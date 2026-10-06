💥Обзор новостей: Минфин нашел компромисс по налогу на сверхдоходы, бюджет на 2027–2029 годы — «финансовое искусство», курьеры будут сдавать тест на ПДД

Минфин нашел компромисс с бизнесом по налогу на сверхдоходы для ГМК. Проект поправок в Налоговый кодекс о сверхдоходах горно-металлургических компаний (ГМК) позволит сгладить последствия ценовых всплесков. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. «Мы на самом деле очень хорошую работу провели, встретились с бизнесом и нашли компромисс по налогу на сверхдоходы. Их больше всего этот налог волновал. Сделали так, что те, у кого всплески есть, там их и сгладили», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее отмечалось, что налоговая ставка на сверхдоходы компаний горно-металлургического сектора составит от 20% до 30%. Налоговая база будет определяться исходя из объема добытого в соответствующем году полезного ископаемого и величины превышения его средней цены на мировом рынке над средней ценой за 2025 год с учетом предусмотренной законопроектом индексации.

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