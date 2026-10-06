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Наталия Лукина
Общество
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День российского страховщика: как пожары подтолкнули Россию к страхованию

Сегодня, 6 октября, в России отмечают День российского страховщика. Официально праздник появился в 1921 году, когда приняли Декрет «Об государственном имущественном страховании». Хотя многие уверены, что праздник появился намного раньше.

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День российского страховщика: как пожар в Москве подтолкнул Россию к страхованию

6 октября в России отмечают День российского страховщика. Официальной датой рождения праздника считается 1921 год — именно тогда был принят Декрет «О государственном имущественном страховании». Документ регламентировал страхование имущества граждан и организаций от стихийных бедствий, пожаров и других рисков. Эта дата и признана отправной точкой профессионального праздника страховщиков.

Страх огня как двигатель страховой отрасли

Многие эксперты отрасли убеждены: реальная история российского страхования началась значительно раньше советского декрета.

9 июня 1737 года в Москве произошел один из самых разрушительных пожаров за всю историю города. В огне погибли 94 человека, сгорели 12 тысяч дворов и 2,5 тысячи домов, более 70 церквей и около 500 торговых лавок. Пострадал даже Кремль — в ту же ночь откололась часть Царь-колокола. Императрица Анна Иоанновна распорядилась восстановить дворцовые и соборные церкви за счет государственной казны.

Именно подобные катастрофы подталкивали жителей России искать способы защитить свое имущество. Первым же страховым обществом, созданным в привычном нам формате, стало Рижское общество взаимного страхования. Оно возникло в 1765 году. После чего подобные организации стали появляться во всех крупных городах России. Помимо зданий, в России страховали и другие объекты. Так, в «Уставе купеческого водоходства», изданном в 1781 году, уже содержались положения, касающиеся страхования морских судов.

В 1786 году императрица Екатерина II издала Манифест об учреждении Государственного заемного банка, в составе которого была создана Страховая экспедиция — по сути, первое государственное учреждение в России, занимавшееся страхованием имущества от огня.

Ключевые особенности этой инициативы:

  • Страхованию подлежали только каменные здания.

  • Манифест одновременно запрещал страховать имущество у иностранных страховых компаний. Таким образом Екатерина II не просто создавала новый институт, а стремилась удержать деньги и финансовые потоки внутри страны, не позволяя им уходить зарубежным страховщикам.

При Николаем I в 1827 появилось «Российское страховое от огня общество». Организация занималась исключительно случаями пожаров. При этом деревянные постройки не рассматривались.

В 1835 году в стране учреждают первое страховое общество, которое занимается личным страхованием.

А в 1864 году в Санкт-Петербурге появляется знаменитое общество — «Саламандра». Компания наряду со страхованием от огня стала первой в России заниматься страхованием жизни.

В 1881 году было создано респектабельное страховое общество — «Россия». У его истоков пребывали в основном солидные банкиры. Перечень страховых случаев внушал уважение: страхование жизни, кража со взломом, падеж животных, страхование экипажей. У общества было много агентов, которые навязывали всем подряд свои договоры.

Страхование в цифрах — 2026 год

Сегодня страховая отрасль — значимая часть финансового сектора страны. По данным Банка России, объем страховых премий ежегодно исчисляется триллионами рублей, а услугами страховщиков пользуются миллионы граждан и компаний — от автострахования до страхования жизни и имущества.

2021,7 млрд ₽ — составили страховые премии по итогам первого полугодия 2026 года

186,2 млн ед. — договоров страхования было заключено за первое полугодие 2026 года, из них 90% пришлось на договоры с гражданами.

На 01.07.2026 в России действовало: 129 страховых организаций, 58 страховых брокеров, 9 обществ взаимного страхования

В настоящее время страховые услуги предоставляются в отношении более 100 видов страхования, наиболее популярными из которых являются обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), страхование от несчастных случаев и болезней и страхование имущества граждан.

В нашей базе уже 857 ответов по праву, посмотреть

Викторина на «Клерке» ко Дню страховщика

Для читателей, интересующихся историей, мы подготовили небольшую викторину:

Какое автострахование является обязательным?

Проголосовали 5 человек

На какой размер компенсации за ущерб автомобилю можно рассчитывать по ОСАГО в 2026 году?

Проголосовали 5 человек

Обязательно ли страховать квартиру при ипотеке или машину при автокредите?

Проголосовали 5 человек

Делитесь своими ответами и опытом страхования. Есть те, кто заплатил за страховку 10 тыс, а сэкономил миллион?

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Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

321 подписчик1 517 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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