❗️ Полная запись VIII Всероссийской бухгалтерской конференции уже доступна
Кто смотрел VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка» — «Летняя сессия» с нами три дня — тот молодец. А кто не смотрел, но хочет посмотреть, тоже молодец, потому что теперь есть такая возможность. Мы оперативно смонтировали видеозапись и теперь вы можете в комфортном для вас режиме посмотреть все выступления, послушать комментарии и ответы экспертов на вопросы коллег, посмотреть презентации, а также получить сертификат за обучение.
Что будет вас ждать на видеозаписи конференции
В записи вам будет доступны все выступления, но не придется делать перерывы на обед и кофе-брейк, для этого у вас будет кнопка «пауза»😊 Что вы увидите и услышите?
⚡️ Налоги-2025: под прицелом ФНС
Маркетплейсы: от импорта до проверок
Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков
Купить запись трехдневной конференции можно любым удобным для вас способом: в рассрочку, картой, долями или по счету. Доступ будет открыт на 2 месяца с момента покупки. Сертификат о прохождении обучения станет доступен вам после просмотра видео и презентаций.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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