, сообщает издание Times. Нынешний глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью после пяти лет руководства.

Папа римский Лев XIV назвал ИИ одной из важнейших проблем. Папа римский Лев XIV провел первую встречу с кардиналами после своего избрания главой католической церкви, назвав искусственный интеллект (ИИ) одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством. По мнению папы искусственный интеллект создает проблемы для защиты «человеческого достоинства, справедливости и труда».

Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в России. Согласно документу бесплатно неотложная медицинская помощь оказывается иностранцам при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих опасность для жизни пациента. Кроме того, бесплатную помощь иностранцы будут получать при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих экстренного медицинского вмешательства.

В Японии анонсировали испытания прототипа электромагнитной пушки. Японское Министерство обороны планирует в ближайшее время провести испытания полномасштабного прототипа рельсотрона — электромагнитной рельсовой пушки, пишет РБК. Разработку рельсовой пушки власти Японии начали в 2016 году.

В Японии арестовали трех китайцев при попытке вывезти крабов-отшельников. Японская полиция арестовала трех граждан Китая при попытке вывезти несколько тысяч охраняемых крабов-отшельников. Это произошло на островах Амами в Тихом океане, недалеко от Окинавы. Трое мужчин расфасовали 160 кг живых ракообразных по чемоданам и принесли на склад в отеле, где они остановились. Однако сотрудник отеля услышал, что из чемоданов доносится шорох и сообщил в природоохранные органы, пишет CNN. Полиция обнаружила шесть чемоданов с тысячами крабов-отшельников. Изъятые крабы-отшельники классифицируются как «национальные природные памятники» и охраняются японским законодательством.

«Гарри Поттер» не имеет никакого отношения к жизни российских детей. Серия книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере не имеет никакой связи с жизнью российских детей, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые пишут о военной операции. В обычное время «развлекуха всегда интереснее, чем что-то серьезное», уверен политик. Однако, по его словам, в нынешней ситуации «даже ребенок будет читать то, что на самом деле актуально». Зампред Совбеза также напомнил о необходимости «вкладываться в детскую литературу».