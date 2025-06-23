❗️ Полная запись VIII Всероссийской бухгалтерской конференции уже доступна

В пятницу закончилась трехдневная VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Клерка» — онлайн-марафон, с ведущими экспертами-практиками страны. Спикеры разобрали все изменения в работе бухгалтеров и ответили на самые актуальные вопросы. Не смогли посмотреть? Не беда, мы уже подготовили запись!

Кто смотрел VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка» — «Летняя сессия» с нами три дня — тот молодец. А кто не смотрел, но хочет посмотреть, тоже молодец, потому что теперь есть такая возможность. Мы оперативно смонтировали видеозапись и теперь вы можете в комфортном для вас режиме посмотреть все выступления, послушать комментарии и ответы экспертов на вопросы коллег, посмотреть презентации, а также получить сертификат за обучение.

Что будет вас ждать на видеозаписи конференции

В записи вам будет доступны все выступления, но не придется делать перерывы на обед и кофе-брейк, для этого у вас будет кнопка «пауза»😊 Что вы увидите и услышите?

⚡️ Налоги-2025: под прицелом ФНС

Маркетплейсы: от импорта до проверок

Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков

Купить запись конференции

Купить запись трехдневной конференции можно любым удобным для вас способом: в рассрочку, картой, долями или по счету. Доступ будет открыт на 2 месяца с момента покупки. Сертификат о прохождении обучения станет доступен вам после просмотра видео и презентаций.