День российского страховщика: как пожары подтолкнули Россию к страхованию

День российского страховщика: как пожар в Москве подтолкнул Россию к страхованию
6 октября в России отмечают День российского страховщика. Официальной датой рождения праздника считается 1921 год — именно тогда был принят Декрет «О государственном имущественном страховании». Документ регламентировал страхование имущества граждан и организаций от стихийных бедствий, пожаров и других рисков. Эта дата и признана отправной точкой профессионального праздника страховщиков.
Страх огня как двигатель страховой отрасли
Многие эксперты отрасли убеждены: реальная история российского страхования началась значительно раньше советского декрета.
9 июня 1737 года в Москве произошел один из самых разрушительных пожаров за всю историю города. В огне погибли 94 человека, сгорели 12 тысяч дворов и 2,5 тысячи домов, более 70 церквей и около 500 торговых лавок. Пострадал даже Кремль — в ту же ночь откололась часть Царь-колокола. Императрица Анна Иоанновна распорядилась восстановить дворцовые и соборные церкви за счет государственной казны.
Именно подобные катастрофы подталкивали жителей России искать способы защитить свое имущество. Первым же страховым обществом, созданным в привычном нам формате, стало Рижское общество взаимного страхования. Оно возникло в 1765 году. После чего подобные организации стали появляться во всех крупных городах России. Помимо зданий, в России страховали и другие объекты. Так, в «Уставе купеческого водоходства», изданном в 1781 году, уже содержались положения, касающиеся страхования морских судов.
В 1786 году императрица Екатерина II издала Манифест об учреждении Государственного заемного банка, в составе которого была создана Страховая экспедиция — по сути, первое государственное учреждение в России, занимавшееся страхованием имущества от огня.
Ключевые особенности этой инициативы:
Страхованию подлежали только каменные здания.
Манифест одновременно запрещал страховать имущество у иностранных страховых компаний. Таким образом Екатерина II не просто создавала новый институт, а стремилась удержать деньги и финансовые потоки внутри страны, не позволяя им уходить зарубежным страховщикам.
При Николаем I в 1827 появилось «Российское страховое от огня общество». Организация занималась исключительно случаями пожаров. При этом деревянные постройки не рассматривались.
В 1835 году в стране учреждают первое страховое общество, которое занимается личным страхованием.
А в 1864 году в Санкт-Петербурге появляется знаменитое общество — «Саламандра». Компания наряду со страхованием от огня стала первой в России заниматься страхованием жизни.
В 1881 году было создано респектабельное страховое общество — «Россия». У его истоков пребывали в основном солидные банкиры. Перечень страховых случаев внушал уважение: страхование жизни, кража со взломом, падеж животных, страхование экипажей. У общества было много агентов, которые навязывали всем подряд свои договоры.
Страхование в цифрах — 2026 год
Сегодня страховая отрасль — значимая часть финансового сектора страны. По данным Банка России, объем страховых премий ежегодно исчисляется триллионами рублей, а услугами страховщиков пользуются миллионы граждан и компаний — от автострахования до страхования жизни и имущества.
2021,7 млрд ₽ — составили страховые премии по итогам первого полугодия 2026 года
186,2 млн ед. — договоров страхования было заключено за первое полугодие 2026 года, из них 90% пришлось на договоры с гражданами.
На 01.07.2026 в России действовало: 129 страховых организаций, 58 страховых брокеров, 9 обществ взаимного страхования
В настоящее время страховые услуги предоставляются в отношении более 100 видов страхования, наиболее популярными из которых являются обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), страхование от несчастных случаев и болезней и страхование имущества граждан.
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Викторина на «Клерке» ко Дню страховщика
Для читателей, интересующихся историей, мы подготовили небольшую викторину:
Какое автострахование является обязательным?
На какой размер компенсации за ущерб автомобилю можно рассчитывать по ОСАГО в 2026 году?
Обязательно ли страховать квартиру при ипотеке или машину при автокредите?
Делитесь своими ответами и опытом страхования. Есть те, кто заплатил за страховку 10 тыс, а сэкономил миллион?
Интересно а БПЛА к чему подтолкнут Россию ?