Учет торговли на маркетплейсах в 2025 году. Что болит у бухгалтеров и селлеров?

Налоговая реформа-2025 повлияла на работу селлеров и бухгалтеров маркетплейсов. На VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» эксперты разберут основные проблемы при работе с МП, а также дадут практические советы, которые облегчат вашу работу. Присоединяйтесь. А пока небольшой инсайд!

Всего через 22 дней стартует VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Клерка» — «Летняя сессия». Она пройдет в режиме онлайн и будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня:

18 июня эксперты поделятся самой актуальной и полезной информацией о налогах.

19 июня будет посвящен работе на маркетплейсах.

20 июня — день аутсорса.

Сегодня подробней расскажем про тему выступления Ольги Кошкиной, главного бухгалтера, практика 19 лет, руководителя сети консалтинговых компаний, спикера Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы). Спикер будет рассказывать про боли бухгалтеров и предпринимателей маркетплейсов.

Учет торговли на маркетплейсах: сложности с первичкой. Что болит?

Вот, какие основные проблемы назвала эксперт:

В информации WB в финансовых отчетах не хватает деталей, бывает, что расшифровка не сходится с отчетом. WB может изменить вам УПД на затраты задним числом. У Ozon недостаточно только отчета; учет баллов и компенсаций запутывает селлеров, а они — своих главбухов. Яндекс Маркет и Мегамаркет вообще не предоставляют отчет агента, хотя налоги нужно считать правильно. Первичных документов в ЛК много, но понять, что нужно брать, сложно.

Совет от спикера конференции «Клерка» — «Летняя сессия»

Спикер дала совет, что делать с доходом WB.

«Что будем делать с Доходом WB? Разделяйте у себя в учете входящий доход на три потока и сводите их не реже одного раза в месяц: продажи физическим лицам, продажи юридическим лицам, прочие доходы. Работайте как минимум с двумя разделами в Личном кабинете — с документами и финансовой детализацией. Сводите каждый поток по смыслу операций, указывая верную дату дохода. Храните входящую первичную документацию от WB у себя, а не в Личном кабинете маркетплейса», — порекомендовала бухгалтерам МП и селлерам Ольга Кошкина.

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