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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: налоги для богатых увеличивать в ближайшее время не будут, РКН при отправке уведомлений выдает ошибки, введут самозапрете на азартные игры

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Налоги для богатых в России увеличивать в ближайшее время не будут — министр финансов Антон Силуанов. В России в ближайшие годы не будет серьезных изменений в налоговом законодательстве — в том числе для богатых, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе своего выступления в Госдуме.

    Глава Минфина не согласился с предложениями депутатов об увеличении налоговых изъятий у банков и богатых людей. «Мы это уже обсуждали с вами, когда готовили поправки в налоговое законодательство, и этот вопрос не был поддержан,— сказал господин Силуанов.— Богатые люди тоже платят подоходный налог».

  • Сайт РКН не в состоянии переварить прием уведомлений от всех желающих. Уже третий день сайт регулярно «падает», а при попытке отправить уведомление выдает ошибку. Специалисты РКН, а кому нужны эти уведомления: нам или вам? Почему такие проблемы? Почему операторам надо танцы с бубном проводить?

  • Госдума приняла в первом чтении закон о самозапрете на азартные игры. Авторы проекта, опубликованного на сайте Думы, предложили создать добровольный реестр «отказников», включенные в него граждане больше не смогут делать ставки или участвовать в других азартных играх.

  • В Петербурге запретят мигрантам работать курьерами и таксистами. Мигрантам, работающим по трудовым патентам, планируют запретить работать курьерами и таксистами в Петербурге как минимум до конца 2025 года. Проект соответствующего постановления губернатора Петербурга опубликован в разделе «Антикоррупционная экспертиза».

  • Работодатели этим летом запланировали меньше корпоративов. Этим летом корпоративные мероприятия запланировал 41% российских компаний, что на 5% меньше, чем в прошлом году, следует из результатов опроса Superjob. В Москве мероприятия будут организовывать 40% компаний, в Санкт-Петербурге — 37%, в других регионах — 42%.

  • В Госдуме предложили расширить полномочия председателей советов домов. Председателям советов многоквартирных домов предлагают дать возможность подписывать акты приемки выполненных по дому работ без доверенностей собственников отдельных квартир.

  • Путин поручил разобраться с «врачами-шаманами» в сборных России. «Зачем шаманов привлекать каких-то, я не понимаю, надо навести здесь порядок, контроль должен быть со стороны государства, это же не частная лавочка», — сказал Путин.

  • В России никогда не откажутся от наличных денег. Наличные деньги останутся в России, и от них никогда не откажутся, так как часть участников сделок предпочитают расчеты наличными. Такое мнение выразил бывший глава Банка России Сергей Дубинин.

  • Госдума приняла в I чтении проект о наказании за езду в состоянии лекарственного опьянения.

    Ответственность будет наступать при выявлении в организме веществ, входящих в состав лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию. Перечень соответствующих лекарственных препаратов будет утвержден постановлением правительства. В него могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства и другие.

  • Минтранс меняет ПДД в части привилегий спецтранспорта.

    Минтранс РФ намерен ужесточить требования к водителям, которые пересеклись на дороге со скорой помощью, пожарными, полицией и другим спецтранспортом с мигалками.

    Просто «уступить дорогу» таким машинам уже недостаточно — водители обязаны будут перестроиться в другой ряд или на обочину.

  • Илон Маска опроверг подписание сделки с Павлом Дуровым. Владелец компании xAI, которой принадлежит нейросеть Grok, Маск заявил, что сделка по внедрению Grok в мессенджер Telegram Павла Дурова не была подписана. На фоне этого TON мгновенно полетел вниз.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

211 подписчиков 992 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

33
  • Алейда

    В Петербурге запретят мигрантам работать курьерами и таксистами. Мигрантам, работающим по трудовым патентам, планируют запретить работать курьерами и таксистами в Петербурге как минимум до конца 2025 года. Проект соответствующего постановления губернатора Петербурга опубликован в разделе «Антикоррупционная экспертиза».

    А что из местных много желающих?

    • Жанна

      боюсь, что на какое-то время мы останемся без курьеров и такси эконом)

      И цены взлетят.

      • Almazzago

        очень полезно посмотреть день без мексиканца

  • Ирина

    Сайт РКН не в состоянии переварить прием уведомлений от всех желающих. Уже тритий день сайт регулярно «падает», а при попытке отправить уведомление выдает ошибку. Специалисты РКН, а кому нужны эти уведомления: нам или вам? Почему такие проблемы? Почему операторам надо танцы с бубном проводить?

    Это не сайт, а просто издевательство. Чтобы заполнить эту форму, надо ещё как поизвращаться. Уведомление подавали в 2022 году, плевались, пока заполняли. Помогала своим клиентам отправить, с 2022 года не изменилось ничего от слова совсем

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