Поступление в вуз в 2025 году: главные изменения

Стартовала компания приема документов в колледжи и вузы. Расскажем о правилах и нововведениях: какие изменения произошли в образовательной системе, как поступить в выбранный институт, какие документы понадобятся будущим абитуриентам перед началом обучения — читайте в этой статье.

Если ваш ребенок собирается поступать в этом году, обратите внимание на новые правила, которые действуют с 2025 года. Они отличаются от правил прошлого года.

Что изменилось в поступлении в вуз в 2025 году?

В 2025 году Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы, радикальных изменений нет, но произошли изменения в некоторых деталях.

✅Вместо оригинала аттестата нужно подать согласие о зачислении в один вуз. С 2025 года изменились правила подачи документов: вместо оригинала аттестата — согласие на зачисление. Подать его можно лично в приемной комиссии или:

по почте;

на сайте выбранного вуза;

онлайн при помощи портала Госуслуг.

✅В 2025 году абитуриенты могут подать заявление не более чем в пять вузов, максимально на пять специальностей в пределах учреждения.

✅С 2025 года меняются правила распределения бюджетных мест — не менее половины разделят по госзаказу на специалистов.

✅Изменились правила поступления для абитуриентов со средним специальным образованием (выпускников колледжей). Поступить по внутренним экзаменам они могут только на специальность того же профиля, что уже получена.

✅Новые правила начисления индивидуальных баллов. Теперь абитуриенты, поступающие по целевому направлению, могут получить не 10, а 15 баллов за индивидуальные достижения. Дополнительные 5 баллов — за участие в профориентационных мероприятиях. Раньше абитуриентам приходилось искать заказчиков целевого обучения самостоятельно, теперь все они собраны на платформе — «Работа в России».

Какие минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2025 году?

Минимальные баллы ЕГЭ — количество баллов, необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и для поступления в ВУЗ. Для получения аттестата школьники должны сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику. Тем, кто планирует поступать в вузы придется пройти испытание еще по нескольким предметам по выбору.

В 2025 году установлены определенные минимальные пороги баллов:

Русский язык : 24 балла

Математика (профильный уровень): 27 баллов

Математика (базовый уровень): оценка «3» ставится при 5 баллах (но это отдельная шкала «сдал/не сдал», не 100-балльная)

Физика : 36 баллов

Химия : 36 баллов

Биология : 36 баллов

Обществознание : 42 балла

История : 32 балла

Литература : 32 балла

География : 37 баллов

Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский): 22 балла

Информатика и ИКТ: 40 баллов

Какие документы нужны для поступления в вуз в 2025?

Для поступления в высшее учебное заведение в 2025 нужно предоставить следующие документы:

Согласие на зачисление

Паспорт

Документ об образовании (аттестат или диплом колледжа). Можно предоставлять копии,

СНИЛС

Документы, подтверждающие льготы на зачисление

Сведения об инвалидности или ограничениях по здоровью

Согласие на обработку персональных данных, подписанное родителями или опекунами, — для абитуриентов младше 18 лет

Военный билет или приписное свидетельство (при наличии)

Фото (размер устанавливает вуз)

Документы об индивидуальных достижениях (сертификат ГТО, дипломы олимпиад, грамоты)

Договор о целевом обучении – при поступлении по целевой квоте

Медицинская справка формы 086/у. Нужна не всем, уточняйте в вузе.

Сроки подачи документов в вузы в 2025 году

Время на подачу документов для поступления уже поджимает. В приоритетном порядке вуз зачисляет поступающих без экзаменов и по квотам, потом, на основном этапе и дополнительном (если остались свободные места). Главное – успеть представить документы в срок.Таблица с актуальными сроками подачи документов в 2025 году:

Условия и результаты Сроки Завершение приема документов со сдачей вступительных испытаний 15—20 июля Завершение приема документов без сдачи вступительных испытаний 25 июля Публикация конкурсных списков 27 июля Завершение приема согласий на приоритетное зачисление 1 августа в 12:00 МСК Публикация приказов о зачислении на приоритетное зачисление 2—3 августа Завершение приема согласий на основное зачисление 5 августа в 12:00 МСК Публикация приказов о зачислении на основное зачисление 6—7 августа Завершение приема на дополнительное зачисление не позднее 29 августа

Лучшие вузы для поступления 2025

Если вы все еще выбираете заведение, где ребенок будет учиться посмотрите рейтинг лучших российских вузов — 2025, который составил Forbes.

Топ-10 вузов России — 2025

Место ВУЗ 1 МФТИ 2 НИУ ВШЭ 3 МГУ имени М. В. Ломоносова 4 МГТУ имени Н. Э. Баумана 5 СПбГУ 6 МИФИ 7 ИТМО 8 МГИМО 9 Финансовый университет при Правительстве РФ 10 СПбПУ Петра Великого

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