💥Обзор новостей: подписан закон о защите работников, получивших взыскание, глава Минфина США поставил фингал Маску, началась короткая рабочая неделя
Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Путин ограничил снижение премий работникам за нарушение дисциплины. Президент Владимир Путин ввел ограничение на снижение премий работникам, которые совершили дисциплинарное нарушение. Соответствующий закон размещен на сайте официального публикования правовых актов.
Согласно документу, снизить премию могут только за тот период, когда к работнику применили дисциплинарное взыскание.
«А размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов», — говорится в законе.
В России с 30 июня появятся первые цифровые профили мигранта. Цифровой профиль с личными и биометрическими данными въезжающих в Россию мигрантов начнут формировать с 30 июня для облегчения контроля их статуса.
Так, иностранцы при въезде в Россию через любой пункт пропуска должны будут сдать отпечатки пальцев и фотографию. Эти сведения будут положены в основу цифрового профиля.
Цифровой профиль будет иметь уникальный идентификатор и в будущем может заменить бумажный патент.
Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались в Белом доме. Американский бизнесмен Илон Маск, появившийся на прощальной пресс-конференции в Белом доме с синяком под глазом, подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом, сообщает издание The Washington Post. Бессент и Маск поругались из-за невыполненного обещания последнего сократить траты бюджета на 1 трлн долларов.
Маск толкнул Бессента, и получил в глаз.
В Госдуме хотят запретить мужчинам работать в «женских» профессиях. По мнению депутата Султана Хамзаев это «доходит до абсурда» и выглядит «непривычно».
«Есть такая проблема. Местами доходит до абсурда. Я бы запретил мужчинам, например, работать визажистами, стриптизерами и так далее. Выглядят они в этих профессиях не очень привычно. Эта тема должна обсуждаться», — прокомментировал Хамзаев ситуацию для «Абзаца».
Задержан мэр Красноярска Владислав Логинов, в администрации города идут обыски. Причиной задержания стало подозрение в получении взятки, пишет ТАСС. Логинов возглавлял город с 2022 года.
В Минобрнауки поддержали идею привлечения студентов к преподаванию в школах.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова заявила об актуальности инициативы по допуску студентов к преподаванию в школах. По ее мнению, дефицит кадров способствует принятию законопроекта.
По ее словам, старшекурсники смогут преподавать в школах дисциплины, являющиеся профильными для их направления обучения. «Например, я оканчивала мехмат, значит, я точно готова и могу идти преподавать математику, алгебру, геометрию»,— объяснила представительница Минобрнауки.
Bank of America назвал рубль лучшей валютой 2025 года — он укрепился более чем на 40% даже на фоне длительного конфликта, экономического спада, санкций и падения нефти.
Российские школьники 5-7 классов перейдут на новую программу по истории. С 1 сентября 2025 года школьники России, которые обучаются в 5-7-ом классах, перейдут на новую программу по истории, сообщает «РИА Новости».
В, частности, с нового учебного года увеличат количество часов на предмет с двух часов в неделю до трех.
Кроме этого, при переходе в пятый класс у школьников добавится новый курс — «История нашего края», на изучение которого выделили один час в неделю, всего — 34 часа.
У выпускницы аннулировали результат ЕГЭ из-за «умных» очков.
Выпускница с помощью «умных» очков снимала материалы ЕГЭ, отправляла видео человеку, который помогал решать задания, а ответы получала через наушник. Ее результат аннулировали, а пересдать экзамены в резервные дни она не сможет.
Кабул к 2030 году может стать первым городом, где исчезнет вода. Столица Афганистана Кабул в ближайшие годы может остаться без воды, пишет The Guardian со ссылкой на отчет Mercy Corps, оказывающей гуманитарную помощь в условиях конфликтов.
В отчете говорится, что в водоносных горизонтах города за последнее десятилетие произошло падение уровня воды на 30 м. Почти половина скважин в Кабуле пересохла. Ввиду этого прогнозируется, что уже к 2030 году водоносные слови перестанут давать воду. Таким образом, афганская столица станет первым современным городом, который остался без источников воды. Там проживают примерно 7 млн жителей.
Началась короткая рабочая неделя. 12 июня (четверг) — День России — официальный выходной! А следом за ним 13 июня (пятница) тоже выходной. Итого 4 дня отдыха подряд: с 12 по 15 июня! Кто планирует себе брать отпуск 9 и 11 июня?
Кто будет отдыхать с 9 по 11 июня?
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии34
Доброе утро, коллеги! Кому какой?))
С чего же оно доброе, если Финдуса обижают:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6843158c9a79478b49cc3f33
@VadimBA, ну что ж такое-то(( Классные же книжки!
Классными книжками вскоре станут такие:
https://www.klerk.ru/user/2198679/650318/#comment__1384131
Быстрее пейте кофе, а то)))
Доброе утро!
@VikaV2193, красотка! С утра и уже при полном параде)))
@IriEro, да, я такая сегодня ))
@VikaV2193, красавица!
Доброе утро! Я бы предпочла
но как всегда пришлось
Ох, "спи до обеда" это самые заветные слова)))
Я бы не до обеда, но часиков до 7-8 бы, конечно)
@Алейда,
Доброе утро, Кабул без воды!! для 7 млн. это катастрофа((
первая ласточка будет