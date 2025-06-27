Календарь вебинаров для бухгалтера в июле. Выбирайте и смотрите!
Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Мастер-класс — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и пройти пошагово каждую строку вместе с экспертом и сразу получить ответы по конкретным рабочим ситуациям.
Анонс вебинаров июль 2025
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№
Тема вебинара
Дата
Время (мск)
1
2 июля
11:00
2
Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С
4 июля
11:00
3
8 июля
15:00
4
10 июля
11:00
5
10 июля
15:00
6
УСН: расчет авансовых платежей за 2 квартал, на что обратить внимание
15 июля
15:00
7
Новый порядок расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года: разбираем Постановление № 540
16 июля
11:00
8
21 июля
11:00
9
22 июля
11:00
10
Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3
23 июля
11:00
11
Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета
24 июля
11:00
12
Мастер класс. Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С: ЗУП
24 июля
15:00
Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
Записи прошедших трансляций, сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны. Все мастер-классы от экспертов бесплатны для подписчиков!
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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Комментарии8
А если у меня есть Клерк. Премиум это все бесплатно?
Все верно, добавила информацию, спасибо! Подписчики «Клерк.Премиум» получают к вебинарам бесплатный доступ.
Да, Борис, вебинары входят в подписку Клерк. Премиум и доплачивать не нужно. Бывают экстренные вебинары, вне графика, доступ к ним можно купить отдельно. Но даже они в записи доступны (бесплатно) подписчикам Клерк.Премиум
Очень жаль, что в рабочее время и без записи(
Все записи есть у подписчиков Клерк. Премиум
@Karina Hapishte, нерентабельно покупать подписку ради пары вебинаров в год.
Ипэшники и бухгалтеры, зарядитесь знаниями и бодростью — кто еще так круто разберёт отчетные формы, как на мастер-классе по заполнению 6-НДФЛ!
Ты серьзено?