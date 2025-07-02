Руки прочь от скидок! В Госдуме решили защитить право маркетплейсов на проведение акций

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой закона «О честных скидках», который защитит право маркетплейсов и других площадок на проведение акций. По его словам, если покупатель экономит, а продавец получает возможность заработать больше, такую политику нужно поддерживать и поощрять.

«Руки прочь от скидок! Готовлю к внесению в Госдуму законопроект о честных скидках. Если покупатель экономит, а продавец получает возможность заработать больше, такую политику нужно поддерживать и поощрять! Это в интересах государства и экономики», — написал Чернышов в своем тг-канале.

Он назвал абсурдными призывы запретить скидки, пояснив, что маркетплейсы делают их за свой счет.

«Сейчас наблюдаем абсурдную картину: все чаще звучат публичные требования запретить скидки на маркетплейсах. Поясню на примере, о чем речь. Товар у продавца стоит 100 рублей, но для потребителя он предлагается за 80 рублей, а эту разницу в 20 рублей маркетплейс финансирует за свой собственный счет. Продавец ничего не теряет! Какую цену поставил, столько получил. Потребитель же платит меньше. А это сейчас, когда инфляция высокая, а темп роста зарплат за ней не успевает, согласитесь, неплохо», — пояснил Чернышов.

Главными борцами со скидками вице-спикер считает — торговые сети и крупнейших монополистов, например, в сфере такси и поисковых систем. По его мнению, они просто жить не могут, если хоть рубль недополучат от пользователя, хотя сами ничуть не стесняются откровенно и массово демпинговать.

«Какие же аргументы у этих критиков? Они пугают нас тем, что когда-нибудь в будущем скидки, возможно, отменят. Тогда и цены, по их мнению, станут выше. Каково же их предложение? Отменить скидки прямо сейчас! То есть сделать цены высокими уже сейчас, и со 100% гарантией. Это уже театр абсурда и издевательство над людьми», — подчеркнул вице-спикер.

По его мнению, здоровая конкуренция — это ключевой фактор, стимулирующий экономический рост, поэтому важно сохранить скидки.

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Поделитесь в комментариях своим меняем о скидках. Могут ли они побудить вас к спонтанной покупке? Реагируете ли вы на «магию» цены 999,9? Что последнее вы покупали со скидкой?