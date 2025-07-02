Руки прочь от скидок! В Госдуме решили защитить право маркетплейсов на проведение акций
«Руки прочь от скидок! Готовлю к внесению в Госдуму законопроект о честных скидках. Если покупатель экономит, а продавец получает возможность заработать больше, такую политику нужно поддерживать и поощрять! Это в интересах государства и экономики», — написал Чернышов в своем тг-канале.
Он назвал абсурдными призывы запретить скидки, пояснив, что маркетплейсы делают их за свой счет.
«Сейчас наблюдаем абсурдную картину: все чаще звучат публичные требования запретить скидки на маркетплейсах. Поясню на примере, о чем речь. Товар у продавца стоит 100 рублей, но для потребителя он предлагается за 80 рублей, а эту разницу в 20 рублей маркетплейс финансирует за свой собственный счет. Продавец ничего не теряет! Какую цену поставил, столько получил. Потребитель же платит меньше. А это сейчас, когда инфляция высокая, а темп роста зарплат за ней не успевает, согласитесь, неплохо», — пояснил Чернышов.
Главными борцами со скидками вице-спикер считает — торговые сети и крупнейших монополистов, например, в сфере такси и поисковых систем. По его мнению, они просто жить не могут, если хоть рубль недополучат от пользователя, хотя сами ничуть не стесняются откровенно и массово демпинговать.
«Какие же аргументы у этих критиков? Они пугают нас тем, что когда-нибудь в будущем скидки, возможно, отменят. Тогда и цены, по их мнению, станут выше. Каково же их предложение? Отменить скидки прямо сейчас! То есть сделать цены высокими уже сейчас, и со 100% гарантией. Это уже театр абсурда и издевательство над людьми», — подчеркнул вице-спикер.
По его мнению, здоровая конкуренция — это ключевой фактор, стимулирующий экономический рост, поэтому важно сохранить скидки.
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Поделитесь в комментариях своим меняем о скидках. Могут ли они побудить вас к спонтанной покупке? Реагируете ли вы на «магию» цены 999,9? Что последнее вы покупали со скидкой?
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Комментарии5
Недавно со скидкой на МП купила зимний комбинезон ребенку. Есть, конечно, риск, что к зиме он его перерастет, а также что зима будет опять европейская, но повелась на заманчивую цену)) А вы что последнее покупали со скидкой?
Наталия, с таким летом зимний комбез - самое то!
@Владислав Савушкин, в целом да, можно уже выгуливать)) С грустью смотрю на босоножки и летние платья...
Не грустите, вдруг... зимой понадобятся!
@Arhimed0, тоже верно! Мне нравится вам настрой))